Ñublense suspende la relación con sus jugadores y se transforma en el primer elenco que se apega a la ley de protección del empleo

“Es efectivo, nos apegaremos a la ley de protección del empleo”. Con estas palabras, Hernán Rosemblun, gerente general de Ñublense, confirma a La Tercera que el cuadro chillanejo será el primer elenco del torneo local que se apegará a la modalidad impulsada por el gobierno para mantener en pie la institución frente a la crisis que golpea a la industria.

Lo cierto es que los Diablos Rojos suspenderán la relación con sus jugadores por lo que duré la actividad. Sí se cancelará las cotizaciones previsionales, pero el resto lo cubrirá el seguro de cesantía. “La diferencia que no cubra el seguro de cesantía estará cubierta por la directiva de Ñublense. Desde el primer día nos dijeron que nuestro sueldos no se tocarían, y en parte se está haciendo eso. Ñublense trató de no tocar el sueldo de sus funcionarios. Acá no son solo los jugadores, somos más de 60 personas los que trabajamos en la institución”, dice Rosemblun.

La acogida de los futbolistas fue positiva. Entienden la situación que golpea la industria del fútbol. “No he tenido contacto con los 36 jugadores, pero sí te puedo decir que he hablado con los capitanes y se ha visto una buena acogida. Entienden que la situación es crítica y todos estamos poniendo de nuestra parte para que esto vuelva a normalidad cuando termine la pandemia”, cierra el ejecutivo del equipo de la Séptima Región.