La íntima reflexión de Karamanos en Nueva York sobre las “contradicciones” del rol de primera dama

Una crítica al nivel de institucionalización del cargo de primera dama en Chile y una valoración del trabajo de sus antecesoras. Esa fue parte de la reflexión que este miércoles hizo la coordinadora sociocultural de la Presidencia, Irina Karamanos, en el marco del foro organizado por The New School for Social Research, “Diálogos sobre procesos de transformación en la política institucional en Latinoamérica y más allá”.

La antropóloga y pareja del Presidente Gabriel Boric se encuentra en Nueva York, acompañando al Mandatario en su gira por la ciudad norteamericana, cuyo hito principal fue su participación en el 77º periodo de sesiones de la Asamblea General de Estados Unidos este martes.

Además de sumarse a las actividades del Jefe de Estado -como la recepción que les hizo la primera noche en Nueva York la embajadora Paula Narváez o la conmemoración de los 50 años del discurso de Salvador Allende, que tuvo lugar en el Instituto Cervantes la noche de ayer-, la antropóloga también ha desplegado una agenda paralela relativa a su rol.

Y, por primera vez desde que asumió en el cargo, Karamanos hizo una reflexión más actualizada de lo que ha sido para ella “habitar” un rol que -como feminista- cuestionó duramente en el pasado y comprometió modificar durante la campaña de Boric. Una materia por la cual, cuando decidió asumir el puesto, fue objeto de críticas por parte de movimientos feministas que cuestionaron que, siendo parte del movimiento, haya mantenido un rol que, a su parecer, era conveniente terminar.

Así, en el foro, donde además participaron académicos e intelectuales, como la feminista Judith Butler, la coordinadora sociocultural tuvo que responder ante varias preguntas por el interés que generó en su audiencia el desafío de transformar esos espacios tradicionales.

Pese a que la prensa chilena no tuvo acceso a la actividad y según explicaron desde sus equipos no hubo registro completo del foro, sí se dieron a conocer algunas de las ideas que la militante de Convergencia Social emitió al respecto, entre ellas, lo que, a su juicio, son “las contradicciones” del rol de primera dama.

“Desde los feminismos se tiene mucha noción de las tensiones y contradicciones en política, pero justamente desde esos espacios tensionantes se pueden generar cambios. Asumir el espacio de primera dama genera fuertes contradicciones, porque como hablábamos con Judith Butler es necesario encarnar su tradición y las expectativas estereotipadas que se tienen de ti, para adquirir la agencia de cambiarlo, incluso usando las críticas a favor de dicho cambio, porque no me siento atacada personalmente, sé que es parte del mismo proceso”, explicó Karamanos a La Tercera PM.

Y agregó: “Además, es un proyecto colectivo donde como feministas estamos todas, en diferentes posiciones, al servicio de propiciar los cambios”.

El Presidente de la República junto a la directora sociocultural, Irina Karamanos, al arribar a Nueva York.

En el conversatorio, la antropóloga advirtió que “es importante habitar los espacios institucionales para transformarlos. Nos mueve la convicción de que si no ocupábamos este lugar (primera dama) con liderazgo de cambio, el espacio de primera dama se iba a reiterar en su versión tradicional automáticamente”. Asimismo, reiteró que su intención es revisar el nivel de institucionalización del rol de la primera dama en Chile y concretar las modificaciones que anunció en marzo.

En ese sentido, habría valorado el trabajo realizado por sus antecesoras, como Cecilia Morel, Luisa Durán y Marta Larraechea. De hecho, en la práctica, Karamanos ha hecho una labor muy similar a quienes la precedieron: participa de las mismas instancias protocolares y, hasta el momento, no se han visto grandes innovaciones respecto de las fundaciones que tiene a cargo.

Para sus últimas horas en Nueva York, Karamanos tiene previsto participar de un foro con estudiantes de la Universidad de Columbia y este viernes, antes del retorno de la delegación a Chile, sostendrá un encuentro con la académica Victoria Murillo con el objetivo de “profundizar sobre la posibilidad de innovar las instituciones políticas”.