“La luz del camino”: quién es Amanda, la nueva embajadora de la Teletón 2023

En el pequeño intertanto entre los Juegos Panamericanos y los Parapanamericanos Santiago 2023, la Teletón será la protagonista este 10 y 11 de noviembre. Desde las 22:00 de este viernes y con su habitual programación extendida de 27 horas, el espacio celebrará sus 45 años de vida desde comenzó la cruzada solidaria en 1978. Y ahí, como en todas las ediciones, uno de los protagonistas será quien asuma como embajador de la campaña, rol que este año recayó en Amanda Meléndez, una niña de 8 años oriunda de Limache (Región de Valparaíso) que desde su nacimiento conoce los pasillos de la Teletón, que este año busca recaudar 37.400 millones de pesos.

Quienes la conocen la describen como una niña preocupada por el medioambiente, amante de las cámaras, con redes sociales muy activas en Youtube e Instagram. Amanda nunca tuvo dudas de aceptar el ofrecimiento para ser la embajadora -antes niña o niño símbolo- de la Teletón 2023. “Por favor digan que sí”, le repetía una y otra vez a sus padres cuando fueron consultados para que su hija fuese el rostro de la campaña 2023. Y es que literalmente toda una vida en los pasillos en lo que para ella es “su segunda casa” pesaban mucho: ahí ha forjado a sus grandes amistades y ha pasado buena parte de sus tardes.

Amanda se dice youtuber, tiene dos gatos -Linda y Bluey- y se define como una niña alegre. En su entorno señalan que tiene la gran capacidad de ver la mayoría de las cosas con optimismo. Ella, además, destaca que desde que nació tiene un gran compromiso con el medioambiente, sobretodo con el cuidado del agua. Su llegada a ser la embajadora de esta cruzada solidaria fue, en parte, gracias a sus de ganas de ser famosa.

“Un día subimos una historia de Instagram donde la Amandita aparecía caminando por los pasillos de Teletón mientras esperábamos que la atendieran y andaba paseando a una de sus guaguas -Catalina- en las sillas de ruedas”, detalla su madre Sheyron Reyes.

Tras ello fue que Sheyron fue contactada por el equipo de la fundación para tener una entrevista. Lo que no sabían dentro del equipo de Teletón es que la niña ya tenía un canal de Yotube y una cuenta en Instagram donde hace llamados a cuidar el medio ambiente. Así fue que un día -cuenta su padre- fueron contactados para ir a una reunión en Valparaíso, en la que creyeron les pedirían que Amanda fuese la representante de la región. Lo que no se esperaron es que les ofrecieran ser la embajadora de toda la campaña.

“¡Nunca nos imaginamos que iba a ser a nivel nacional, siéndote muy sincero íbamos preparados para decir que sí, pero pensando que le iban a ofrecer la representación de Valparaíso, no de todo Chile!”, exclama su madre. “Cuando llegamos a esta reunión estaba Benjamín Díaz (director ejecutivo de Teletón), conversamos un par de cosas y nos dan la noticia. Con Daniel, mi marido, nos quedamos mirando y la Amanda nos dice ‘por favor digan que sí', entonces no tuvimos otra opción más que confirmar a la Amandita”.

Hoy, ya empoderada de su rol en la campaña de este año, la encargada de representar a los 32.439 pacientes de la Teletón cuenta que su carrera de youtuber partió cuando su madre creó un canal para su familia en el que hacía trucos de magia. “Un día mi mamá subió una video mío donde estaba haciendo magia en la casa de mi abuela y estaba haciendo desaparecer un huevo”, recuerda. Eso mutó y hoy tiene un canal de Youtube llamado ‘Amanda Lovers’.

“Yo quiero ser como la Maithe”. Eso dijo Amanda el día en que decidió sumarse tan preponderantemente a la cruzada solidaria, aludiendo a Maithe Ilabaca, la embajadora de la Teletón 2022. En su misión, Amanda ha estado manteniéndose activa en el TikTok oficial de la fundación, donde comparte todas las aventuras que realiza, como sus visitas al BuinZoo, Sky Costanera o Latam.

De reojo, Amanda mira los Juegos Panamericanos venideros, en los que 75% de los deportistas chilenos son o han sido pacientes de Teletón. Con eso en mente, la niña señala que sus deportes favoritos son el tenis, el fútbol y la natación, relatando al mismo tiempo lo que significa para ella la Teletón: “Es como una familia que te acoge y porque no estamos solos. Cualquier persona que entra a este lugar se da cuenta que es una experiencia muy distinta”.

Me encantaría decirle a la gente que está en Teletón que si se lo proponen lo pueden conseguir y a los demás que siempre apoyen porque esto es todos los días” finaliza.

“La luz de nuestro camino”

Fue en 2015 cuando los padres de Amanda, Daniel Meléndez y Sheyron Reyes, recibieron una noticia inesperada. “La Amandita debería haber nacido el 6 de noviembre de ese año, pero una rotura de membrana en la semana 32 provocó que se adelantara el parto”, explica su mamá, quien relata que tomaron la decisión de nombrarla Amanda por la canción ‘Te recuerdo Amanda’ de Víctor Jara. “Fue bastante fácil decidirlo porque amantes de él por esa canción”.

“Comenzó a pasar el tiempo y nos dimos cuenta con el Daniel que la Amandita no podía afirmar su cabeza, no se sentaba solita, entonces decidimos ir al consultorio de Quebrada Verde en Playa Ancha y la enfermera que estaba en ese momento nos derivó inmediatamente a Teletón”, recuerda ella. A los pocos meses de vida, la niña fue diagnosticada con parálisis cerebral, además de una biparesia espástica, lo que significa que la información a los músculos no llegaba de forma correcta. Por ello, desde que tiene 1 año de vida asiste a los centros de la institución, especialmente al de la Teletón en Valparaíso.

La madre de Amanda nunca esperó que esto fuese a pasarle en el primer embarazo de su vida. “Ser mamá por primera vez es súper difícil por todo lo que conlleva y que después te digan que tiene una condición diferente... Imaginarte que tu hija va a pasar por algo así es angustiante”, revela. Aun así, sus padres cuentan que Amanda ha sido “la luz dentro de nuestra camino” durante los primeros años de rehabilitación. “Nos ha ayudado a salir adelante y ella con mucho esfuerzo ha comenzado a moverse y caminar”, cierran.