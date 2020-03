La nueva cruzada de Cristián Shea: Equitas demanda a KPMG en US$10,5 millones y acusa fraude en Innovaciones Forestales

La trama de Innovaciones Forestales no para. A fines de enero Equitas Management Partners S.A. administradora de fondos de inversión privados –controlada por Cristián Shea y Vicente Pérez– presentó una demanda de indemnización de perjuicios en contra de la auditora KPMG, acusándola de “omisiones” en su labor.

En su acción, Shea -hermano Nicolás, fundador de Cumplo– demandó a la auditora en $8.789 millones (US$10,5 millones) por su responsabilidad en la trama que derivó en el ocaso de la firma forestal.

Todo comenzó en 2016, cuando bajo un proceso de reorganización, el directorio de Innovaciones Forestales -que pertenece al fondo Equitas- descubrió una serie de irregularidades en la administración de la compañía. El caso quedó al descubierto en sus estados financieros de 2015, luego de que facturas que eran pagadas a Los Acacios, uno de sus proveedores, fueran cobradas posteriormente por empresas de factoring. Todo ello en una trama que involucraría incluso a la plana ejecutiva de la firma.

Para Equitas las obligaciones contraídas por KPMG, en particular su deber de “fiscalización” y de "protección” fueron incumplidas. Ello en base a la Ley de Sociedades Anónimas (N°18.046) que dispone que “los auditores externos e inspectores de cuenta responderán hasta de la culpa leve por los perjuicios que causaren”.

Según la demanda, la detención de dineros, definida por la actividad de la accionista controladora, no pudo ocurrir dentro de marzo de 2016, porque “la auditora no reportó al directorio la grave irregularidad que cometía la administración gerencial al no entregar la información financiera que aquélla estaba obligada a auditar”.

Pero la historia entre la auditora y el fondo Equitas comenzó mucho antes. Según la demanda, en 2011, el fondo encomendó la labor de auditoría a KPMG en Innovaciones Forestales, luego de la sugerencia del gerente general de esta última, Eduardo Ugarte. Y “para los directores nombrados por el accionista controlador, implicó una importante garantía, porque la demandada es una de las cuatro auditoras más importantes del mercado del ramo, en el mundo y en nuestro país”.

El fondo adjuntó en su demanda el informe de auditoría del perito, Jorge Mislej Musalem, presentado en el marco de la querella criminal que es tramitada en el Juzgado de Garantía de San Pedro de la Paz. El peritaje concluyó que Forestal Los Acacios y la administración local de Innovaciones Forestales en la Región del Bío Bío, causó un perjuicio total para esta última que asciende a $2.401 millones, emitiendo facturas ideológicamente falsas (sin respaldo en maderas entregadas), cediendo facturas ya pagadas, pagando doblemente facturas, y falsificando informes mensuales y estados financieros al directorio.

Más aún, “Innovaciones Forestales realizó anticipos de dinero a su proveedora Forestal Los Acacios durante los ejercicios comerciales 2014, 2015 y 2016 por un total de $33.074 millones”, acotó la demanda del abogado Mario Rojas, en representación de Equitas.

Según la demanda “los ejecutivos -fundamentalmente durante el período de la cobertura proporcionada por la conducta irregular de KPMG- extrajeron irregularmente de la caja de Innovaciones Forestales para pagar doblemente facturas, entre otras, a las siguientes empresas de factoring no bancario: Finameris Servicios Financieros S.A. ($2.103 millones); Penta Financiero S.A. ($222 millones); Primus Capital SpA ($276 millones); y Nuevo Capital ($92 millones)”.

Sin embargo, con estas dos últimas Equitas consiguió un acuerdo, según se constata en el proceso de quiebra de Innovaciones Forestales, pues ambas retiraron sus verificaciones de créditos.

De igual manera, agregó que la obtención de dinero irregular por Forestal Los Acacios requirió “alteraciones y ocultaciones en los informes mensuales de gestión de Innovaciones Forestales, que remitía su administración local al Directorio de este último, los cuales se encuentran falsificados ideológicamente, al igual que los Estados Financieros por el ejercicio 2015 correspondientes al -aparente- Informe de Auditoría de KPMG, pues sus contenidos no dan cuenta de las transacciones y saldos de movimientos reales”.

“Una administración escandalosamente negligente”

Mientras, Florencio Bernales, abogado de la auditora KPMG calificó la demanda de Equitas, como “artificiosa” y una “desesperada estrategia judicial elaborada con el indisimulado y burdo propósito de eludir responsabilidades propias en la conducción de una administración escandalosamente negligente”.

“Equitas no ha dudado en culpar a la administración de Innovaciones Forestales, a empresas de factoring, bancos, el liquidador de Innovaciones Forestales, y ahora, a mi representada. Tras esta red de acciones se pretende esconder a los verdaderos responsables del desfalco que habría ocurrido en Innovaciones Forestales”, sostuvo por medio de un escrito presentado al mismo tribunal.

En julio de 2017, KPMG presentó una querella criminal en contra de quienes resulten responsables por delito de falsificación de instrumento privado. En ella sostuvo que realizó sus auditorías sin ningún retraso en los años 2013 y 2014, pero cuando fueron contratados en 2015, el asunto cambió.

“El desarrollo de esta auditoría estuvo lejos de ser expedito, dado que la administración de Innovaciones Forestales no enviaba toda la información requerida para completar el proceso de auditoría, considerada como indispensable por KPMG para emitir un análisis según sus estándares”. En su escrito, KPMG detalló en un principio que mantuvo contacto regular con la administración de IF para solicitar la información correspondiente, hacer consultas y coordinar visitas a la firma, donde se comunicaban específicamente con tres ejecutivos: el gerente general, Eduardo Ugarte; el gerente de administración y finanzas, Renato Pinto; y la contadora Rocío Torres.