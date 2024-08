La otra carrera municipal: asociaciones de alcaldes buscan nuevos voceros

En el entramado político chileno, los gremios que representan a las municipalidades han jugado un papel crucial en el debate sobre la seguridad pública. Dos asociaciones destacan en este escenario: la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), que agrupa a 320 municipalidades, y la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), con 96 municipios asociados.

Ambos organismos han visto a sus voceros emerger como figuras clave en las discusiones nacionales, pero sus días al frente de estas organizaciones están contados porque dejan sus cargos y viene un periodo de reelección de las directivas.

Carolina Leitao (ind.), alcaldesa de Peñalolén, ha liderado la AChM con un enfoque que ha resonado en la esfera pública por el aumento exponencial de los homicidios en la Región Metropolitana. En paralelo, Gustavo Alessandri (UDI), alcalde de Zapallar, ha desempeñado un rol similar desde Amuch promoviendo la extensión de las medidas de seguridad a otras regiones.

El inminente cambio de mando en ambas asociaciones no solo traerá consigo una renovación de sus directorios, sino que también implicará un relevo de sus voceros, quienes no podrán optar a la reelección. En el caso de Carolina Leitao, esto se debe a que concluye su tercer periodo como alcaldesa de Peñalolén, lo que la inhabilita para repostularse. No es la única en esta situación: nueve de los trece integrantes del directorio de la AChM tampoco podrán optar a la reelección, dejando una significativa vacante en la cúpula de la organización.

El directorio de la AChM, compuesto por trece miembros, incluye cargos de presidente, primer vicepresidente, segundo vicepresidente, secretario general, tesorero y ocho vicepresidentes, con una duración de cuatro años en sus funciones. Entre los que dejarán sus puestos se encuentran figuras políticas relevantes como Carlos Cuadrado (Huechuraba, PPD), Rodolfo Carter (La Florida, ind.-RN), Jorge Sharp (Valparaíso), Álvaro Ortiz (Concepción, DC), Daniela Peñaloza (Las Condes, UDI), Roberto Jacob (La Serena, PS), Carlos Álvarez (Talagante), y Daniel Jadue (Recoleta, PC), quien actualmente está suspendido de su cargo.

Este proceso de renovación no solo representa un cambio de liderazgo, sino que también redefine el mapa político dentro de la AChM, con implicaciones que según afirman en privado miembros del directorio podrían influir en la forma en que se abordan temas críticos como la seguridad y la gestión municipal.

Según los estatutos de la asociación, los alcaldes que no se postularán nuevamente dejarán sus cargos en diciembre, simultáneamente con sus funciones municipales. En ese caso se deberá elegir una directiva provisoria entre enero y marzo, con la obligación de respetar la representación partidaria en los cargos vacantes. Por ejemplo, si Leitao ocupó su cargo como miembro de la Democracia Cristiana, su puesto deberá ser ocupado por otra alcaldesa de ese partido, como podría ser Claudia Pizarro, edil de La Pintana, si resulta reelegida.

Luego se realizará un llamado a elecciones en marzo, donde todos los municipios asociados deberán definir sus representantes en la mesa directiva a través de listas. En privado, alcaldes explican que este proceso “se define con el mismo método del Congreso a través de bancadas”. Algo similar ocurrió en las elecciones que dieron la victoria a Leitao en 2022, cuando obtuvo 121 votos.

Una vez elegidos los representantes del directorio, este elegirá los cargos, tal como establece el artículo 31 de los estatutos, donde se señala que “una vez electos los 13 miembros del directorio, determinarán entre ellos el orden de los cargos en este”. Los otros ocho miembros tendrán el rol de vicepresidentes.

Si bien aún no están los resultados de las elecciones municipales, algunos ediles creen que el mapa político dentro del directorio de la AChM podría cambiar drásticamente, debido a la aparición de nuevas fuerzas como el Partido Republicano, los Social Cristianos, o el Partido de la Gente, así como la consolidación del Frente Amplio como candidato único en algunas comunas o el regreso de los independientes. Hasta el momento el directorio está compuesto por siete oficialistas y seis opositores, e históricamente el socialismo democrático ha estado a la cabeza de la asociación por al menos 15 periodos desde 1993. Mientras que Chile Vamos ha tenido cinco periodos.

Mientras tanto, desde la Amuch explican que el proceso eleccionario consiste en que después de las elecciones de octubre se realiza una asamblea de comunas asociadas. Entre ellos eligen a 10 alcaldes que luego elegirán la composición del directorio con sus respectivos vicepresidentes y presidente, con características similares a las de la AChM.

Algo que recalcan liderazgos fuertes dentro de esta asociación es que los electos, generalmente, son aquellos que tienen más de un periodo, debido a la antigüedad y peso que tenga ese alcalde respecto a su gestión local, intentando, además, no repetir los partidos políticos. Pese a esto, las dudas que surgen son cuánto cambiará el mapa político, ya que seis de los siete integrantes del directorio de Amuch son militantes o cercanos a la Unión Demócrata Independiente (UDI).

Con el relevo de Leitao y Alessandri se abre una etapa de incertidumbre en la representación municipal. ¿Quiénes tomarán la posta? La renovación, aunque inevitable, deja en el aire preguntas sobre el futuro de la representación municipal. Lo que es seguro es que el proceso de cambio será seguido de cerca, conscientes de la importancia estratégica de estos espacios en el tablero del poder local.