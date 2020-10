La pandemia no detuvo a Manuel García: “Tenemos la responsabilidad de estar haciendo música”

El encierro y las restricciones al desplazamiento que impone la era Covid-19 no han sido impedimento para que Manuel García siga avanzando a paso firme. Incluso se podría decir que estos últimos seis meses han sido unos de los períodos más movidos y fructíferos para el cantautor, quien se multiplica en diversos proyectos y a sus 50 años le saca lustre a una ubicuidad que ya quisieran los colegas más jóvenes.

Casi sin salir de su casa y sólo en el último mes, el ariqueño hizo noticia al obtener un premio Gardel en Argentina (a Mejor disco conceptual) por Abrazo de hermanos, el álbum que creó junto a Pedro Aznar publicado el año pasado. Hace pocos días su voz apareció como invitada estelar del nuevo sencillo del cuarteto nacional Kolumbia, mientras aún resuena -en Chile y el mundo- el trabajo musical que realizó para las dos películas locales más elogiadas del último tiempo: El agente topo y Tengo miedo torero. Ambas cintas tienen su clímax al ritmo de la música del autor de Retrato iluminado.

“Ha sido un año potente, he compuesto muchas canciones en la guitarra. Y no es casual, es parte de la responsabilidad que nosotros tenemos como trabajadores de la música: estar permanentemente haciendo música”, sintetiza el artista, quien recurre a las leyes de la física para explicar este frenético presente creativo que, en medio de un periodo de cambios y definiciones, lo tiene desarrollando también una obra de teatro, terminando un disco para celebrar su medio siglo de vida junto a invitados (que llevará por título Caminante) y ultimando detalles de un recital online para este sábado, de alcance internacional y en honor “a todas las giras que no se hicieron” en este anómalo 2020.

“Las invitaciones y colaboraciones dan notoriedad, y por otro lado está el empuje de cantar y contar cosas que estén a la altura de los desafíos del futuro. Todo eso funciona como un punto de aceleración, entre el pasado y las posibilidades de un futuro. Se produce ese presente acelerado en que ambas fuerzas chocan y te dan esta especie de ‘momento’, en que pasan muchas cosas al mismo tiempo”, reflexiona.

Pese a ese veloz cotidiano, Manuel García se toma las cosas con su calma habitual. Por ahora, no hay fecha definitiva de lanzamiento para su esperado sexto álbum como solista, con el que festejará su medio siglo de vida y del que se desprenden adelantos como la versión de El viejo comunista que grabó junto a Silvio Rodríguez. El músico adelanta que el LP debiera estar terminado este año para lanzarse a fines de 2020 o inicios de 2021. También, que incluirá tanto reversiones como material inédito, interpretado “a guitarra limpia”. Y que a los invitados ya conocidos sumará también al conjunto nacional los Cluster, cuyos integrantes son músicos no videntes, “como parte de una colaboración dentro de un proyecto al que ellos me invitaron”.

En paralelo, con la misma templanza, planea trabajar nuevo material junto a Aznar. “Estamos conversando sobre hacer una segunda vuelta de trabajo, de volver a crear cosas juntos, ojalá poder nuevamente mostrar este disco en alguna gira. Estamos siempre conversando de aquello, hay algunas canciones que dejamos en el tintero, no las alcanzamos a grabar para el disco y creo que sería un bonito punto de inicio, porque siempre que hablamos por teléfono tenemos esa ilusión de volver a entrar al estudio”, detalla.

Pedro Aznar y Manuel García.

Sobre los premios, la resonancia y esta suerte de segunda vida que ha tenido Abrazo de hermanos gracias al éxito de la película Tengo miedo torero -donde junto al trasandino aportaron en la banda sonora-, García reconoce que “mis discos en general y también el que hicimos con Pedro Aznar siempre tienen ese proceso de madurar lentamente. Tiene que pasar un tiempo para que decanten, para que lleguen a las audiencias y sean revalorados”.

Mientras trabaja en una obra de teatro " que espero mostrar el próximo año, con algunos integrantes de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción" -según detalla-, el ex Mecánica Popular por ahora se concentra en el show de este sábado, que se emitirá por streaming en vivo y en directo desde su casa y con venta de entradas para todos aquellos países que el ariqueño tenía contemplado visitar este 2020.

Manuel García.

“Justo cuando fue el estallido social habíamos celebrado mis 50 años en el (teatro) Nescafé y era al mismo tiempo una despedida, porque nos íbamos a una gira a España. De ahí nos saltábamos a México, íbamos a tocar por primera vez oficialmente en Perú, íbamos a tocar en Colombia, en Puerto Rico. Yo ya estaba en casa conversando sobre desaparecer unos seis meses, para darle forma definitiva a un montón de relaciones bonitas con artistas de otros países y concentrarnos en los teatros”, cuenta.

“Este concierto está vinculado a eso. Si hubiésemos visitado esos países, ¿qué repertorio hubiésemos hecho en España o en Argentina, por ejemplo? Finalmente, la idea de este concierto es poder atender de manera virtual todas esas emociones que hubiésemos vivido en el recorrido por el mapa”, cierra.