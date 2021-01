La procesión de apoyos de Chile Vamos con que Peñaloza, la candidata de Lavín en Las Condes, busca cerrarle el paso a Republicanos

“Gonzalo de la Carrera puede hacer daño” observan en la plana mayor de la UDI al mirar la contienda a la que se ha lanzado Daniela Peñaloza Ramos (38), la arriesgada carta que se jugó Joaquín Lavín para que Las Condes no caiga en manos del retador Republicano de José Antonio Kast. ¿Cuánto daño? Hoy le calculan cerca de un 15% en ese lance alcaldicio a cuatro bandas en que también compiten el DC Nicolás Preuss y la independiente-Acción Humanista Marcela Cubillos (¿qué pasará con ese alcance de nombre?), y para el que falta menos de tres meses. Hay harto en juego para el eterno aspirante a la piocha de O’Higgins y para Chile Vamos, y por lo mismo están pasando cosas. Veamos cuál es la situación.

Como saben los iniciados, el peligro es que si la psicóloga UC pierde la mano, Lavín arrancará con un tropezón político insoslayable que sembrará dudas en la revuelta presidencial y que podría favorecer a alguna o alguno de los otros cuatro competidores. Por eso, a ciertos de sus íntimos no les fascinó precisamente que ungiera a Peñaloza por la cuesta arriba inicial que implica instalar a un nombre poco conocido, y que además lo haya hecho con un dedazo -dice un versado UDI- que todavía tiene a a RN y Evópoli masticando una porción residual de resquemor.

Pero ya está hecho y ahora la máquina lavinista está empeñada en que la candidata logre un triunfo casi homérico que el pretendiente a La Moneda pueda lucir a sus anchas. Lavín quemará gran parte de sus cartuchos -además apoyará a postulantes a la Convención- de acá al 11 de abril en asegurar que gane; su gente dice también que la meta es montar un frente transversal de apoyos de Chile Vamos en favor de Peñaloza, con el argumento que no se trata solo de cuidarle las espaldas a él, sino que a toda la coalición.

Los Republicanos de Kast son considerados una amenaza real (aunque igual Chile Vamos pactó con él para la constituyente), y el mes pasado uno escuchaba a dirigentes oficialistas especular que en el barrio alto podrían pesar entre 20 y 30 puntos. En Vitacura Kast postula a Cristián Araya, así que Evópoli también está consciente que Camila Merino no tiene la alcaldía en el bolsillo aunque haya ganado la primaria. Y en el sector no quieren que Rojo Edwards haga fracasar la campaña de Catalina Parot -también Evópoli- en la Gobernación Metropolitana.

El turno de Desbordes y Briones ¿Sichel? Nada por ahora

En este pacto de conveniencia, el lavinismo insiste en que hay que neutralizar a sus rivales ahora ya, antes de que crezcan; creen que si no ganan ninguna de ambas alcaldías, “no ganarán en ninguna parte”. Como el diagnóstico es compartido en el sector, ahora toca una procesión de apoyos a Peñaloza de todos, todas y todes, como diría Paula Narváez. El lema es que ella es la carta de Chile Vamos, y que Republicanos nada que ver acá. Que el elector no se confunda.

Evelyn Matthei ya fue a verla. En Las Condes aseguran que están coordinando una fecha para que también cumpla el ritual Mario Desbordes. Quieren fijar pronto otra con Ignacio Briones, que es como de la casa: ha ido a comer antes al domicilio de Peñaloza y la conoce bien porque hasta ayer era el jefe de su marido, el subsecretario de Hacienda Alejandro Weber, y también lo fue cuando era director del Servicio Civil.

Con Sebastián Sichel hay una duda. La gente del exDC y exCiudadanos asegura que no lo han llamado ni invitado; en el equipo de la candidata a alcaldesa tampoco dan luces altas de eso. ¿Tiene algo que ver la enemistad de Evópoli con él? Habrá que ver, pero de momento el partido que sacó a Briones del gabinete está jugado por Peñaloza, además, porque cuentan con que la UDI les devuelva la mano ayudando a Merino en Vitacura (ya la fueron a ver la secretaria general María José Hoffmann y el diputado por el distrito Guillermo Ramírez, estrecho aliado de Lavín).

“Lo que he conversado con ella es que estamos absolutamente comprometidos con el proyecto colectivo de Chile Vamos, a diferencia del Partido Republicano, que no solo no forma parte de la coalición, sino que en la comuna ha demostrado ser nuestro adversario político llevando un candidato en contra del bloque”, explica el diputado Evópoli por ese distrito, Francisco Undurraga, que ya la fue a visitar. “Ella es una mujer transversal y preparada, creo en sus capacidades y todos los concejales trabajarán por ella”, cierra.

Las otras dos diputadas del sector que no son UDIs, las RN Karin Luck y Catalina del Real también la fueron a ver (o a conocer) y a apoyar, más allá de cuánto les haya gustado o no inicialmente cómo Lavín la designó. El otro diputado del distrito, el RN Gonzalo Fuenzalida, también fue y dicen que la apoya entusiasmado; en RN hacen ver que tendría una motivación extra porque Gonzalo de la Carrera ha arado con él en Twitter acusándolo de pertenecer a la “bancada RN Frenteamplista”.

“Ser la candidata de la unidad de ChileVamos en Las Condes es una gran responsabilidad. Me comprometo no solo en la campaña sino en la gestión como alcaldesa en trabajar con todos”, comenta Peñaloza.

Encuestas que sondean el “efecto Lavín”

En el staff lavinista y en los equipos que la apoyan -quien se ha reunido al menos dos veces con la mesa UDI en las últimas dos semanas- explican que la idea es hacer lucir una visita de apoyo VIP a la semana, en paralelo con acelerar su despliegue en medios para que gane puntos en conocimiento y aceitar redes con dirigentes vecinales; ella hace unos cuatro zoom diarios con gente de la comuna.

Hoy se reúne con concejales Evópoli por Las Condes y mañana con Hernán Larraín Matte, candidato a constituyente; también está en contacto con las postulantes Constanza Hube y Pauline Kantor. Pero en Chile Vamos hay voces que advierten que no solo debe hacer campaña en los barrios de Las Condes que están bajo las redes municipales de servicios de salud, educación y asistenciales, sino que en toda la comuna.

Pero volviendo a eso de que el elector de derecha no se confunda, todo esto no basta. Además del apoyo de Chile Vamos, la clave en la lucha en Las Condes es insistir e insistir en que ella es la carta de Lavín. En los últimos días se ha hecho una batería de encuestas con preguntas específicas en ese sentido, reportan en el sector.

Según parlamentarios oficialistas, una de ellas consiste en un mensaje telefónico grabado en que se preguntan dos cosas: si uno ¿Sabe que Daniela Peñaloza es la candidata a alcaldesa de Las Condes por la UDI y apoyada por Lavín?, y si ¿Votaría por ella, por Gonzalo de la Carrera o por otro?.

También han circulado sondeos por e-mail: ¿Sabía usted que el alcalde Joaquín Lavín y Chile Vamos le pidieron a Daniela Peñaloza que sea su candidata de unidad para la alcaldía de Las Condes? y ¿Por quién votaría para alcalde de Las Condes? Daniela Peñaloza, apoyada por el alcalde Joaquín Lavín? / Otro candidato / No sabe.

La táctica de “atar” ambos nombres continuará durante toda la campaña, aseguran en su equipo. De la Carrera, consciente de esto, encargó un sondeo para auscultar cuánto pesa el llamado efecto Lavín, cuyos resultados espera tener la próxima semana. Se medirá con su rival bajo las dos modalidades: preguntas con ambos nombres a solas, y otras con ella detallando que es la candidata del saliente alcalde. “O le devolvemos el poder a los vecinos de Las Condes eligiéndome a mí, o le dan más poder a los políticos eligiendo a su candidato. Soy lejos el más liberal de los Republicanos y no voy a llegar cargado de gente a la municipalidad, sino de ideas”, dice.

Continuará.