La rebelión de los traspasos: las comunas que pretenden seguir los pasos de Zapallar y postergar el tránsito a sus SLEP

En el verano fueron las comunas de Coihueco (SLEP Punilla Cordillera), Alto Hospicio (SLEP Iquique) y Río Verde (SLEP Magallanes), pero ya desde antes Vitacura, Lo Barnechea, Las Condes, Providencia y La Reina (SLEP Manquehue) venían pujando con fuerza para que sus establecimientos educacionales no fueran traspasados a sus respectivos Servicios Locales de Educación Pública, la nueva institucionalidad que desde 2017 se comenzó a hacer cargo progresivamente del servicio educativo municipal. Ahora último también se sumaron -con el éxito que las otras comunas no han tenido- Zapallar (SLEP Petorca) y El Carmen (SLEP Valle Diguillín). Pero la arremetida no se quedará ahí, provocando un efecto dominó que desde el Mineduc, donde abrazan con fuerza esta reforma, miran de reojo.

Año a año y según un calendario progresivo establecido inicilamente -con varios cambios a su haber- se debían ir creando los 70 SLEP, a los que luego de dos años de instalación les serían traspasados los colegios de las 346 comunas del país. Sin embargo, en la ley quedó establecido que las comunas involucradas podrían solicitar a la Subsecretaría de Educación que, al momento de iniciar sus procesos de traspaso, mantener la administración si es que cumplen cuatro requisitos establecidos: que el 60% de sus establecimientos tengan un cierto nivel educativo (medio o alto); que la evolución de la matrícula en los seis años previos al traspaso pusieran a sus colegios en el 30% del mejor desempeño del país; no tener obligaciones previsionales pendientes con los profesionales de la educación; y que la deuda del municipio del servicio educativo no supere el 5% de sus ingresos anuales por concepto de aportes del Estado o subvenciones escolares.

Y si en enero a Coihueco, Alto Hospicio y Río Verde el Mineduc les había negado sus solicitudes, y por otro lado a las comunas del SLEP Manquehue solo se les ha dicho que es posible que su entrada en vigencia se deje para el final del proceso, como cumplían los requisitos legales la cartera no tuvo más que acoger las solicitudes hechas por Zapallar y El Carmen, lo que abrió el apetito de algunos de sus pares y, con ello, una preocupación en algunos personeros de gobierno, porque, según señalan en su entorno, “cada solicitud, más allá de que la ley lo permita, no se ve bien y afecta el proceso”. Otras voces, en todo caso, le bajan el perfil y también reseñan que es parte de la institucionalidad usar una herramienta legal y que eso significa que aquellas comunas tienen estándares superlativos.

Asimismo, hay quienes en el Ejecutivo tienen muy claro el simbolismo que esto acarrea al ser principalmente comunas de la oposición las que buscan el freno al traspaso, en un año electoral, factor que no puede apartarse.

Colina (SLEP Chacabuco) es uno de ellos. “Incorporarse significaría un retroceso en la calidad de la educación de las niñas, niños y jóvenes de la comuna”, señala la alcaldesa Isabel Valenzuela (UDI), quien asegura tajante: “Estamos en condiciones para que, cuando llegue el momento, pidamos la prórroga de la entrada de Colina al SLEP Chacabuco. Los establecimientos tienen desempeño medio alto o alto, los alumnos han sido por décadas destacados en su rendimiento escolar, y no tenemos ni deudas previsionales ni compromisos por subvenciones escolares o aportes del Estado que comprometan a la comuna”. Con eso en vista, cierra: “Esperamos que el ministerio entienda que no es un beneficio para las y los estudiantes de Colina incorporar sus establecimientos a un SLEP”.

Del mismo modo en Pucón (SLEP Cautín Sur), que empieza su proceso en 2026, su alcalde Carlos Barra (RN) señala que “al igual como lo acontecido con Zapallar, la Municipalidad de Pucón pretende frenar el traspaso de sus colegios al SLEP debido a las malas experiencias que han tenido los establecimientos educacionales del SLEP Costa Araucanía”. Y añade: “No queremos traspasar la educación, nuestra comuna tiene buenos resultados en Simce, infraestructura, cotizaciones, sueldos al día y un sinnúmero de beneficios que hemos logrado a través de nuestra administración”. Es por esto que, según asegura, están “evaluando presentar el recurso al Mineduc para postergar el traspaso de nuestros recintos al SLEP”.

Hacia la zona central, Santo Domingo (SLEP Litoral) es otro caso. “Como municipalidad, luego de evaluar los pro y los contra, tenemos la voluntad de mantener la administración de los establecimientos educacionales”, adelanta el alcalde Dino Lotito (RN), quien va ha anunciado que va a la reelección, asegura que en su caso cumplen con los requisitos legales para optar a la prórroga, “pero nos corresponderá solicitarla en enero de 2025 y para entonces habrán asumido las autoridades electas en octubre. Por lo tanto, la decisión final se deberá adoptar entonces”. Y cierra: “En pleno proceso de desmunicipalización hemos seguido invirtiendo importantes recursos con apoyo del concejo y estamos convencidos que vamos por buen camino”.

Pero incluso en comunas del oficialismo no descartan seguir este camino. Tal es el caso de Ñuñoa (SLEP La Quebrada), desde donde si bien dicen que “mientras esté en curso la implementación del traspaso de los colegios al SLEP, la municipalidad va cumplir lo que exige normativa, y en los plazos estipulados” y que en ese contexto se encuentran “colaborando de acuerdo a los requerimientos correspondientes a la norma, pensando en el éxito del proceso de traspaso”, al mismo tiempo dejan abierta la puerta: “Sin embargo, si se requiere más tiempo, evaluaremos en su momento la solicitud de postergación de los plazos que la ley contempla”. Esta decisión también será resorte de quien resulte ganador de las próximas elecciones municipales, donde se enfrentarán la actual alcaldesa Emilia Ríos (RD) y Sebastián Sichel, quien ya es parte de una ofensiva conjunta con los candidatos Marcela Cubillos (Las Condes), Felipe Alessandri (Lo Barnechea) y Jaime Bellolio (Providencia) para no traspasar los colegios de las comunas que quieren liderar.

Olmué (SLEP Marga Marga) es otro ejemplo. “Nuestra administración ha manifestado persistentemente que los SLEP han demostrado ser una política pública fallida, que ha incumplido los objetivos de la desmunicipalizacion y en ese contexto no estamos de acuerdo que la educación municipal de Olmué sea traspasada. Tenemos una gran preocupación por la educación rural, la conservación de su identidad y su funcionamiento”, señala el alcalde Jorge Jil (ind, ex PH), quien añade que frente al “gran logro de la comuna de Zapallar, junto al alcalde de Limache (Daniel Morales, RN) nos reuniremos con el alcalde de Zapallar Gustavo Alessandri y su equipo para conocer en detalle el proceso de paralización del traspaso, las herramientas jurídicas utilizadas y la factibilidad de ser aplicadas en nuestra comuna”.

La Florida y Peñalolén son las otras dos comunas que también serán parte del SLEP La Quebrada. Y aunque en esta última a Carolina Leitao le quedan sus últimos meses como alcaldesa y no cumplen los requisitos legales, la edil señala que el futuro servicio “no va a resolver cosas que nosotros sí resolvimos, porque hemos hecho cosas más allá que lo que la ley exige. Tengo dudas sobre si el SLEP mantendrá la oferta y la calidad. Mi preocupación es que el SLEP no nivele hacia abajo”. Mientras, desde Educación de la Corporación Municipal de La Florida reseñan que realizarán a fines de agosto uno de varios conservatorios con la seremi, Dirección de Educación Pública y todos los actores comunales involucrados en el futuro traspaso para recoger cómo se sienten frente al proceso, por lo que concluir ahora si pedirán la postergación es algo que no pueden definir en este momento.

En Quillota (SLEP Quillota), en tanto, el alcalde Óscar Calderón (ind.) recuerda que desde hace un par de años “venimos señalando que a las municipalidades que cumplan con requisitos, se nos otorgue poder mantener los establecimientos de educación bajo la administración y gestión municipal”. Por eso, suma, “vemos con muy buen sentido lo logrado por nuestro colega de Zapallar y hemos tenido esta reflexión también con otros colegas, como nuestro vecino en Limache”.

Esta avalancha de intenciones van en la dirección opuesta a los impulsos a la reforma que pretende el Mineduc, donde manejan información de otras comunas o territorios que les han dejado ver una idea en esta línea. Uno de esos es Panguipulli (SLEP Valdivia), que ya lo pidió, pero le rechazaron por no cumplir con las fechas, aunque irían otra vez a la carga. Asimismo, comunas del SLEP Licancabur y el SLEP Antofagasta, como María Elena o Taltal, harían lo propio junto a otros pares a través de la Asociación de Municipalidades del Norte de Chile. Ellos, de hecho, tienen considerada una reunión con el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, en agosto, donde le plantearían esta situación.

A sabiendas de estas situaciones, la cartera y sus autoridades también han tenido que recurrir al muñequeo para que la rebelión no sea mayor y que situaciones como la del SLEP Atacama, vista como la “ventana de oportunidad” de la oposición para intentar botar la reforma, ya se están corrigiendo. “Es innegable que lo que hemos visto en base a la situación del SLEP de Atacama, en particular el año pasado, ha generado un cuestionamiento y una preocupación en la opinión pública. La verdad es que la situación en este momento está en otro tono, la conversación es otra”, dijo, por ejemplo, la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, en Radio Cooperativa. Ese es justamente el mensaje que se le traspasa a los distintos actores.

En todo caso, no todas las comunas próximas a vivir el proceso están por no traspasar. Por ejemplo, desde Santa Juana (SLEP Andalién Costa) su alcaldesa Ana Albornoz lo descarta: “No lo haremos, nosotros ya estamos en el proceso de traspaso”, cierra.