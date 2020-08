Los cruzados reclaman y el CDF explica: los secretos del video que revivió la polémica del gol de Salas en 1994

No todos los partidos de fútbol se definen en base a la justicia y al mérito. Pese a que los goles son los que permiten alcanzar la gloria en la disciplina, no siempre son lo único necesario para conseguir triunfos y trofeos. Hay cotejos que son exclusivamente recordados por polémicas arbitrales que influyeron en su resultado final o que, incluso, costaron un título.

Los jueces cumplen el rol de tomar las decisiones en el campo. Y una equivocación de ellos puede resultar determinante, como ya ha ocurrido tanto en Chile como en el mundo. En el país revivió hace pocos días el recuerdo de uno de los más polémicos, pues le pavimentó el camino al título a Universidad de Chile después de 25 años de frustraciones: el gol de Marcelo Salas a la UC en el clásico de 1994.

El Canal del Fútbol (CDF), a través de su programa documental Memorabiblia, se dio el trabajo de rehacer esa jugada con la tecnología de hoy, similar a la que se utiliza en la cabina que produce las imágenes del VAR. La conclusión de ese video es que el delantero está habiitado y no existe el offisde que los hinchas de Católica reclaman desde hace 26 años.

El programa usado, explican desde el CDF, tiene una suite para análisis en PostProduccion (grabado). Esa suite se llama Libero. Es parte del universo con que también se generan públicos virtuales o huinchas y marcas gráficas. Es capaz de diagramar la cancha, establecer distancias, velocidades, alturas y observar jugadas desde diversas cámaras. En el análisis del Gol, Desde la cámara central, el software simula una cámara paralela a la línea de los jugadores e identifica su posición.

Desde el canal explican el proceso para hacer este trabajo. Marco Antonio Cumsille, subgerente de Contenidos del CDF, explica: “No alteramos ninguna imagen, tomamos la cámara 1, se parametriza la cancha en muchos puntos. Es un programa (Vizrt) que toma todos los vértices del área grande, chica, de la cancha, que diagrama pero no altera, simula la cámara, desplaza el eje, manteniendo las medidas de la cancha si es que hipotéticamente habría que desplazarse ahí”, señala.

“El sistema lanza la línea, no es que lo hagamos nosotros. No hay ninguna adulteración, no se mueven, no se sacan jugadores, están en la posición que están. Es el mismo principio que hace el VAR: metrizar para ponerle otras ubicaciones a la imagen”, agrega Cumsille.

Sobre acusaciones de querer favorecer a la U con Memorabiblia, comenta: “Hicimos este programa para revivir un campeonato muy importante. Nosotros no sabíamos si era o no era, nos dio eso, y con ese material trabajamos. Si nos hubiera dado lo contrario también lo habríamos hecho. No tenemos una camiseta puesta. Aquí queremos hacer un aporte para el fútbol, no es un programa partidario, vienen capítulos de Colo Colo, la UC, Cobreloa...”.

Tal como ocurriera en diciembre de 1994, la polémica no se acabó con el reportaje, sino que se avivó. En varias redes sociales se puso en duda la veracidad y seriedad con que el CDF hizo el video, pero el asunto explotó cuando apareció una segunda imagen del mismo gol. El análisis se había hecho con archivos de la transmisión oficial de Megavisión, pero una toma de Zoom Deportivo, de TVN, muestra algo distinto: Salas parece estar offside.

La principal acusación de los hinchas en redes sociales contra la imagen del CDF es que pudo haber sido modificada digitalmente, algo que también aparece como una posibilidad en el caso de la segunda foto, la de Zoom Deportivo, pues TVN no ha publicado aún el video original. Desde TVN Deportes indican que durante la jornada de hoy revisarán los archivos.

Sobre este video, Marco Antonio Cumsille, del CDF, explica que “la imagen que anda circulando del Zoom no es del estándar que se toma internacionalmente para el VAR, que es a 16 metros. En la otra imagen hay un plano cerrado de Castañeda, no se ve la posición de Salas cuando sale la pelota. Si tomáramos esa cámara no se podría hacer lo que hicimos. El sistema digital toma un anclaje de la cancha, que es lo que hicimos”.

Han pasado 26 años y desde la institución cruzada mantienen el punto de vista de que el cobro del gol fue erróneo.

El principal perjudicado, el arquero Patricio Toledo, afirma: “No sé qué pretendió el CDF con estas imágenes. Esto pasó hace mucho tiempo. Los que nos acordamos somos los protagonistas y los hinchas de la UC. Marcelo siempre estuvo adelantado, en imágenes anteriores se ve que está offside, pero ya fue, ha pasado tanto tiempo. La imagen que dan con esta tecnología me parece más un montaje que una realidad. En algunos programas dicen que la pelota la cabecea Abarca y ellos muestran que la golpea Ardiman. No sé qué pretenden, no va a cambiar el título de la U”.

El portero agrega: “A pesar de que nos perdimos la posibilidad de campeonar, porque estuvimos muchos puntos arriba, en las últimas fechas hubo muchas situaciones favorables a la U. No sé si el penal en El Salvador lo hubiesen cobrado en otras circunstancias. Hoy, no lo cobrarían. Lo perdimos nosotros, pero a la U se le ayudó en los últimos partidos”.

Para Luka Tudor, miembro del plantel cruzado ese año, el video “es indescifrable, porque depende de un montón de cosas que no estaban en su mejor lugar. A mí me parece en un porcentaje mayor que es válido, porque veo que la toca Ardiman, pero, insisto, ese gol lo reclamo por el control con la mano. El debate, para mí, es ése. En ESPN Carlos Robles fue muy humilde, dijo que había cometido errores. No recuerdo si ofreció disculpas, pero ese fue el tono. Contó que lo pasó mal. Alguien contó que los árbitros se molestaron por los reclamos de Gorosito y que pudo ser eso lo que los haya hecho decidir para el lado incorrecto. A estas alturas, es incomprobable. También puedo entender que alguien se haya molestado si los critican, pero no es correcto”.

Otro de los involucrados directos es Miguel Ardiman, central cruzado, que salta con Juan Carlos Ibáñez en la acción previa a que la pelota llegue a los pies de Marcelo Salas: “A mí la pelota no me toca, no la sentí, por lo menos. Yo le toco la cabeza al que salta conmigo. Lo que sentí fue mucho más duro que un pelotazo. Uno sabe la diferencia. Ese momento ya pasó y fue gol. Es entretenido, para que la gente se entusiasme. Nunca he analizado el gol. Tampoco fue que reclamé. Si lo cobraron, fue gol. Ahora miden con tanto detalle. Y hay que pensar que no arbitraban robots”, apunta

Sergio Fabián Vásquez subió su reacción en su cuenta de Twitter.

Otros casos polémicos

Revisa una lista de casos que han quedado en la historia por su controversias, antes de la llegada del VAR al balompié nacional, en 2020. Algunos réferis fueron duramente sancionados por sus errores, mientras que a otro la tecnología les dio la razón con el paso de los años.

El penal que repitió ilegalmente Gamboa

El 19 de diciembre de 2017, Eduardo Gamboa arbitró la final por el ascenso a la Primera B, entre Deportes Melipilla y Deportes Vallenar. El cotejo terminó igualado 2-2, por lo que debió definirse por lanzamientos penales. En su lanzamiento, Juan Silva, uno de los jugadores albiverdes, amagó el tiro justo antes de impactar la pelota. El juez ordenó repetir lo que, según el reglamento FIFA que fue actualizado en julio de ese mismo año, tuvo que ser inmediatamente considerado como inválido.

En esa tanda, el equipo de la Región de Atacama se impuso por 5-2. Sin embargo, la ANFP decidió repetirla sin público. Vallenar, finalmente, no se presentó y los Potros subieron de categoría. Gamboa, por su parte, fue castigado con cuatro meses y medio sin dirigir.

La simulación de Marino que Osses interpretó como pena máxima

En la final de vuelta del Apertura 2012, O’Higgins llegó al Estadio Nacional ilusionado de conseguir la primera copa de su historia. Con el 2-1 logrado en la ida, los Celestes salieron a la cancha con una pequeña ventaja que, finalmente, no pudieron hacer valer en la revancha.

La polémica llegó en los 65′, cuando Alejandro López le ganó la posición a Guillermo Marino, quien se dejó caer en el área. Enrique Osses, el árbitro del partido, cayó en la simulación del argentino y sancionó penal, en los 65′. Charles Aránguiz puso el 1-1 transitorio y el encuentro finalizó 2-1 a favor de los laicos. En la tanda desde los 12 pasos, el conjunto de Rancagua perdió 2-0.

En 2014, el mismo Osses realizó una autocrítica por su desempeño esa jornada. “Creo que cometí errores en un partido entre la U y O’Higgins, donde yo no tuve una buena tarde y cobre un penal a Marino que fue el error más trascendente, pero, en el resto, creo haber tenido buenas actuaciones”, manifestó a Radio Cooperativa el actual presidente de la Comisión de Árbitros de la ANFP.

La oscura jornada de Polic en Osorno

Una de las polémicas más recordadas en suelo nacional. En 2003, Patricio Polic vivió su jornada más negra como árbitro de fútbol. Por la primera fase de la Copa Sudamericana, la UC dejó en el camino a Provincial Osorno, luego de vencerlo por 5-4 en penales. Durante el compromiso, el juez le anuló un gol legítimo a los Toros y sancionó un controvertido penal a favor de los cruzados.

Todo se tuvo que definir en una tanda desde los 12 pasos. Ahí llegó la acción que despertó el enojo de los locales: ordenó repetir el cuarto penal de los precordilleranos. El cuadro de la franja se quedó con la llave, ante la rabia de los futbolistas Osorno, que se lanzaron con todo en contra del réferi. Polic y el equipo de jueces que lo acompañaron ese día fueron castigados con ocho meses sin dirigir.

La mano que le impidió a la U acabar antes con la sequía

La U pudo romper en 1980 la sequía de sin títulos que arrastraba desde en 1969, pero una discutible mano de el exdefensor azul Alberto Quintano se lo negó. En la penúltima fecha del torneo de ese año, los universitarios se midieron con el Lota Schwager, que en ese entonces dirigía Fernando Riera, con la misión de mantener el liderato para impedir que Cobreloa se escapara, ya que ambos eran punteros con 44 unidades.

El duelo, que se jugó en casa de los Mineros, tuvo a los laicos en ventaja desde los 8′, gracias a Carlos Mondaca. No obstante, en la recta final del cotejo, un choque entre el meta Hugo Carballo y el zaguero Quintano, generó que este último golpeara la pelota con su mano mientras caía. El juez Enrique Marín sancionó la pena máxima y todo terminó 1-1. Los Zorros del Desierto cumplieron al ganar los últimos dos encuentros del certamen y se hicieron con la copa.

La mala tarde de Selman que desató la furia de Garcés

En las semifinales del Clausura 2006, O’Higgins se midió ante Audax Italiano en El Teniente. En el duelo de ida, el cuadro de La Florida se impuso por 4-1, mientras que en la revancha, en Rancagua, cayó por 4-2. Rubén Selman fue el encargado de impartir justicia, con un polémico desempeño.

Los itálicos sufrireron en la vuelta, y más aún porque el cotejo estuvo cerca de finalizar con el 4-3 necesario para el alargue, de no ser por el tanto que el fallecido exárbitro le anuló a Marco Olea, en los 89′. En 2017, Selman le pidió disculpas al estratega por lo ocurrido.

Banderín al suelo y agónico empate en el Superclásico

En un partido que se llevó a cabo bajo una intensa lluvia, Colo Colo rescató un punto sobre el final ante los laicos. El 7 de noviembre del 2010, los albos caían por 2-1 frente al archirrival, pero consiguieron la paridad gracias a un garrafal error del juez asistente Patricio Basualto.

Cuando el cronómetro marcaba los descuentos, Macnelly Torres levantó un centro al área azul y el argentino Javier Cámpora, en clara posición adelantada, decretó el empate. Las cámaras captaron que al asistente se le cayó el banderín justo antes de que el jugador conectara el balón para poner el 2-2 que fue definitivo.

El gol fantasma del “Chiqui” Chavarría

Luis Chavarría marcó el gol fantasma más recordado del balompié local. En 1998, en un partido entre Deportes Concepción y Deportes Temuco, el Chiqui, quien jugaba en el conjunto lila, mandó la pelota al fondo de la red, pero esta ingresó por la parte externa de la malla. El futbolista celebró el tanto y el árbitro Alejandro Musa lo concedió. El encuentro terminó 0-1. El equipo de la Región de La Araucanía descendió ese año.