Luis Abinader, el primer presidente electo en tiempos de Covid-19 en América Latina

Los dominicanos fueron los primeros de la región en acudir a las urnas bajo estrictos protocolos sanitarios debido al explosivo aumento de casos Covid-19 que tiene a la isla, con 38.128 contagios y 804 muertos. Por un estrecho margen, anoche el candidato del opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, celebró su victoria sobre el candidato oficialista Gonzalo Castillo, del centroizquierdista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), después que la Junta Central Electoral (JCE) anunció que había alcanzado un 52,52% de los votos, superando el 50% necesario para evitar una segunda vuelta.

Con la victoria de Abinader, de 52 años, finalizan 16 años del PLD en el poder. Asimismo, el triunfo del candidato del socialdemócrata PRM marca dos hitos: no sólo se convirtió en el primer mandatario electo durante la pandemia en la región, sino que también será el primero en asumir el cargo tras vencer la enfermedad.

El candidato presidencial Luis Abinader celebra junto a su esposa Raquel Arbaje después de alcanzar la mayoría ayer en República Dominicana.

“¡Ganamos Todos!”, señaló Abinader anoche a través de sus redes sociales. El próximo mandatario dominicano nació en 1967 en una acomodada familia de empresarios y políticos, destaca la BBC. Luis Abinader es hijo de José Rafael Abinader, exvicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y rector de la Universidad Dominicana O&M.

“Me considero un empresario exitoso, pues fundé varios hoteles y una fábrica de cemento”, aseguró hace unos años ante la televisión. En una entrevista se reconoció como “aburrido” y admitió que debería ser más “emocional” en sus discursos.

El economista está casado con Raquel Arbaje y juntos tienen tres hijas: Esther, Graciela y Adriana. El periódico local Diario Libre destaca que la próxima primera dama es licenciada en Administración de Empresas y habla inglés y francés. Junto a su esposo compusieron la letra del himno del PRM.

Luis Abinader tras emitir su voto ayer en Santo Domingo.

El camino de Abinader por llegar al sillón presidencial no ha sido fácil. En 2012, fue candidato a la vicepresidencia por el PRD, pero tras fracturas “irreconciliables” decidió dejar el partido y formar su propia agrupación. Así surgió el PRM. En 2016 postuló para presidir el país, pero solo obtuvo un 35% de los votos, siendo vencido por Danilo Medina, reelecto en el cargo.

Sin embargo, en su segundo intento las encuestas se mostraban a su favor. El 13 de abril, la JCE resolvió aplazar los comicios presidenciales y legislativos programados para el 17 de mayo debido a la emergencia sanitaria del coronavirus, los que finalmente se realizaron ayer.

El 11 de junio, en plena campaña, Abinader confirmó en un video en sus redes sociales que había dado positivo al coronavirus. “Esta noche me dirijo a ustedes para comunicarles que me he realizado una prueba con resultado positivo. Tengo Covid-19″, admitió el político.

Luis Abinader en un acto de campaña.

A pesar de no presentar síntomas, el diagnóstico surgió porque junto a su equipo político realizaba la denominada “ruta solidaria”, una gira nacional para ayudar a personas afectadas por la enfermedad que tenía como protocolo exámenes del virus. Posteriormente, su esposa también anunció por Twitter que también había dado positivo a la enfermedad.

La última semana de junio, la pareja fue dada de alta por el equipo médico de cabecera. Mediante un comunicado los especialistas informaron que les hicieron pruebas PCR 14 días después de los primeros síntomas y tras dos testeos negativos consecutivos se dieron por “recuperados”.

“Cambio”. Ese fue el lema de la campaña de Abinader con que conquistó a los dominicanos, especialmente por un discurso centrado en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Incluso, ayer, mientras esperaban los resultados, el mandatario electo siguió los gritos de los presentes al cantar “los queremos presos”, en referencia a los “actuales funcionarios gubernamentales”.

En esa línea es que Abinader escogió como Vicepresidenta a Raquel Peña, que hasta antes de ser nominada en marzo era una “desconocida”. Su compañera de fórmula se desempeñaba como vicerrectora de Administración y Finanzas en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.

El mandatario electo de República Dominicana, Luis Abinader, junto a su Vicepresidenta Raquel Peña.

Entre las propuestas del jefe de Estado electo aparece la creación de 600 mil empleos y de una agencia para disminuir los gastos del transporte público. Pero varios temas hacen dudar a los dominicanos, debido a que el aborto o el matrimonio igualitario no fueron abordados en la campaña. De una manera muy tímida, el economista dijo que respalda la interrupción del embarazo en “tres causales” y aseguró que tiene un “partido tolerante con que cada quien tenga sus inclinaciones”.

La fiesta por los resultados se concentró anoche en el comando de campaña del PRM después que su contrincante, Gonzalo Castillo, que alcanzó un 37% de los votos, reconoció su derrota ante “irreversibles” resultados y felicitó a Abinader por su “merecido triunfo”.

Durante la jornada de hoy, Abinader hizo oficial su victoria en las redes sociales tras actualizar su perfil de Twitter como “Presidente electo de RD”. El próximo 16 de agosto se inicia su gestión, que se extenderá hasta 2024.

Twitter de Luis Abinader.

Los dominicanos salieron ayer con temor a emitir su derecho a voto debido a la pandemia. Por esto debieron utilizar mascarillas, mantener el distanciamiento social y usar alcohol gel. A pesar de esto, en varios centros de votación se generaron aglomeraciones.