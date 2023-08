Mineduc tiene nueva jefa de gabinete: exencargada de género es la tercera persona en el puesto en 16 meses

Primero fue Cristián Miquel, luego asumió Rodrigo Mora y ahora el cargo lo ocupa Camila Arenas. Ya sea por decisiones propias o ajenas, lo cierto es que la jefatura del gabinete del ministro Marco Antonio Ávila ha tenido una inusitada rotación en los 16 meses del profesor de castellano como titular de Educación. Desde este 1 de agosto, la cartera tiene un tercer jefe de gabinete ministerial. Una jefa, en este caso.

Hace un par de semanas, el abogado Rodrigo Mora (PS), quien hasta aquí se desempeñaba en el cargo, le comunicó a Ávila que lo habían sondeado como carta para, según conocedores de la situación, hacerse cargo de la Corporación de Asistencia Judicial Metropolitana, servicio sectorial de competencia de la Subsecretaría de Justicia de dicho ministerio. Que él quede a la cabeza de esa organización, en todo caso, no es del todo seguro y es el consejo de la corporación el que tiene la última palabra. En el entorno de Mora, además, aseguran que tiene también otras ofertas “dentro del Estado” sobre la mesa. Con todo, su renuncia al Mineduc, aseguran, se dio en muy buenos términos.

Mora, abogado con magíster en políticas públicas de la Universidad de Nueva York, tiene una larga trayectoria en el mundo estatal y en el pasado también sirvió como jefe de gabinete del Consejo para la Transparencia y jefe de la Comisión de Transparencia y Probidad durante el gobierno de Michelle Bachelet y su arribo a Educación había sido una señal de incorporar al socialismo democrático en la cartera, en conjunto con otros refuerzos que junto a él llegaron en diciembre de 2022, como Joaquín Walker (secretario ejecutivo del Plan de Reactivación Educativa Seamos Comunidad) o Andrea Osorio (jefa de la División de Educación General).

Ya con el puesto de jefe de gabinete vacío (Mora trabajó formalmente hasta el 31 de julio), Ávila tuvo que tomar decisiones rápidas. Así es que miró puertas adentro, dando con el nombre de Camila Arenas, docente de filosofía de 36 años, activista del feminismo y quien hasta este lunes trabajaba como asesora de género del Mineduc, además de tener a su cargo desde mediados del año pasado uno de los proyectos de ley más anhelados por la cartera, el de Educación en Afectividad y Sexualidad Integral.

Pero, ¿quién es la nueva mano derecha del ministro Ávila?

Como se ha dicho, Arenas era la persona a cargo de la implementación del plan estratégico de género del ministerio y encargada del Proyecto de Ley de Educación Sexual Integral. A su vez, era la coordinadora y responsable de la mesa interministerial de género que comprende a las subsecretarías y servicios relacionados con el Mineduc. Su cargo como encargada de género quedó vacante y en el entorno de la cartera señalan que están buscando quien la reemplace, aunque también había un equipo detrás, por lo que ella estará haciendo algunas labores de supervisión.

Ya en junio de 2022 La Tercera daba cuenta de que el secretario de Estado conoció a la profesora el día del triunfo del Apruebo para el plebiscito de entrada sobre una nueva Constitución, siendo ambos apoderados de mesa en La Florida. Menos de dos años después, ella pasaría a asesorarlo y ahora a ser su jefa de gabinete. “Quiero agradecer al ministro por esta nominación. Será un honor trabajar junto a un colega para desde el Mineduc avanzar hacia una educación sin sesgos de género. Vamos a trabajar incansablemente por la dignidad y felicidad de las y los estudiantes de Chile”, dijo el día que la presentaron en la cartera.

“Profesora feminista. Milito en Convergencia Social y soy parte del glorioso Frente Feminista CS”. Así se lee en el perfil de Twitter de la nueva jefa de gabinete del Mineduc, a quien en el pasado la despidieron por ‘subversiva’ del Colegio San Andrés-El Bosque de Maipú.

A dos meses de cumplir 37 años, lleva 16 de ellos vinculada a temas de género y educación desde lo profesional, pero también desde el activismo feminista y los derechos de las mujeres. Es profesora de filosofía con un magíster de la U. de Chile en la misma área y, entre otras cosas, en 2012 fue parte de la organización del primer Congreso de Educación No Sexista que se realizó en Chile y entre 2019 y 2020 colaboró con el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas del Mineduc en materias de género en un piloto de educación continua.

Creció y estudió en La Florida y tres veces oficializó sin éxito su candidatura a elecciones populares: en mayo 2021 a concejala de La Florida, en 2020 quiso ser constituyente por el distrito 12 (La Florida, La Pintana, Puente Alto, Pirque y San José de Maipo), mismo distrito donde en noviembre de 2021 quiso ser diputada. En 2020, además, fue candidata para presidir Convergencia Social apoyada por Gabriel Boric y Gonzalo Winter.

Arenas es o ha sido parte de la Alzada Feminista, la Red Docente Feminista, el Movimiento Docente Organizado, el Movimiento Político Socialismo y Libertad, Construyendo Escuela de la Izquierda Libertaria, la Dirección Nacional Macrozonal Centro de Convergencia Social, ha editado libros de educación e hizo campaña activa por Boric en las presidenciales.

Su asunción como jefa de gabinete, en todo caso, no es casualidad. Eso al menos señalan en las entrañas de la cartera, donde destacan que Arenas tiene “una vasta experiencia política”, que conoce el sector y que jugó un rol relevante en la pasada acusación constitucional en contra de Ávila, apoyando en los argumentos de la defensa y un trabajo político transversal con los parlamentarios. “La decisión de nombrarla obedece no sólo a la confianza personal, sino que también política que el ministro tiene en ella”, aseguran cercanos al secretario de Estado, quien tendrá nueva mano derecha para esta suerte de segundo tiempo ministerial.

En el Mineduc declinaron referirse a este cambio de jefatura.