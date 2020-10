Ministros, autoridades, artistas y deportistas: Y al final, ¿Votó Apruebo o Rechazo?

Hasta la semana pasada, una parte del gabinete de ministros, el presidente Sebastián Piñera y la Primera Dama, Cecilia Morel, prefirieron mantener el silencio respecto de cuál sería su postura ante el plebiscito.

Ya pasada la votación, mientras algunos se atrevieron a dar a conocer su postura, otros optaron por mantener el suspenso y así se mantendrán –señalaron a La Tercera PM- por un buen tiempo.

Ejemplo de ello es el propio Mandatario y su esposa. El domingo, Piñera afirmó que “la inmensa mayoría de los chilenos queremos cambiar o perfeccionar nuestra Constitución” cuando sufragó en Las Condes. A pesar de las señales, esta semana -consultados por La Tercera PM- desde el equipo de Presidencia declinaron transparentar su postura en el referéndum. Morel, por su parte, tampoco quiso revelar qué opciones fueron las que marcó el domingo. También optaron por el silencio los titulares de OO.PP. Alfredo Moreno, y de la Mujer, Mónica Zalaquett (UDI), así como figuras de otros ámbitos, como los rectores Carlos Peña (UDP) e Ignacio Sánchez (UC).

La mayoría de los demás secretarios de Estado ya habían dado a conocer su postura: por el Rechazo, estuvieron Andrés Allamand, Felipe Ward, Julio Isamit, Víctor Pérez, Raúl Figueroa y Jaime Bellolio (quien, en todo caso, el lunes respondió “¿Y cómo sabe qué voté?” a las preguntas de los periodistas de La Moneda). Por el Apruebo, ya habían señalado su apoyo Ignacio Briones, Karla Rubilar, Cristián Monckeberg, Mario Desbordes, Lucas Palacios, Consuelo Valdés, Juan Carlos Jobet, Antonio Walker, Gloria Hutt y María José Zaldívar.

Sin embargo, este medio pudo averiguar qué posturas tuvieron gran parte de los ministros que no quisieron transparentar su voto antes del 25 de octubre, así como también los asesores más cercanos al Presidente. Ello, además de consultar a figuras del mundo de la educación, la cultura, el espectáculo y los deportes. Aquí, su salida del “closet electoral”.

Gobierno, TC y Poder Judicial

Asesores del Presidente: Cristián Larroulet, jefe de asesores del Segundo Piso, nunca quiso dar a conocer sus preferencias y, según miembros de su equipo, tampoco lo hizo en privado. Quienes sí manifestaron su voto fueron otros asesores clave de Piñera. La jefa de gabinete, Magdalena Díaz, posteó el mismo 25 de octubre una foto en la que sostenía un pañuelo en el que decía “Apruebo” y “Convención constitucional”, lo que generó la molestia de sectores del Rechazo del gabinete. Tuvo que bajar el posteo que había realizado en su cuenta personal de Instagram. El joven asesor Benjamín Salas Kantor sufragó por la misma opción: Apruebo y Convención constitucional. Andrés Sotomayor, abogado que encabeza actualmente los temas constitucionales en el Segundo Piso, optó por el Apruebo y la Convención mixta.

Andrés Chadwick, exministro del Interior (UDI): El exjefe de gabinete nunca dejó su opción por el Rechazo, a pesar de los cantos de sirena de su compañero de filas Pablo Longueira. El domingo, Andrés Chadwick sufragó en el colegio Alianza Francesa, de Vitacura. Y lo hizo –según transmitieron personas de su núcleo cercano- por la opción Rechazo y la convención mixta constitucional.

Enrique Paris, ministro de Salud (Ind.): Paris votó en el colegio Carmela Carvajal, de Providencia. Aunque no quiso decir taxativamente por qué opciones votó, aseguró a La Tercera PM que “yo estaba de acuerdo en que hay que reformar la Constitución, y lo dije. Para eso había varias formas de hacerlo. El pueblo decidió una ruta democráticamente, y tenemos que seguir con esa ruta. No quiero manifestar mi opción, quiero mantenerla en secreto. Aunque el Presidente había dicho que uno podía manifestarla, es una decisión personal que quiero guardar”.

Hernán Larraín, ministro de Justicia (UDI): El titular de Justicia nunca destapó públicamente su voto, y tampoco quiso hacerlo ahora. “He decidido no contar por ahora cómo voté, es un tema que divide en nuestro sector y siempre quiero ser factor de unidad. Evito molestar a alguien, menos ahora que lo que importa es construir unidad”, dijo a La Tercera PM.

Carolina Schmidt, ministra de Medio Ambiente (Ind.): La ministra no quiso revelar públicamente qué opciones marcó en el plebiscito. Sin embargo, personeros de su equipo señalaron a La Tercera PM que votó por la opción Apruebo y la Convención Constitucional.

Cecilia Pérez, ministra de Deportes (RN): La exvocera se mantuvo en reflexión hasta los últimos días previos al plebiscito. Según transmitieron desde su equipo, finalmente votó Apruebo y por la Convención mixta.

Baldo Prokurica, ministro de Minería (RN): El exsenador se sumó al grupo de ministros que votó por el Rechazo. Y eligió la Convención Constitucional. “Cuando tengamos una nueva Constitución creo que habrá una mayor desilusión. Si todo se resolviera modificando la Constitución sería estupendo, pero eso no va a ocurrir”, dijo a La Tercera PM. “Mi voto se basa en que hay un electorado que tiene desilusión en casi todas las cosas, al que le estamos ofreciendo una solución que no es tal. En algún minuto va a llegar el cobrar la cuenta y esa cuenta no se va a pagar con el cambio constitucional. Por eso yo voté Rechazo”, añadió.

María Luisa Brahm, presidenta del Tribunal Constitucional: La abogada y exjefa de asesores de Sebastián Piñera votó en Lo Barnechea. En su entorno afirmaron a La Tercera PM que lo hizo por la opción Apruebo y Convención Constitucional.

Jorge Abbott, Fiscal Nacional: Sufragó en Olmué. El mandamás del Ministerio Público, según señaló a sus cercanos, también votó Apruebo y por la Convención Constitucional.

Guillermo Silva, presidente de la Corte Suprema: El jurista no pudo ir a votar, lo hacía en Concepción.

Museos, actores y cineastas

Macarena Ponce de León, directora del Museo Histórico Nacional: La doctora en Historia votó Apruebo y Convención Constitucional. “Hablar de la Constitución es una forma de construir unidad, una forma institucional de pensar el Chile de los próximos 50 años. En lo profundo se trata de conversar sobre cómo queremos que sea nuestra convivencia, en medio de un contexto histórico en el cual las diferencias, las identidades propias, las vidas y las individualidades comenzaron a tener mayor sentido y son la base sobre la cual vamos a discutir”, dijo a La Tercera PM.

Cecilia García-Huidobro, directora del Museo Violeta Parra: La periodista y magíster en Literatura de la Pontificia Universidad Católica de Chile votó Apruebo: “Estoy muy estimulada que la ciudadanía se haya manifestado de manera tan nítida y contundente, con una gran participación. Mi voluntad coincidió con la mayoría. Tengo la certeza de que estamos viviendo un momento histórico en el que no superaremos diferencias, pero sí estableceremos la manera de resolverlas. Pienso que la cultura tendrá un rol preponderante en este proceso”, dijo la consejera de ComunidadMujer.

Beatriz Bustos, directora Centro Cultural La Moneda: La directora reveló que votó Apruebo. “Me parece fundamental la participación cívica. En este caso, es una elección histórica para crear una Constitución en democracia, eso tiene un valor simbólico esencial y perdurable”, dijo la curadora.

Pablo Larraín, cineasta: El director nominado al Óscar el 2013 por la película No comentó sobre el plebiscito que fue “el acto político y social más bello que he visto en mi vida. Aplastante. Precioso”.

David Albala, cineasta: El productor, director y guionista de Pacto de fuga señaló que “las explicaciones y fundamentos para votar Apruebo y Convención Constitucional pueden ser variadas y muchísimas”. “Cualquier país que se precie de tal y pretenda llegar a ser desarrollado en algún momento debe regirse por una constitución escrita, elaborada y dictada en democracia. Eso la legitima, junto con la participación y el modelo de país que de alguna manera se delinea dentro de ella”.

Paolo Bortolameolli, director de orquesta: El director de orquesta de la Filarmónica de Los Ángeles dijo “voté Apruebo y voté Constituyente. Porque creo en el cambio, porque creo que es la forma de seguir adelante, porque me interesa muchísimo que la cultura tenga otro grado de representatividad y protagonismo”.

Arturo Fontaine, novelista: El ensayista y profesor de filosofía en la Universidad de Chile y Adolfo Ibáñez recordó su entrevista en radio T13: “Bien temprano, la mañana del mismo viernes 15 de noviembre: Apruebo y Convención Constituyente. Me salió de las tripas. Nada me hizo cambiar después. ¿Razones? Va una: la Constitución vigente tiene un pecado original que, a diferencia de lo ocurrido en otros países, es irredimible. He escrito desde hace años acerca del por qué de eso. Más definitivo: la nueva Constitución saldrá de nosotros y ayudará a recrear un nosotros. Es la antítesis del fuego como arma política.”

Rodrigo Bastidas, actor y director teatral: “Voté Apruebo y Constituyente. Este era un plebiscito en que tampoco había mucho nervio al respecto, nadie dudaba que iba a ganar el Apruebo”, afirmó el actor. “Los políticos estaban como ‘no pensamos que esto iba a ocurrir’. Y los costos son demasiado grandes: estiraron la cuerda hasta el cansancio, y está claro que el cambio de la Constitución era lo único que iba a empezar a construir un Chile distinto. En el fondo lo que la gente votó fue eso”.

Isabel Aninat, galerista: La directora de la Galería Aninat prefirió no revelar su voto: “No quiero que me etiqueten”. “En estos minutos me parece fundamental una nueva Constitución, porque es la única forma en que en Chile nos unamos, pero junto a eso es fundamental que sea a través de consensos, de conversación, hace tiempo Chile no conversa”, dijo Aninat.

Benjamín Vicuña, actor: El actor votó Apruebo y Convención Constitucional: “Esto es una convicción y un compromiso con mi país. Participé de la campaña de la Asamblea Constituyente hace ya más de 6 años y luego apoyando y acompañando este grito de Chile que quedó demostrado ayer, que básicamente tiene que ver con poder hacer una constitución más justa y un país más generoso y digno para todos, y abandonar los últimos vestigios de la dictadura”, dijo.

Katherine Salosny, conductora de TV: La presentadora de televisión aseguró que voto Apruebo y Convención Constitucional. “Quiero cambios profundos en el país, son necesarios. Un país mucho más igualitario, donde las mascotas dejen de ser cosas, donde las mujeres tengamos una equidad real y no de la boca para afuera, donde el abuso a los niños también tenga que ver con reformas profundas que hay que seguir haciendo. Equidad en la educación, dignidad en la salud”, dijo.

Gloria Münchmeyer, actriz: “Voté apruebo y CC. Yo formo parte de un sector social que es bastante sensible a los problemas sociales, a raíz del oficio mío tengo que conectarme mucho con todo el mundo. Conozco la realidad de mucha gente de muchas partes, es casi producto del oficio. Y durante mucho tiempo constaté todas las desigualdades y todos los topes que tenía esta constitución que fue hecha a la medida de Guzmán y su gente, con una habilidad tremenda”, afirmó a La Tercera PM.

¿Y los deportistas? Más discretos

Francisco “Chaleco” López, motociclista: El campeón del Dakar 2019 categoría SxS, votó en Vichuquén. “¿Por quién voté? No hablo de política ni religión”, explicó el piloto.

Ignacio Casale, piloto Quads: “Voté”, aseguró el campeón del Dakar 2014, pero “el voto es secreto y prefiero mantenerlo así".

Felipe Aguilar, golfista: “No voté, porque estaba inscrito en Valdivia y me quedé en Santiago”, explicó el ganador de título en el European Tour.

Francisca Crovetto, tiradora, finalista en Londres 2012: “Sí, voté”, contó la presidenta de la Agrupación de Deportistas de Alto Rendimiento (DAR Chile). “No diré por cuál. Fue un día muy bonito, el espíritu cívico, eso es un punto a rescatar. A la gente sí le interesa ser parte de los procesos políticos. Creo que los deportistas deben mantenerse neutrales en relación a procesos que puedan politizarse”.

Esteban Bustos, pentatleta moderno: El clasificado por segunda vez a los Juegos Olímpicos votó apruebo y Convención Constitucional. “Obviamente estoy contento con el resultado, pero también porque la ciudadanía se manifestó en este plebiscito democrático”, dijo el pentatleta.

Daniel Morón, argentino nacionalizado, campeón de la Copa Libertadores con Colo Colo, ex director de Blanco y Negro: El futbolista votó apruebo y convención constituyente: “Nunca fui un tipo muy comprometido con votar, si bien ya lo hice. Me he ido haciendo más fiel viendo el compromiso de mi hijo. Tiene las cosas muy claras, por el pensamiento que tiene”.

Carlos Caszely, periodista deportivo y exfutbolista chileno: El ex delantero de Colo Colo reveló su voto: “Voté. Me gusta hacerlo. Siempre me ha gustado. Siempre juego a ganador. Me acordé del 8-2 del Bayern sobre el Barcelona”.

Sergio Navarro, exfutbolista: El capitán de Chile en el Mundial del 62 no quiso contar por qué opción votó: “Yo soy enemigo de que la política invada al deporte. Fui a votar porque es mi obligación como chileno y quiero a mi patria como al que más”.

Tomás González, oro panamericano en 2019 y finalista en Londres 2012: El gimnasta votó apruebo y convención constituyente: “Lo hice por ser consecuente con lo que creo. Hace un año publiqué una reflexión respecto a todas las demandas sociales que tiene el país y mi visión en ese momento era la de cambiar la Constitución. Fui consecuente con eso”.

Daniela Seguel, tenista, la mejor singlista chilena, desde España: La tenista votó apruebo y Convención constitucional desde Barcelona: “Lo de la votación fue una muy linda experiencia. Es la primera vez que pude votar, hice todos los cambios que tenía que hacer, porque sabía que iba a estar acá”.

Bárbara Hernández, campeona mundial de natación en aguas gélidas: Fue vocal de mesa en el Colegio José Artigas de Recoleta, votó apruebo y convención constitucional: “Es imprescindible la construcción de una Constitución que realmente refleje los cambios que la ciudadanía quiere y necesita. La clase política ha dejado todo que desear, en más de 30 años sus partidos no han sido capaces de realizar los cambios que nos lleven a ser un Chile más justo e igualitario, con calidad en la educación y mejoras sociales y de salud. Sus acciones son reactivas siempre a los movimientos sociales”.

No votaron por estar en el extranjero y no haber cambiado su domicilio electoral: Arturo Vidal (San Joaquín), Claudio Bravo (Buin), Manuel Pellegrini (Vitacura), Alexis Sánchez (Vitacura), Charles Aránguiz (Vitacura), Gary Medel (Vitacura), Christiane Endler (Las Condes), Erick Pulgar (Las Condes), Guillermo Maripán (Pedro Aguirre Cerda), Mauricio Isla (Calera de Tango), Nicolás Castillo (Renca), Felipe Mora (Puente Alto).