Molestos los supremos y molestia en la Fiscalía: el debate en el máximo tribunal que motivó la dura respuesta a Boric por el caso Mateluna

Como un verdadero “mazazo” cayeron las declaraciones del Presidente Gabriel Boric en el pleno de la Corte Suprema. “En su juicio hubo irregularidades y una valoración de la prueba que no estuvo a la altura de la justicia”, dijo el domingo, desde Brasil, el Mandatario al ser consultado por el indulto que firmó para liberar -entre otras 12 personas sentenciadas por delitos asociados al estallido social- al exfrentista Jorge Mateluna, condenado por el asalto a un banco en 2014.

“Irregularidades” y “no estar a la altura de la justicia”. Fueron estos los conceptos que más resonaron en el palacio de tribunales, el que hoy temprano recibía al pleno de la Corte Suprema y fijaba todas las miradas en lo que -eventualmente- podrían decir los ministros.

Fue a las 8.30 de la mañana que los 17 integrantes del máximo tribunal se reunieron. Primer punto: los dichos del Presidente y, de ahí en más, dos horas de debate en torno a lo señalado por Boric. “¡Hay que hablar de intromisión!”, pedía uno de los ministros y otros advertían que “el Mandatario, quien sea quien ocupe el cargo, no puede entrometerse en un caso juzgado. Eso hay que dejarlo claro de entrada”.

En algunos de los ministros de la Suprema ya había incomodidad por ser la segunda vez que se tenía que disponer de tiempo para habar sobre lo que decía o no el Presidente. Hace 10 días, el 23 de diciembre, el tema fue el “telefonazo” de Boric al presidente de la Corte, Juan Eduardo Fuentes, para empujar un nuevo llamado a concurso para el cargo de fiscal nacional.

El llamado también desató la molestia de algunos jueces, quienes acusaron la intromisión de un poder del Estado en otro, como el Judicial. Ahora, advierten algunos ministros consultados por este medio, ocurriría lo mismo.

Es por eso que lo que dijo Boric en relación al caso Mateluna motivó una larga conversación del pleno. No hubo mayores diferencias en cuanto al fondo, dicen, sino en cómo expresar dicha incomodidad. “Este ánimo justiciero, bueno, está bien que lo tenga, pero no entrometiéndose así. Eso no le corresponde a sus funciones”, señala uno de los supremos que estuvieron en el pleno.

Finalmente, se resolvió “recordarle cuáles son sus límites y estudiar la Constitución”. Tres contundentes párrafos -que tuvieron inmediatos coletazos políticos- fueron suficientes para devolver el misil: “Atendidas las expresiones efectuadas por el Presidente de la República (...) la Corte Suprema se ve en la necesidad de recordar lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 76 de la Constitución Política de la República, que establece: ‘La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse a causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos’”.

Solo el ministro Leopoldo Llanos estuvo por no emitir declaración pública, “sin perjuicio de hacer presente en forma privada al Presidente de la República la inconveniencia de efectuar las expresiones que fueron reproducidas por los medios de prensa respecto de las actuaciones de este Poder del Estado”.

Molestia en el Ministerio Público: “No hubo pruebas irregulares”

El hecho de que el Presidente cuestionara la obtención de pruebas del caso, también dejó otro herido en el camino: el Ministerio Público.

Quien llevó la investigación fue la Fiscalía Occidente -hoy liderada por el fiscal José Luis Pérez Calaf-, donde los dichos de Boric generaron descontento. Según explicaron fuentes del ente persecutor, el caso de Jorge Mateluna fue revisado en todas las instancias procesales.

Un funcionario de la Fiscalía Occidente que trabajó en el caso sostuvo que en esta causa hubo un pronunciamiento de un juez de garantía, de un tribunal oral, de la Corte de Apelaciones y también de la Corte Suprema. “No hubo pruebas irregulares”, dijo.

El máximo tribunal, como sostiene la misma fuente, revisó todas las supuestas irregularidades a las que alude el Mandatario, “y fueron rechazadas una por una, porque la verdad es que hay respuesta contundente para las situaciones que se han levantado. Siempre Mateluna fue hallado responsable del robo en Pudahuel”.

A través de un comunicado, la Fiscalía Occidente explicó que “el señor Jorge Mateluna Rojas fue detenido en flagrancia por estos hechos y en definitiva la investigación demostró su participación en calidad de autor en los mismos (...) Todas las irregularidades sostenidas por la defensa fueron ventiladas y rechazadas en el recurso de revisión”.

Si bien se ha sostenido que Mateluna fue detenido tras un control de identidad realizado una vez cometido el robo a la sucursal bancaria, otro profesional del Ministerio Público señaló que aquello no fue así. Aseguró que inmediatamente ocurrido el atraco, un vehículo policial que se encontraba en lugar le dio seguimiento a los asaltantes, logrando aprehender al hombre luego de que este se desprendiera de un chaleco antibala y de otras especias.

Asimismo, desde el ente persecutor sostienen que durante el juicio se expusieron evidencias contundentes, pues al analizar las vestimentas que Mateluna ocupaba ese día, se hallaron residuos de material balístico.

Igualmente, señala otra fuente, se dio por descartada la tesis de la defensa que hacía referencia a que el exfrentista se encontraba en el lugar buscando trabajo en la Municipalidad de Pudahuel, ya que no había nada que los sustentara.

Según detalló el mismo profesional, no se pudo establecer ninguna llamada a dicho municipio, no se encontró una tarjeta de algún funcionario, estaba lejos de dichas dependencias y no registraba ningún movimiento en su tarjeta Bip, a pesar de que él había asegurado que se trasladó en micro.