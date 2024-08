“No más mesas de seguridad” y “más acción”: las esquirlas de un fin de semana con ocho homicidios en la RM llegan hasta La Moneda

El viernes a las 15.00 comenzó lo que sería un sangriento fin de semana en la capital. Ese día un hombre chileno de 27 años fue acribillado al interior de un domicilio en la comuna de La Pintana. El fallecido, indicó ese día la Fiscalía, tenía antecedentes y en el lugar se efectuaron al menos 49 disparos. El hecho respondería a un supuesto enfrentamiento entre bandas rivales de la comuna.

Al día siguiente, en la misma comuna, un joven de 16 años fue hallado sin vida al interior de un tambor en las inmediaciones de Avenida El Observatorio. Presentaba un disparo en la cabeza.

Estos dos crímenes son parte de los ocho homicidios que se registraron en la capital desde el viernes al domingo. De acuerdo al conteo de la Delegación Presidencial, en La Pintana se registraron cuatro de estos hechos, uno en Cerrillos, uno en Recoleta, uno en Independencia y otro en Pudahuel. Este último se trató de un hombre de 54 años que se dirigía a su trabajo en bicicleta. Fue apuñalado por un delincuente que trató de robarle sus pertenencias.

Ante este escenario, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, confirmó para hoy la realización de una mesa jurídico-policial en la Municipalidad de La Pintana. En esa instancia participaron la alcaldesa Claudia Pizarro (DC), el fiscal de la Fiscalía Sur, Christian Toledo, y miembros de Carabineros y de la Policía de Investigaciones.

“No hay contingente policial suficiente, ni para Carabineros ni para la PDI. Esto no se debe sentir que es un titular, sino que nos tienen que demostrar que los planes de Calle Sin Violencia tienen la dotación necesaria para cubrir las comunas de la Región Metropolitana. Me parece que esto es un plan que es efectivo, pero si no le ponemos la dotación necesaria para que sea efectivo, pasa a ser un titular”, criticó la alcaldesa de La Pintana tras la reunión.

Pizarro hizo un llamado al Congreso para “hacer un pacto fiscal para financiar los temas de seguridad”. En La Pintana, una de las 24 comunas de la RM que son parte del Plan Calles Sin Violencia del gobierno, este año se han registrado 16 homicidios. Y pueden ser más, dijo la jefa comunal, refiriéndose a las posibles réplicas que se produzcan por los últimos hechos: “Van a venir las venganzas y, por lo tanto, necesitamos mayor dotación”.

“Cansados de reuniones” y críticas a Boric

Durante la mañana de este lunes la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, fue una de las primeras en manifestar críticas al gobierno por la ola de homicidios. En concreto apuntó sus dardos a las reiteradas mesas de trabajo instauradas por el Ejecutivo para enfrentar distintos hechos, en especial la seguridad. “La propuesta no es que el Presidente encabece las reuniones, es que dirija la política contra la acción criminal. No de reuniones, de reuniones estamos todos cansados”, dijo la senadora en radio Universo.

“La velocidad con la que está avanzando la criminalidad es mucho mayor a la que está avanzando el Estado, y en eso hay que poner un énfasis”, dijo Vodanovic, y agregó: “Todos los esfuerzos tienen que continuar y reforzarse”.

En el mismo sentido, la alcaldesa Pizarro manifestó que pidió a Durán “mayor preocupación” y “sincerar” las cifras del Plan Enjambre de Carabineros. Asimismo, manifestó que se revisará el Plan Calles Sin Violencia.

En la otra vereda también se despertaron las críticas. Por ejemplo, el diputado de Renovación Nacional Andrés Longton apunto contra el Presidente Gabriel Boric: “Revela que el Presidente es hora de que se ponga al frente de esta crisis, que no delegue más, no solamente en la prioridad número uno, sino que además revela que los planes que ha implementado el gobierno han sido insuficientes y algunos de ellos han sido, derechamente, un fracaso”.

“Estamos con las peores cifras de homicidios en la historia de nuestro país y eso exige que el Presidente esté de cabeza. Y de cabeza significa que el Presidente lidere esta crisis día y noche”, agregó. Sobre las mesas de trabajo, Longton afirmó que “sirven poco si es que no se conduce políticamente la seguridad y se dejan de lado la ineficiencia y la ideología. La criminalidad se enfrenta con decisión, estrategia e inteligencia. Sin eso, las mesas de trabajo se hacen tremendamente insuficientes”.

“Los planes del gobierno están en jaque. El 2022 y 2023 son los años con más homicidios desde la medición del Sistema Táctico Operativo Policial, con 834 y 813 homicidios, respectivamente. El 2024 hasta la fecha es el año con más homicidios desde el retorno a la democracia. Los planes del gobierno en materia de seguridad a la luz de los datos objetivos no funcionan y estamos en el peor momento”, remató Longton en respuesta a La Tercera.

“Ocho homicidios el fin de semana y la respuesta del gobierno es que hará una mesa jurídico-policial. Por favor, no podemos estar esperando formación de mesas para asumir la responsabilidad que tienen en algo que es tan evidente, que es la seguridad”, dijo por su parte el diputado UDI Henry Leal.

Finalmente, el diputado independiente Rubén Oyarzo manifestó que “la desconexión del Presidente de la República es evidente. Y lo peor es que no escucha el llamado que hemos hecho para declarar estado de excepción constitucional en la Región Metropolitana”.

La defensa de las acciones de gobierno

A su turno, Durán defendió las iniciativas del Ejecutivo, como el Plan Enjambre de la policía uniformada, lanzado el 15 de agosto. “Más que hablar de una falla, estamos hablando de un fenómeno delincuencial, un fenómeno criminal complejo en el que estamos trabajando activamente, permanentemente y que requiere de múltiples acciones en el tiempo”.

En ese sentido, aseguró que ha habido un incremento de la dotación policial en toda la RM, señalando que hay 1.500 carabineros extra en funciones operativas en la calle. El delegado argumentó que los homicidios se producen entre sujetos asociados a bandas criminales.

En respuesta a La Tercera, Durán señaló que las mesas jurídico-policiales “son parte de una estrategia que llevamos realizando en distintas comunas y que hemos ido ampliando desde el principio de esta administración coordinados con Carabineros, la Policía de Investigaciones y la Fiscalía, de manera de intervenir de forma directa, concreta, permanente”.

“Esta acción nos permite identificar focos y cuadrículas con mayor incidencia de delitos para reforzar el trabajo preventivo de las policías y el Ministerio Público, enfatizar los patrullajes preventivos en los sectores afectados y elaborar una estrategia que permita recuperar espacios públicos donde hay presencia de bandas”, explicó. En ese sentido, comentó que este tipo de instancias se han venido efectuando “de manera regular” en varias comunas de la Región Metropolitana, como en Santiago, Quilicura, Lo Espejo, San Ramón, La Pintana, Cerro Navia, Recoleta, Quinta Normal, Conchalí, Pudahuel, San Joaquín, entre otras.

Más tarde, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, aseguró que las medidas contra la delincuencia están resultando. “De todas maneras, las medidas que estamos implementando, más allá de la evaluación final de los homicidios, están teniendo resultado en materia de detenciones, en controles de detenciones pendientes. Por lo tanto, está avanzando la labor de las policías y de la justicia en lo que es garantizar que no haya impunidad frente a estos delincuentes”.

Por último, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien llegó hasta el hospital institucional para visitar a uno de sus escoltas que fue baleado este lunes en un asalto a su domicilio en San Bernardo, fue consultado por los ocho homicidios.

“Se está trabajando, se está trabajando en el Congreso, hay varios proyectos de ley que están en estudio. Lo más importante es que exista voluntad de parte de todos los actores para poder tener las herramientas que se están viendo este minuto. La tranquilidad que le pido a la comunidad es que los carabineros están dispuestos hoy día, porque tienen una convicción de servicio público y de entrega 24/7″, dijo.

El fin de semana pasado se asemeja a uno ocurrido en diciembre de 2023. Esa vez también se produjeron ocho homicidios, esa vez en Santiago, Lampa, Quilicura y El Bosque.