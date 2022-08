“No podemos garantizar todas esas cosas”: la tensión PC que revelaron las palabras de Teillier

Aunque las críticas del alcalde Recoleta, Daniel Jadue (PC), en las que señaló que “huele mal.. una cocina de malos cocineros”, apuntaban en primer lugar al Plan B como parte de la campaña del Rechazo de la derecha y sectores DC, también salpicaron al acuerdo oficialista para concretar ajustes a la propuesta de la Convención Constitucional.

Los dichos del expresidenciable comunista en su programa de redes sociales “Sin Maquillaje”, además develaron una tensión en el Partido Comunista frente a esta negociaciones, en las que fue representado por su timonel Guillermo Teillier, a instancia del Presidente Gabriel Boric.

Esta tensión, de hecho, tuvo otras manifestaciones durante la ceremonia en la que se presentó el acuerdo, el jueves, en la Biblioteca Nacional del Congreso en Santiago.

Según algunos testigos presenciales, antes de la actividad, la senadora comunista Claudia Pascual tuvo una notoria conversación con Teillier en la que le expresó sus reparos a la negociación por haber incluido aspectos que no estaban consensuados en el PC.

Otros testigos comentaron que en la misma ceremonia, Pascual, quien estaba de pie detrás de los jefes partidarios, habría vuelto a reaccionar molesta cuando el orador de la actividad, el actor Alejandro Goic, leía parte del acuerdo, específicamente el planteamiento en materia educacional. “Se respetará la existencia y desarrollo de la educación particular subvencionada, siempre con pleno reconocimiento del Estado dentro del Sistema Nacional de Educación”, dice el consenso alcanzado.

En ese punto, la senadora comunista, según presentes, expresó que esa redacción era menos incluso que se estableció en las reformas educacionales, impulsadas en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, en las que se eliminaron los copagos a los establecimientos privados. Consultada por La Tercera PM, la legisladora negó los hechos.

A juicio de algunos dirigentes oficialistas, las mismas declaraciones de Jadue y el rol de Pascual, fueron factores de contexto que explicarían las palabras de Teillier terminado el acto. “No podemos garantizar que vamos a hacer estas cosas porque tendrá que haber debate popular”, dijo el timonel comunista, palabras que, de acuerdo a parlamentarios oficialistas, empañaron el anuncio y significó una herida mortal al acuerdo alcanzado.

Sin embargo, esta viernes en la mañana, en entrevista en Radio Futuro, la misma senadora Pascual salió a explicar los dichos del presidente de su partido

“Todas las declaraciones las entiendo como un complemento a lo que se ha venido diciendo anteriormente. En ese sentido, y otras fuerzas lo han planteado, que primero se tiene que producir el plebiscito y que la ciudadanía, el pueblo poder manifiestarse soberanamente. Y todas las leyes que les toque implementar en la nueva Constitución, van a tener indudablemente un debate y no solo en el parlamento, no solo las fuerzas políticas representadas, sino que también deberá ser con las organizaciones sociales y la ciudadanía. Tiene que ser público y permitir la mayor cantidad de gente posible. Eso es lo que yo estoy viendo en esa declaración. No es un condicionamiento, mire, hice esto y no lo quiero cumplir”, dijo la parlamentaria del PC.

Y agregó: “El sentido de que esto tiene que discutirse con la gente. Nosotros nos referimos a que hay un estándar de exigencia de la ciudadanía y las organizaciones sociales, tanto de las tradicionales como de las nuevas, de ser mucho más partícipe de las decisiones y definiciones. Desde esta perspectiva se tienen que cumplir los nuevos estándares. Insisto, no es un tema de no cumplir, sino que incorpore muchas más voces”.

Consultada en la emisora por los dichos de Jadue, señaló que “yo entiendo que las declaraciones que hizo Daniel están referidas a las propuestas de transformación a los quórums de la actual Constitución, desde esa perspectiva, claro, varios hemos puesto en duda las reales intenciones, sobre todo de los sectores de derecha, que en 32 años no había querido... modificar los quórum. Yo entiendo que está en ese contexto (la declaración de Jadue). No creo que se refiriera al resto. Y creo que siempre es mejor hacer una declaración mucho más precisa y no estoy de acuerdo con los calificativos del alcalde ni tampoco con los calificativos de la presidenta del PS. No nos ayudan en este minuto”, añadió Pascual.

Más allá de eso, la reacción de Jadue y las palabras de Teillier han complicado al oficialismo a dar explicaciones por el acuerdo alcanzado, el cual se llevó con extremo hermetismo durante esta última semana, en la que participaron principalmente los timoneles de las colectividades de las coaliciones de gobierno.

El tema, de hecho, no pudo ser soslayado por La Moneda. El propio Presidente Gabriel Boric abordó este mediodía el acuerdo y los dichos del presidente del PC sobre el cumplimiento del acuerdo.

Así, el Mandatario tomó su celular y comenzó a leer el tweet aclaratorio Teillier. “Soy enfático, más allá de una cuña imprecisa, nuestro partido garantiza que empujará con toda su fuerza el acuerdo logrado y su implementación. La decisión ahora está en el pueblo de Chile, el 4 de septiembre, y luego en sus representantes en el Congreso para darle viabilidad”, replicó el Jefe de Estado, agregando que ”esto de elegirla peor cuña posible para una polémica no colabora al debate”.

Y remató con que dará “plena garantía” para que se implemente el consenso alcanzado por el oficialismo.