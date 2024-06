Después del reto de Boric: el reservado oficio con que la ministra Toro cobra el retraso de la reconstrucción a otras carteras

“Si bien hemos mejorado los montos y los estándares de los apoyos en relación a las catástrofes anteriores, tengo que decirles que no estoy conforme con la velocidad de los avances de reconstrucción. Hay demasiadas familias que aún tienen incertidumbre y que después de haberlo perdido todo no les estamos entregando la solución que merecen. Por eso, he instruido a los equipos a cargo redoblar los esfuerzos para atender las necesidades de quienes han sido afectados por esta tragedia”.

Veinticuatro segundos de la reciente Cuenta Pública del Presidente Gabriel Boric bastaron para agitar las aguas tanto en el Ministerio de Desarrollo Social (Mideso) a cargo de la ministra Javiera Toro, como en el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred). ¿A quién apuntó? Las preguntas de ese tipo comenzaron a resonar en ambas instituciones.

Más todavía porque las autoridades comunales, como la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, concordaron con Boric: “El Presidente tiene razón, se debe acelerar la reconstrucción y dar certezas de una buena vez a las familias”, dijo.

Y este jueves la titular de Mideso y encargada de la reconstrucción tomó cartas en el asunto al enviar un oficio al gabinete ministerial y en particular a los ministros que son parte del Comité para la Reconstrucción liderado por ella por la demora en el plan.

“Junto con saludarle cordialmente, en mi calidad de ministra presidenta del Comité de Reconstrucción, dispuesto en el artículo 41 de la Ley N° 21.640 de Presupuestos del sector público correspondiente al año 2024, por el presente solicito su colaboración para el correcto seguimiento y ejecución de las medidas contenidas en el Plan de Reconstrucción Incendios: Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, Región de Valparaíso (en adelante, “Plan de Reconstrucción”)”, se lee.

“Como es de su conocimiento, el Comité elaboró un Plan de Reconstrucción para enfrentar las consecuencias de los incendios acaecidos durante febrero en comunas de la región de Valparaíso, el cual se estructura en ejes y componentes que se traducen en 166 medidas específicas. Al respecto, se le solicitó a Ud. una planificación de actividades y medios de verificación por cada una de las medidas de su responsabilidad. Asimismo Ud. informó un funcionario como punto focal general, quien representará a su institución en el equipo de reconstrucción del Ministerio de Desarrollo Social y Familia”, se agrega.

Y luego viene el punto donde la ministra Toro deja ver su malestar: “En relación con lo anterior, no todas las contrapartes han respondido satisfactoriamente a la información necesaria solicitada. Por ello, y como parte de la estrategia operativa de seguimiento y cumplimiento del Plan de Reconstrucción, se le informa que se cita a las contrapartes técnicas a reunión de trabajo el próximo martes 11 de junio a las 10:00 en dependencias del Ministerio de Desarrollo Social y Familia para cerrar el proceso de planificación de las medidas”.

Sumado a lo anterior, agrega, “y en un plazo acotado, entendida la urgencia de lo encomendado, se le solicitará actualizar las respectivas planillas de seguimiento de las medidas, con fecha hasta el 17 de junio. En ese sentido, se le comunica que la información solicitada será considerada para los reportes de avances y nudos críticos que se elaborarán por el gerente técnico para la reconstrucción y su equipo”.

En conversación con La Tercera, la ministra de la cartera, Javiera Toro, se refirió a los dichos del Presidente Boric y señaló compartir la urgencia y necesidad de avanzar con la mayor celeridad posible.

“Entendemos la preocupación y las necesidades de las familias y veo las palabras del Presidente como un llamado a que todos trabajemos con premura tanto desde el rol que nosotros desarrollamos en Mideso y los otros ministerios involucrados en la reconstrucción, como el rol que juegan los organismos de emergencia. Siempre vamos a querer avanzar lo más rápido posible porque la necesidad de las familias y de cualquiera a quien se le haya quemado la casa o perdido un ser querido requiere eso”.

Desde el ministerio han destacado el avance en los ejes del plan integral de reconstrucción tras los incendios forestales, el que a la fecha según señaló el gerente para la reconstrucción, Patricio Coronado, hoy presenta un 20% de avance global.

¿Quién recoge las críticas del Presidente?

Apenas escuchadas las palabras del Mandatario en su Cuenta Pública rápidamente también comenzaron los descartes sobre a quién iban y hoy, a 96 horas de ese momento, nadie parece hacerse cargo de la crítica del Mandatario. De hecho, Senapred, al ser consultado por la declaración del Presidente optó por no referirse al tema.

Y, por el contrario, lo que sí hizo el servicio que reemplazó a Onemi fue enviar los avances que hasta la fecha se llevan sobre habilitación de hogares, señalando que el lunes 15 de abril concluyó la primera etapa del proceso de rehabilitación con la instalación de 1.210 viviendas de emergencia entre las comunas de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana.

Y que la segunda etapa se inició al día siguiente y que hasta este lunes ha permitido construir 692 nuevas viviendas, dando una cifra total de 1.902, de las cuales 819 son en Quilpué, 18 en Villa Alemana y 1.065 en Viña del Mar, explicando además que la etapa de rehabilitación (recuperación a corto plazo) es donde se entregan viviendas de emergencia, pero que la etapa de reconstrucción (reparación o reemplazo a mediano y largo plazo), es sectorial.

Y ha sido justamente ese proceso de rehabilitación, cuyo peso recae en Senapred, el que más cuestionamientos ha despertado debido a la demora en la instalación de las viviendas.

Puertas adentro, en todo caso, desde Senapred creen que su respuesta ha sido adecuada, sobre todo considerando la propia decisión del gobierno sobre construir en terrenos irregulares, lo que, creen, ha complejizado el proceso.

“Desde ahora, desde estas emergencias, se empezó a instalar viviendas de emergencia a familias en terrenos irregulares. Eso aperturó a que también entregáramos bonos de acogida a familias en terrenos irregulares acorde a la nueva realidad que estamos teniendo en el país”, explicaba Camilo Grez, jefe de la Unidad de Gestión de Riesgos y Emergencias de la Subsecretaría del Interior, durante la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados del 15 de mayo.

Incluso esta decisión de Presidencia ya provocó una fuerte pugna con la Subsecretaría del Interior debido a las consecuencias y responsabilidades que implicaría para el servicio avanzar de manera inédita en la instalación de viviendas de emergencia en terrenos irregulares, toda vez que esto permite que esos sectores sigan en una condición de irregularidad, ahora con la venia del gobierno, que se enfrentó al dilema que no construir en esos terrenos dejaría a cientos de personas sin techo ad portas del invierno..

Pero, además, construir ahí ha traído una complejidad adicional a Senapred por la dificultad técnica de llevar materiales y edificar viviendas en zonas complejas, lo que ha implicado un retraso en los tiempos: según datos a los que tuvo acceso este medio a fines de mayo, la instalación de viviendas de emergencia en terrenos regulares toma como máximo 24 horas, mientras que en terrenos irregulares llega a un triple de 72.