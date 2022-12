Nueva nominación fallida a fiscal nacional: el desacople Orellana-Ríos que enredó a La Moneda y la molestia de Boric con el Senado

Este martes participó de una actividad del Comité Interministerial de Desarrollo Social, Familia y Niñez en el Palacio de La Moneda y luego tuvo un contacto en directo con un canal de televisión. La prensa la esperaba en el lugar. El día anterior, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, se había convertido en una inesperada protagonista de la jornada, en medio del contundente rechazo del Senado a la segunda nominación del Presidente Gabriel Boric para fiscal nacional.

Su par de Justica, Marcela Ríos -durante el debate en el Congreso para defender el nombre de la carta del Mandatario, Marta Herrera, para el Ministerio Público-, mientras respondía preguntas de senadores, aseguró que si bien no existía ningún veto en contra del fiscal Ángel Valencia (otra de las cartas de la quina de la Corte Suprema), sí confirmó que la ministra de la Mujer había hecho advertencias.

“El Presidente fue muy claro en decir que el gobierno no tenía ningún veto (...) Otra cosa es que las organizaciones de mujeres y que luchan contra la violencia de género y la propia ministra (Orellana), que tiene un mandato específico de preocuparse por esas materias, hayan manifestado una preocupación. Pero eso no ha sido en ningún caso uno de los antecedentes que hemos considerado en este caso. E insisto: no existe ningún veto, todas las personas que están en la quina las consideramos aptas”, dijo la titular de Justicia al ser consultada por el caso particular de Valencia.

Las palabras de la secretaria de Estado generaron inmediato revuelo y terminaron enredando a La Moneda en medio de una nueva derrota en el Congreso.

Esto debido a que contradijeron de manera evidente lo que, previamente, había declarado su par de Mujer, quien aseguró que no se refería a “cahuines” ventilados por la prensa. Orellana hacía alusión a una publicación de La Tercera en la cual se daba cuenta de que ella advirtió en el primer proceso -cuando el gobierno se inclinó por José Morales, quien tampoco logró el quórum requerido-, preocupación a dirigentes del Frente Amplio respecto de las causas en que había estado involucrado el candidato Valencia, relativas -varias- a acusados por delitos sexuales.

Justamente dicho tema fue consultado esta mañana a la ministra Orellana mientras se dirigía a su oficina, sin embargo, no quiso responder ante la pregunta de si tenía alguna preocupación particular respecto de la candidatura del abogado Valencia.

Contra preguntada sobre si manifestó reparos cuando se vieron los candidatos para fiscal, la secretaria de Estado se limitó a decir que “hemos manifestado eso, de hecho a ustedes mismos, que la preocupación del Ministerio de la Mujer respecto de la Fiscalía tiene que ver con los malos resultados que tiene la Fiscalía en perseguir y sancionar la violencia contra las mujeres”.

Anoche, en tanto, luego de las declaraciones de Ríos, Orellana indicó que “la preocupación que yo he manifestado no tiene que ver con un nombre en particular (...) sino porque la Fiscalía no tiene un buen desempeño en lo que a la violencia hacia las mujeres respecta”.

La ministra Ríos, por su parte, esta jornada y tras los dichos de su par de la Mujer, intentó aclarar sus palabras, insistiendo en que no hay ningún veto a Valencia y retrocediendo respecto a las advertencias de Orellana. “Yo quiero ser súper tajante en esto porque creo que hay una malinterpretación. Espero que no con intenciones explícitas de dañar de una frase que yo pronuncié ayer en el Senado. Yo fui muy tajante: acá el gobierno no ha hecho ningún veto. La ministra de la Mujer no ha planteado ningún veto respecto de ningún candidato. Y eso quiero ser tajante y majadera. Eso no es así”, manifestó.

En ese sentido, agregó -repitiendo esa idea en más de una oportunidad- que “lo que yo planteé muy claramente es que las organizaciones de mujeres tienen todo el derecho a manifestar su opinión y han manifestado públicamente sus preocupaciones y lo que ha planteado la ministra reiteradamente, en su rol de ministra de la Mujer, es su preocupación por la falta de eficacia de la Fiscalía en la persecución penal”.

Más allá de las precisiones de ambas ministras en Palacio algunos reconocen que el tema los enredó y que hubo un mal desempeño comunicacional.

El malestar del Presidente

El Presidente Gabriel Boric estaba a punto de comenzar su discurso en una graduación de Carabineros de Chile, cuando ayer -cerca de las 19.44- el Senado desestimó por segunda vez su nominación a fiscal nacional.

Fue la ministra Carolina Tohá (Interior), quien le hizo un gesto al Mandatario para avisarle del resultado adverso en la Cámara Alta. Y el mensaje al Senado -que Boric aprovechó de dar en esa misma alocución- fue claro y dejó en evidencia la molestia que se incubó tanto en él como en su comité político en las últimas horas.

El Jefe de Estado apuntó a disputas políticas y gallitos con el gobierno y a una falta de visión de la corporación para entregarle a la ciudadanía -que ha pedido en todos los tonos más seguridad- una cabeza para el Ministerio Público, el que lleva más de 80 días de subrrogancia.

La misma rabia manifestaba -en paralelo, pero desde Valparaíso- la ministra de la Segpres, Ana Lya Uriarte, quien -tras conocerse el resultado- pidió la palabra en el hemiciclo y nombró uno por uno a los legisladores que no estuvieron por respaldar la opción de Herrera a la fiscalía nacional. Pese a que el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, le advirtió que el informe de la votación ya estaba disponible intentando evitar que los ánimos se siguieran caldeando, Uriarte insistió repasando a los senadores que se abstuvieron y rechazaron, con particular énfasis en los dos oficialistas: Alfonso de Urresti (PS) y Pedro Araya (Independiente-PPD).

El lamento y encono de La Moneda con la Cámara Alta también quedó de manifiesto esta mañana, cuando las ministras Marcela Ríos (Justicia), Uriarte y Tohá, se encontraron con el Mandatario en el Comité Interministerial de Desarrollo Social, Familia y Niñez, donde también concurrió el ministro Giorgio Jackson (Mideso) y Antonia Orellana (Mujer). Tras la cita, según presentes, algunos de ellos se quedaron conversando con el Jefe de Estado sobre la derrota.

Sin autocríticas, para La Moneda acá hubo una irresponsabilidad del Senado, institución que acusan haber querido arrogarse una facultad que es exclusiva del Presidente Boric. “Es él el que tiene la facultad de elegir el nombre de la quina elaborada por la Suprema”, repiten en Palacio.

Así, en Palacio esta mañana la incomodidad mayor era con la Comisión de Constitución, quienes le habían transmitido al gobierno que su candidato favorito era Ángel Valencia y donde ayer -según interpretó el Ejecutivo- hubo un ensañamiento y un maltrato contra Herrera. Al no ceder el gobierno en presentar ese nombre, o el de Carlos Palma, que también tenía algunos apoyos, dicen las mismas fuentes, los senadores volvieron a rechazar la alternativa propuesta por el Mandatario -a juicio de La Moneda- intentando imponer a su carta.

Eso, agregan las mismas fuentes, es algo que el Presidente no está dispuesto a concederle a la Cámara Alta. Por lo mismo, según deslizan en el Ejecutivo, por ahora estaría medianamente descartado que Boric se incline por el abogado Valencia para el próximo nombramiento que tendrá que definir una vez que la Corte Suprema rellene la quina, o bien llame a un nuevo concurso. De hecho, tanto es así que en el gobierno evalúan un nuevo diseño para la próxima nominación.

En el Ejecutivo, además, hay incomodidad particular con senadores como Fidel Espinoza (PS), a quien se le sindicaba como quien intentó descolgar votos en contra del gobierno con algunos de sus pares, una versión que -en todo caso- fue desechada desde el entorno del legislador, desde donde destacaron que el socialista incluso presentó permiso constitucional para rebajar el quórum requerido para la ratificación de Herrera. Asimismo, había encono con el senador independiente Karim Bianchi, quien habría comprometido apoyo y terminó absteniéndose.

El ambiente en Palacio esta mañana estuvo marcado por las declaraciones de la ministra de Justicia, quien evitó autocríticas y defendió en reiteradas oportunidades el nombramiento de Herrera. Ríos advirtió que las responsabilidades de esta fallida nominación son “compartidas con el Senado” y que “es imposible, cuando hay tanta dispersión y diferencia de opiniones, (...) darle el gusto a todos y cada uno de los senadores”.

Al cierre de esta edición, en tanto, el Mandatario volvió a cuestionar la decisión de la Cámara Alta. “Cuando el crimen organizado ve debilidad en las instituciones del Estado -y permítanme decirlo que creo que lo que ha hecho el Senado ayer es mostrar una debilidad en materia de la fiscalía nacional- se termina facilitando la acción de los delincuentes y eso es algo que no podemos permitir”, dijo.

La ministra Tohá, por otro lado, respondió a los emplazamientos de la oposición -y el senador Araya- para que haya un cambio de gabinete ante el segundo fracaso en la nominación.

“Solo voy a decir que el Ejecutivo no va a apartarse ni un milímetro de lo que ha dicho el Presidente en el sentido de que el proceso para la definición de quién va a encabezar el Ministerio Público en el futuro esté enfocado en un resultado exitoso y en tener una persona idónea para el cargo, no vamos a ser parte de ninguna querella menor, no vamos a enganchar con ningún tipo de epíteto que pueda utilizarse, pero -al mismo tiempo-, vamos a persistir y ser muy rigurosos para que ese objetivo que nos hemos trazado no quede sacrificado por las dificultades que hemos enfrentado”, manifestó la jefa de gabinete.

Ahora será la Corte Suprema quien debe volver a tomar definiciones. Fuentes del máximo tribunal aseguran que el lunes en el pleno ordinario se debatirá qué hacer. Si resuelven igual que la vez pasada, se convocaría a un pleno extraordinario para votar el quinto cupo de la quina el martes. La opción de llamar a nuevo concurso siempre estará y dependerá del debate de los ministros.

Hasta ahora, hay al menos cuatro integrantes que son de la opinión de que hay que llamar a nuevo concurso. Los ministros Haroldo Brito, Arturo Prado, Mauricio Silva y Mario Carroza “estuvieron por volver a llamar a concurso público y elegir nuevamente a una quina a partir de las postulaciones que cumplan con los requisitos que exige la ley”.