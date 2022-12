Otra vez en rebelión: Colegio Médico rechaza exclusión de profesionales del reajuste al sector público 2023

Este lunes las autoridades del Colegio Médico se reunieron de forma extraordinaria para abordar el proyecto de Ley de Reajuste al sector público, pues el acuerdo al llegó el gobierno y los gremios no dejó satisfecha a la organización.

Luego de cinco días consecutivos de reuniones y una última jornada que terminó el viernes en la noche, los ministerios de Hacienda y de Trabajo y Previsión Social acordaron junto a los grupos que integran la mesa -Cut, Ajunji, Anef, Asemuch, Colegio de Profesores, Confemuch, Fenafuch, Fenafuech, Antue, Fauech, Confusam, Confenats, Fenats Unitaria, Fentss, Confederación Fenats Nacional, Confedeprus y Fenfussap- que, a contar del 1 de diciembre de 2022, los trabajadores con un ingreso igual o menor a $2.200.000 bruto mensual tendrán un reajuste en sus remuneraciones de un 12%.

Mientras que para los funcionarios con rentas superiores se estableció un reajuste fijo en pesos de $264 mil brutos mensuales. A lo anterior se suman también los valores para aguinaldos y bonos, otros beneficios para trabajadores de rentas bajas y zonas extremas, y mesas de trabajo conjuntas para abordar distintas temáticas laborales de interés para el sector público.

Ante el acuerdo, el Colegio Médico mostró su preocupación y en una declaración pública señaló que múltiples funcionarios del sistema sanitario no recibirían este beneficio. “Esta discriminación afecta directamente a aquellos que trabajan en forma exclusiva en la salud pública y debilita a este sector”, reza el documento.

Asimismo, el presidente del Colegio Médico, Patricio Meza, explica que esta decisión afectaría a otros profesionales: “A quienes están sobre 2.200.000 no se le reajusta un 12% y eso incluye un porcentaje altísimo de médicos y doctoras, y según lo que hemos hablado con otros gremios afectaría a alrededor del 40% de los profesionales que no son médicos y que trabajan en el sector”.

Además, afirma que en el contexto en el que se daría este reajuste no sería acorde a lo planteado por las autoridades, pues desde hace algunos meses que se habla de modificar el sistema sanitario chileno y uno de los principales objetivos es mover el modelo actual hacia Fondo Único de Salud con foco en lo público.

Por esta razón, Meza añade que “hoy estamos pensando en una reforma que potencie el sector público y estamos buscando que los mejores profesionales se vayan a este sector, y este reajuste es una contradicción respecto a eso”.

Por otro lado, el presidente regional del Colmed Valparaíso, Ignacio De La Torre, afirma que “estamos hablando de una situación que afecta a la mayoría de los profesionales que trabajan en el sector público y no se entiende cómo se puede generar un acto discriminatorio de esta naturaleza, sobre todo después de tres años de un trabajo en equipo donde todos han sido parte de la solución para la pandemia”.

Pero el Colmed no es el único gremio descontento por el acuerdo del reajuste. José Luis Espinoza, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Enfermeras y Enfermeros de Chile (Fenasenf), coincide que “esto va en desmedro de nosotros como profesionales. Los que tienen mayores sueldos no van a tener el mismo reajuste. Esto no tiene que ver con quienes ganan más o menos, sino que hay una discriminación en cuanto al costo de la vida y cómo se encarece, pues ellos también tienen que cubrir todas las compras de bienes y servicios”.

Eso sí, aún nada es definitivo, pues el acuerdo del reajuste entre las autoridades y la mesa del sector público se reflejará en un proyecto de ley que será ingresado al Congreso el próximo 12 de diciembre. En ese contexto, distintas autoridades del Colmed asistirán esta semana a La Moneda para entregar una carta al Presidente Gabriel Boric y solicitar su intervención.