Participación en el consejo comunal de seguridad y prestación de servicios: cuál era el vínculo entre Evelyn Matthei y el exfiscal Manuel Guerra

Hasta mediados de 2021, momento en que Manuel Guerra renunció como fiscal Metropolitano Oriente, el persecutor era un invitado habitual al consejo de seguridad comunal de Providencia. “La sra. alcaldesa propone un aplauso de bienvenida para el Fiscal Regional, don Manuel Guerra Fuenzalida, y cambiar el orden de la tabla de manera de iniciar la sesión con la presentación de la nueva unidad de la Fiscalía Regional Metropolitana”, se lee en un acta de la instancia fechada el 29 de enero de 2019.

La jefa comunal y abanderada presidencial de la UDI salió a responder luego de conocerse las comunicaciones publicadas por The Clinic entre el exfiscal y el abogado -hoy en prisión preventiva- Luis Hermosilla. Aunque no se desliza ninguna causa penal, Guerra sí describe una buena relación entre ambos. “Conmigo el trato es de ‘querido fiscal’, y me llaman siempre diciéndome que habla bien de mi. En radios, cuenta pública y TV. La encuentro chora”, dice el mensaje del expersecutor, hoy investigado en el marco del caso Audio.

“Nunca he tenido una causa judicial en que estén involucrados ni Luis Hermosilla ni Manuel Guerra”, aseveró a través de un video que publicó la candidata presidencial el pasado domingo. Y agregó: “Las expresiones conocidas son denigrantes y no aportan en nada a la investigación del caso, que es lo que nos debería ocupar”, refiriéndose a intercambios vulgares sobre su persona en el chat entre los penalistas.

¿Pero cuál era el vínculo entre Matthei y Guerra? Lo cierto es que era fluido y data desde que asumió como alcaldesa en 2016, fecha para la cual Guerra ya era el líder de la Fiscalía Metropolitana Oriente. En el entorno de Matthei, eso sí, precisan que la buena relación no era solo con ella, sino que también con los jefes municipales de Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina, La Florida, Ñuñoa, Peñalolén y Macul, las nueve comunas donde la Fiscalía Oriente tiene jurisdicción. De hecho, hay registros de actividades del Ministerio Público con el resto de los jefes comunales de la zona oriente de la Región Metropolitana.

En otra sesión del consejo, fechada el 26 de mayo de 2020, queda en acta que “la sra. alcaldesa desea destacar el trabajo conjunto que han realizado con Fiscalía, cree que en ninguna otra parte de Chile existe el grado de conversación y coordinación entre un fiscal regional y un alcalde como el que existe en la Fiscalía Regional Oriente, que es espectacular”.

La valoración por el trabajo de Guerra llevó a que Matthei lo considerara para una asesoría, según consta en Transparencia Activa de la Municipalidad de Providencia. De hecho, ya fuera del Ministerio Público, entre agosto de 2021 y diciembre de 2021, Guerra colaboró con “desarrollar un análisis jurídico acerca de las modificaciones introducidas en materia legal, respecto de la responsabilidad funcionaria municipal y probidad administrativa”.

La información fue confirmada por Providencia y añaden que implicó el pago de cinco boletas de honorarios por $ 2.259.887. Aunque sin precisar si el trabajo del exfiscal correspondía a informes, asesorías verbales u otros.

Desde el propio municipio también dan cuenta de las reuniones periódicas que sostuvo con Matthei cuando aún era fiscal.

“Durante su gestión, Guerra fue el primero en mantener reuniones periódicas con los municipios, directamente con alcaldes y directores de seguridad, de tal forma de abordar problemas comunes. Esa forma de trabajo hoy se mantiene. Tres iniciativas destacadas de su gestión con este grupo de municipios (los nueve bajo la jurisdicción de la Fiscalía Oriente fueron el traspaso de las rondas de violencia intrafamiliar desde Carabineros a las Seguridades Ciudadanas. Para esto cada uno de los municipios firmó convenios con la Fiscalía (...)”, indicaron a este medio desde la municipalidad.

Y añaden: “(También) La entrega mensual a los alcaldes de la base de datos de detenidos e informes delictuales de la fiscalía, que se sistematizó por primera vez y sirvió para hacer seguimiento a las causas una vez que se cierra el parte policial. Y foco investigativo y de análisis en delitos de robo de vehículos motorizado con violencia y/o intimidación (”portonazos”), además de estafas lo cual redujo este tipo de delitos”.

El blindaje de la bancada UDI

Al cierre de esta edición, la bancada de diputados de la UDI emanó una declaración en respaldo a Matthei y a las menciones que se hicieron sobre ella en los diálogos entre Hermosilla y Guerra.

“(Evelyn Matthei) desde siempre ha dado una lucha frontal contra la corrupción y a favor de la probidad y transparencia, como consta en la querella presentada por ella en el año 2005 en contra del alcalde de Coquimbo de la época. Ahora más que nunca que la figura política de Evelyn Matthei se hace necesaria para que nuestro sector potencie su liderazgo político y lidere una lucha real, legislativa y concreta contra estos flagelos que afectan a la clase política”, dice el texto.

Y agregan que “no tenemos dudas de qué estas acciones están orquestadas desde la izquierda para sacar de carrera anticipadamente a la próxima presidenta de Chile y que esto denota la desesperación de nuestros adversarios políticos que se niegan a asumir la mala evaluación que tiene de ellos la ciudadanía y en consecuencia sus nulas posibilidades para darle continuidad a gobiernos de su orientación ideológica (...). También queremos expresar nuestro más profundo respeto por la libertad de expresión y labor investigativa de la prensa, pero creemos que es al menos ‘insólito’ que las filtraciones que están tipificadas como delitos estén dirigidas solo a un sector político, por lo que solicitamos que la fiscalía inicie la persecución formal de estos actos ilícitos o derechamente libere todas estas comunicaciones, porque se está afectando seriamente nuestro sistema democrático”.