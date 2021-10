Perú Libre se rebela contra Castillo por nuevo gabinete y reflota fantasma del “Presidente sin bancada”

La designación de la activista ambientalista Mirtha Vásquez como jefa del gabinete en reemplazo de Guido Bellido desató un terremoto en el partido oficialista Perú Libre, que consideró la medida adoptada por el Presidente Pedro Castillo como una “traición”. Esto, porque el nombramiento representa un guiño del mandatario hacia el ala moderada de la coalición izquierdista que lo respalda.

El mandatario pidió el miércoles la dimisión de Bellido y de sus ministros durante una reunión con ellos. Si bien Castillo no mencionó las razones de esta medida, durante un mensaje en el canal público dijo que había tomado una decisión en favor de la “gobernabilidad”.

Bellido, un ingeniero de 42 años con poca experiencia en gestión pública, fue cuestionado desde el primer día de su nombramiento por antiguos comentarios homofóbicos y misóginos realizados en sus redes sociales. Otros ministros también fueron criticados por su escasa experiencia.

El expremier había sido la primera autoridad de alto rango en usar el quechua, la lengua oficial indígena, en sus intervenciones en el Parlamento, incluso en conversaciones con la prensa. En su gestión, Bellido intentó solucionar una protesta campesina de larga data en los Andes contra la más importante mina china de cobre en Perú, sin lograrlo.

Pedro Castillo posando con su nuevo gabinete ministerial luego de la ceremonia de juramento en Lima, el 6 de octubre de 2021. Foto: AFP

Para los analistas, la llegada de Vásquez representa un progresivo alejamiento de Castillo de la facción de Perú Libre liderada por el fundador del partido de gobierno, Vladimir Cerrón Rojas. En ese sentido, el portal de investigación Ojo Público destacó que horas antes de las designaciones, el exgobernador de Junín exigió, a través de su cuenta personal en Twitter, que el nuevo gabinete excluya a “derechistas, caviares y traidores”.

Cerrón también aseguró que Perú Libre debía exigir “su cuota de poder”, pues “Nuevo Perú y Frente Amplio ya fueron servidos”, en referencia a los partidos de izquierda liderados por Verónika Mendoza y Marco Arana, respectivamente.

Las críticas también llegaron de parte de Waldemar Cerrón, hermano del secretario general de Perú Libre, quien aseguró que han permanecido en silencio hasta ahora “porque hay que darle una oportunidad” para que el jefe de Estado pueda gobernar. “(Queremos) decirle contundentemente al pueblo peruano que la bancada de Perú Libre no respalda este gabinete, porque consideramos que es una traición a todas las mayorías que han esperado durante muchos años llegar al poder para que sean atendidos”, manifestó el también vocero de la bancada oficialista.

Del total de 19 ministros que componen el gabinete, hay siete nuevos y los 12 restantes fueron ratificados. Entre estos últimos destacan la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, quien permanece como ministra de Desarrollo e Inclusión Social, lo mismo que Hernando Cevallos en Salud, Walter Ayala en Defensa, Óscar Maúrtua en RR.EE., Pedro Francke en Economía y Aníbal Torres en Justicia.

El nuevo gabinete también dejó fuera a dos ministros cercanos a Cerrón. Se trata del contador de Junín y excandidato presidencial Ciro Gálvez Herrera, quien fue sucedido en la cartera de Cultura por la administradora Gisela Ortiz Perea. La integrante del Consejo Directivo y directora de operaciones del Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF) es hermana de una de las víctimas de la matanza de La Cantuta a manos del grupo Colina, durante el régimen de Alberto Fujimori. Mientras que el empresario Iván Merino Aguirre, también originario de Junín, fue reemplazado por el empresario Eduardo González Toro en el Ministerio de Energía y Minas.

El Presidente de Perú, Pedro Castillo, vestido con el atuendo típico regional, anunciando una reforma agraria a nivel nacional, en la ciudad andina de Cusco, el 3 de octubre de 2021. Foto: AFP

En el Ministerio del Trabajo, en reemplazo del interpelado Iber Maraví, ingresó la congresista Betssy Chávez Chino. Dicha parlamentaria se ha desmarcado de los comentarios políticos de Cerrón Rojas en más de una oportunidad, indicó Ojo Público. Además, ha apoyado al ministro de Justicia, Aníbal Torres. La legisladora también se mostró a favor de investigar a Bellido por la presunta agresión verbal contra la congresista Patricia Chirinos, de Avanza País.

Edgar Tello, congresista de la bancada oficialista, manifestó su disconformidad con los cambios en el gabinete e instó al Presidente Castillo a que reflexione sobre su decisión. Para el parlamentario, esta nueva designación no respetó las propuestas presentadas por Perú Libre y tampoco representa las necesidades del pueblo.

En este contexto de críticas oficialistas respecto del nuevo gabinete, volvió a surgir el fantasma de un Presidente sin bancada. Esto ante el temor de que Perú Libre no les dé la confianza a los ministros. “Esperemos que Castillo no termine como (el exmandatario, Martín) Vizcarra, sin bancada”, advirtió Tello. Asimismo, cuando fue consultado sobre su declaración, dijo que prefería dejarla a la “interpretación de la opinión pública”.

Finalmente, el congresista aseguró que de los 37 congresistas que conforman Perú Libre en el Congreso, 30 están en desacuerdo con el nuevo gabinete. Según el diario La República, Tello confirmó que hoy la bancada oficialista se iba a reunir para debatir la decisión de apoyar o no la decisión del jefe de Estado.

El parlamentario aseguró que todavía no hay decisiones de bancada tomadas. Sin embargo, dijo que están mostrando su oposición como partido para que “el Presidente Castillo pueda reflexionar al respecto y piense en el país”. Aunque en declaraciones a la radio RPP afirmó que no le darían el voto de confianza.

En este sentido, la congresista de Perú Libre Katy Ugarte recalcó que durante la reunión de su bancada, el miércoles en la tarde, no se habló sobre si le otorgarían o no el voto de confianza al gabinete ministerial de Mirtha Vásquez. “Nosotros nos reunimos a las cinco de la tarde, nos convocaron a una reunión. De parte de mi persona, como congresista, busco la gobernabilidad, la estabilidad en el país. Esta situación no permite que sigamos avanzando. Yo creo que el pueblo peruano y todos necesitan que tengamos un gobierno estable. A quienes perjudica esto es a los más pobres del país”, sostuvo en RPP Noticias.

“Mi apoyo es contundente con la decisión que ha tomado el Presidente de la República por la tranquilidad que requiere nuestra patria”, añadió.