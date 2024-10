Por qué quizá el 5 de noviembre no se sepa el nombre del ganador de las elecciones presidenciales de EE.UU.

A poco más de una semana para que se realicen las elecciones presidenciales en Estados Unidos, en las que la candidata demócrata, Kamala Harris, y el aspirante republicano, Donald Trump, se encuentran en una reñida carrera, cuyo ganador es posible que no se conozca la misma noche del 5 de noviembre. Esto debido a que cada estado maneja sus elecciones de manera diferente , que van desde la votación anticipada durante semanas hasta leyes estrictas de identificación de votantes.

En este panorama tanto republicanos como demócratas están preparando una serie de desafíos legales entre ahora y después de las elecciones generales. Según explica la agencia Reuters, a medida que se cuentan los votos, un candidato puede parecer que va a la cabeza según los primeros resultados, pero puede ser que un rival cierre la brecha a medida que se cuenten más votos.

Según Reuters, en 2020 algunos estados se fueron tiñendo de rojo al comienzo del conteo, pero a medida que avanzaba Joe Biden se impuso, un fenómeno que Trump utilizó para amplificar sus falsas afirmaciones de que las elecciones habían sido robadas.

Lo que ocurrió fue que como los demócratas tienden a vivir en áreas urbanas más pobladas, el recuento de votos lleva más tiempo. Los demócratas también han adoptado el voto por correo con mayor facilidad que los republicanos después de las afirmaciones falsas de Trump de que las papeletas por correo no son confiables y que esas papeletas tardan más en contarse que los votos del día de las elecciones. Trump ha alentado y criticado tanto el voto anticipado como el voto por correo en 2024.

Una mujer coloca su papeleta en una urna el segundo día de votación anticipada en Wisconsin en el Milwaukee Area Technical College en Milwaukee, Wisconsin, el 23 de octubre de 2024. Foto: Reuters

Por otro lado, desde las últimas elecciones presidenciales de 2020, muchas de las amplias leyes electorales y cambios en el acceso al voto realizados en respuesta a la pandemia de coronavirus han enfrentado legislaturas polarizadas y se han convertido en una fuente de división.

Los senadores demócratas están advirtiendo a los votantes que estén “alerta” ante los intentos de socavar la confianza en los resultados de las elecciones de este año. El senador Dick Durbin, demócrata por Illinois, se une a la periodista Chris Jansing para opinar y compartir si cree que los demócratas pueden mantener el control del Senado.

En las elecciones de 2020, el elevado número de votantes (46%) que utilizaron el voto en ausencia o por correo provocó que millones de papeletas se acumularan en todo el país, según el Pew Research Center. Esto causó retrasos en la comunicación de los resultados en varios estados clave y proporcionó una oportunidad para que Trump y sus partidarios difundieran teorías conspirativas sobre fraude electoral .

Se necesitaron cuatro días para contar todos los votos, lo que dio como resultado la victoria de Joe Biden el 7 de noviembre.

Ahora, los votantes en estados cruciales como Carolina del Norte enfrentan las consecuencias del devastador huracán Helene mientras que la votación anticipada está a menos de una semana de distancia.

Otros estados clave por los que compiten Donald Trump y Kamala Harris, como Pennsylvania y Wisconsin, no pueden comenzar a procesar las papeletas de voto en ausencia y por correo hasta el día de las elecciones, lo que se espera que ralentice el recuento.

El expresidente estadounidense Barack Obama asiste a un mitin de la candidata presidencial demócrata Kamala Harris en Atlanta, Georgia, el 24 de octubre de 2024. Foto: Reuters

De acuerdo con Reuters, hay siete estados en disputa que probablemente decidirán la elección, cada uno con sus propias reglas para el manejo y recuento de las papeletas. Esto podría ocurrir el día de las elecciones.

Arizona

La votación por correo es muy popular en Arizona: casi el 90% de los votantes emitieron su voto anticipadamente, la mayoría por correo, en 2020. Los funcionarios electorales de Arizona pueden comenzar a procesar y tabular las papeletas de votación por correo al recibirlas, pero los resultados no se pueden publicar hasta una hora después del cierre de las urnas.

Las papeletas de voto por correo que se entreguen el mismo día de las elecciones no se podrán procesar hasta que cierren las urnas. Suele tratarse de una cantidad considerable (en 2022, esos votos “tardíos y anticipados” representaron una quinta parte de todas las papeletas en el condado de Maricopa, el más grande del estado) y su conteo puede llevar días.

Los resultados iniciales de la noche de las elecciones deberían ser en su mayoría votos anticipados, que podrían favorecer a Harris, antes de que los números cambien hacia Trump a medida que se cuenten los votos del día de las elecciones. Podrían volver a inclinarse hacia Harris en los próximos días a medida que se tabulen los votos por correo que lleguen tarde, indicó Reuters.

Georgia

La votación anticipada en persona es popular en Georgia, donde las autoridades esperan que entre el 65% y el 70% de los votos se emitan en los primeros lugares de votación. Los votos en ausencia o por correo, que pueden representar alrededor del 5% de los votos, pueden procesarse (lo que incluye pasos como la verificación de firmas) a partir de dos semanas antes de las elecciones, aunque los trabajadores deben esperar hasta el día de las elecciones para comenzar a contarlos.

Según la ley estatal, todos los votos anticipados (en persona y por correo) deben contarse y notificarse antes de las 8 p.m. de la noche de las elecciones. Los funcionarios tienen como objetivo contar todos los votos, incluidos los del día de las elecciones, antes de la medianoche.

El candidato presidencial republicano y expresidente estadounidense Donald Trump hace un gesto a sus seguidores en un acto de campaña patrocinado por el grupo conservador Turning Point Action, en Las Vegas, Nevada, el 24 de octubre de 2024. Foto: Reuters

Las papeletas de los votantes en el extranjero y de los militares se aceptarán hasta tres días después de la elección si tienen matasellos anterior al 5 de noviembre. Se solicitaron más de 21.000 papeletas de ese tipo, por lo que una elección extremadamente reñida podría no resolverse hasta que se tabulen esos votos.

Michigan

Desde las elecciones de 2020, Michigan ha instituido la votación anticipada en persona por primera vez y ha comenzado a permitir que las jurisdicciones con más de 5.000 personas comiencen a procesar y contabilizar las papeletas de voto por correo ocho días antes del día de las elecciones. Las jurisdicciones más pequeñas pueden hacerlo el día antes del 5 de noviembre.

Los funcionarios esperan que esos cambios permitan al estado informar los resultados más rápidamente que en 2020, cuando las papeletas de voto por correo no podían procesarse con antelación. Eso creó un “espejismo rojo” la noche de las elecciones, cuando los primeros recuentos de votos del día de las elecciones en el estado favorecieron a Trump. Biden finalmente superó a Trump gracias a la fuerza de las papeletas de voto por correo, que tardaron más en contabilizarse. Trump afirmó falsamente que fue víctima de fraude.

Nevada

El lento recuento de votos en Nevada en 2020 (los medios de comunicación no declararon ganador de Biden en el estado hasta cinco días después del día de las elecciones) generó innumerables memes, pero los funcionarios dicen que los cambios realizados desde entonces deberían acelerar el proceso.

En particular, se permitió a los condados comenzar a procesar y contar los votos por correo el 21 de octubre. Además, los trabajadores pueden comenzar a tabular los votos anticipados en persona a las 8 a.m. el día de las elecciones, en lugar de esperar hasta que cierren las urnas.

Pero Nevada podría no ser declarada inmediatamente, indicó Reuters. El voto por correo se ha vuelto popular en el estado y es el único campo de batalla que acepta boletas por correo que llegan tarde.

La gente hace fila para votar en el segundo día de votación anticipada en Wisconsin en el American Serb Hall Banquet en Milwaukee, Wisconsin, el 23 de octubre de 2024. Foto: Reuters

Cualquier papeleta con matasellos anterior al 5 de noviembre se contabilizará igualmente si llega dentro de los cuatro días siguientes. Históricamente, esas papeletas tardías favorecen a los demócratas, por lo que podría producirse un cambio hacia Harris a medida que se cuenten los votos después del día de las elecciones.

Carolina del Norte

Los funcionarios electorales comienzan a procesar y escanear las papeletas de voto por correo antes del día de las elecciones. Después del cierre de las urnas, los primeros resultados informados probablemente serán en su mayoría papeletas de voto por correo, así como también votos anticipados en persona. Los votos del día de las elecciones se contarán y se informarán durante toda la noche, y se espera que los resultados completos estén listos para la medianoche.

Harris podría parecer que lleva la delantera desde el principio gracias a los votos por correo, mientras que Trump podría cerrar la brecha a medida que se cuenten los votos del día de las elecciones, sostuvo Reuters.

Si la elección es tan reñida como sugieren las encuestas, el resultado en Carolina del Norte puede permanecer incierto durante una semana o más. Las papeletas de voto por correo que llegan el 5 de noviembre, así como las papeletas de votantes en el extranjero y militares, se contabilizan durante el período de escrutinio de 10 días que sigue al día de las elecciones. En 2020, los medios de comunicación no declararon a Trump como ganador en Carolina del Norte hasta el 13 de noviembre, 10 días después de las elecciones.

Pennsylvania

Pennsylvania, que es quizás el estado en disputa más importante, no tuvo un claro ganador en 2020 durante los cuatro días posteriores al día de las elecciones, mientras los funcionarios revisaban una enorme cantidad de votos por correo. El estado se encuentra entre los pocos que no permiten que los trabajadores electorales procesen o tabulen los votos por correo hasta las 7 a.m. el día de las elecciones, lo que significa que probablemente pasarán días antes de que se conozca el resultado.

Un cartel con el mensaje "voto" se observa en una carretera en la ciudad de Erie, en Pennsylvania, el 23 de octubre de 2024. Foto: Reuters

Con más demócratas que republicanos votando por correo, los primeros resultados, basados en los votos presenciales del día de la elección, probablemente mostrarán a Trump por delante, pero su ventaja probablemente se reducirá a medida que se cuenten más votos por correo.

Ese patrón en 2020 llevó a Trump a afirmar falsamente que hubo fraude. Este año, una nueva ley exige que la mayoría de los condados anuncien a medianoche el día de las elecciones cuántos votos por correo quedan por contar, en un esfuerzo por evitar teorías conspirativas.

Wisconsin

Wisconsin se encuentra entre los pocos estados que no permiten que los funcionarios electorales procesen o cuenten las papeletas de voto por correo hasta la mañana de la elección, lo que significa que puede haber una demora en informar los resultados de esos votos anticipados.

Además, muchas de las ciudades más grandes del estado transportan las papeletas de votación por correo a un lugar centralizado para su procesamiento y tabulación. Eso puede provocar que se informen lotes importantes de votos a la vez en la madrugada, después del cierre de las urnas, sostuvo Reuters.

En 2020, Trump y sus aliados afirmaron falsamente que se había producido un fraude después de que Milwaukee, la ciudad más grande del estado, informara de casi 170.000 votos en ausencia alrededor de las 3:30 a.m., lo que le dio a Biden un gran aumento que lo colocó en cabeza por primera vez. Pero ese aumento era esperado debido a la forma en que la ciudad procesa esas papeletas y al hecho de que los demócratas tenían más probabilidades de votar por correo. Es probable que se produzca un patrón similar en 2024.