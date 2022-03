“Proceder a la brevedad a la desocupación”: el ultimátum de Micco a los secundarios que tienen tomada la sede INDH

Son las 10:30 de la mañana y la sede del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ubicada en Providencia está cerrada. Lleva así ocho meses luego de que un grupo de estudiantes, liderados por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces), se la tomaran a la fuerza.

Detrás de la reja se ve a un grupo de 10 jóvenes que se están preparando desayuno en una mesa. Van apareciendo de a poco y se sientan para tomar un té o un café. El frontis del edificio está lleno de rayados y lienzos que indican, con letras rojas y negras, que el lugar está en toma “por el pueblo”. En los muros se leen consignas para liberar a los imputados por delitos vinculados al estallido social.

Entre los adolescentes comentan que los últimos días ha hecho frío, pero que han podido abrigarse más gracias a unas frazadas que tienen en el interior.

Hace cuatro días los ocupantes recibieron, por correo electrónico, una carta por parte del director del INDH, Sergio Micco. La misiva, que está firmada por “la dirección” del organismo, es de una plana y le impuso directamente a los estudiantes un ultimátum para abandonar el edificio.

“A través de la presente comunicación, y tras sucesivos e infructuosos intentos de diálogo, se les solicita proceder a la brevedad a la desocupación de dichas instalaciones. El lunes 7 de marzo a las 15:00 hrs., como es habitual, sesionará el Consejo del INDH, por lo que se requiere que dicha desocupación se materialice en forma previa a la siguiente reunión del órgano directivo de la institución”, escribió Micco.

La carta llegó semanas después de que la Contraloría emitiera un pronunciamiento y ordenara a las autoridades del INDH, en un plazo de 30 días, a tomar el control del inmueble. “Las autoridades del INDH se encuentran en el imperativo de adoptar de inmediato las medidas que en derecho correspondan para reestablecer la utilización del referido inmueble y asegurar que este sea empleado para el fin público para que se contrató”, dictaminó el contralor Jorge Bermúdez. La comunicación de Micco a la Aces buscaba justamente ejecutar esa instrucción.

La Aces recibió el recado y lo compartió en su asamblea. Sin embargo los estudiantes no van a retroceder y confirmaron que no levantarán la toma, que tiene carácter de indefinida (ver entrevista al final de la nota). El análisis no fue difícil, todos sabían que mientras no se cumpla parte del petitorio, no abandonarán la sede.

Hace algunos meses redactaron una contrapropuesta con sus exigencias y entre ellas, y dicen que esta es la más relevante, piden que el INDH ejecute una “reparación integral para todos los y las sobrevivientes de la represión del Estado”. La medida debe cumplir con “condiciones mínimas de dignidad” que son detalladas en cuatro puntos los cuales incluyen incluso “políticas efectivas para la reinserción de las víctimas a sus trabajos, sin discriminación, sanciones, despidos ni interrogatorios respecto a su agresión en entrevistas de trabajo”.

Micco sabe que la Aces no abandonará hoy el lugar. Por eso planteará la situación en el consejo que está fijado para hoy lunes 7 de marzo a las 15.00 horas. Pese a su intento fallido, desde su entorno aseguran que aún no ha decidido ordenar el desalojo a Carabineros y que seguirá haciendo esfuerzos por optar por el diálogo. Contraloría dio un plazo de 30 días, por lo tanto mientras aún esté dentro del plazo, insistirá en esta vía.

De hecho en el consejo de hoy es probable que vuelva a insistir en la propuesta que presentó al consejo hace una semana, pero que no tuvo apoyo del resto de los consejeros, quienes tienen posiciones distintas sobre cómo abordar el asunto y han dejado toda la responsabilidad del asunto en manos de Micco.

En paralelo, la Fiscalía Oriente reactivó la causa penal que inició luego de que Micco denunciara la toma ante el Ministerio Público. El caso indaga el delito de usurpación violenta, está en manos de la fiscal Alejandra Godoy, quien está realizando las diligencias junto con la PDI. De hecho el mismo día que Micco envió la carta a la Aces, la policía le envió un correo a todos los consejeros del organismo para solicitar su “declaración voluntaria” en calidad de testigos.

Antonia Rolland, vocera de la Aces: “No pensamos dejar la sede hasta que nos entreguen respuestas concretas”

La estudiante de 17 años y vocera de la Aces, Antonia Rolland.

¿Van a cumplir con el plazo que les solicitó el director la semana pasada?

Este ultimátum que entregó Micco de forma protocolar la semana pasada es una decisión que está tomada desde hace mucho tiempo atrás. Micco siempre ha querido desalojarnos y el oficio de Contraloría es una excusa para poder hacerlo. No pensamos dejar la sede hasta que nos entreguen respuestas concretas y si su postura es perseguirnos políticamente, es desalojarnos con violencia y con la fuerza policial, entendemos que es importante seguir solidarizando con todos los compañeros que sufrieron la violencia estatal, que fueron abandonados por el INDH, así que por eso, seguiremos aquí.

¿Crees que es legítimo estar ocupando de manera ilegal la sede de un instituto del Estado y obstaculizar así su funcionamiento?

Cuando hay un abandono sistemático ante una violación sistemático a los derechos humanos tan grande como lo ocurrido el 18-O y posterior es totalmente legítimo que entre nosotros nos defendamos porque nadie más lo está haciendo por nosotros. Entonces solo nos queda hacerlo nosotros mismos, entonces es legítimo. Nuestras demandas son parte de las facultades del INDH, no estamos pidiendo cosas fuera de sus atribuciones. No han respondido porque no hay voluntad política para hacerlo.

Con esta toma impiden que los funcionarios del INDH vengan a trabajar aquí. El contralor dijo que la ocupación merma la protección de los derechos humanos. ¿Se hacen responsables de eso?

El instituto no estaba funcionando correctamente desde antes que nosotros nos tomáramos este espacio y por eso lo hicimos. Han sido totalmente negligentes en todos los casos de violaciones sistemáticas de derechos humanos. Ante este actuar negligente, sin propuestas concretas para nuestros compañeros, con un abandono constante, no consideramos que estemos obstruyendo el funcionamiento del instituto. Micco es quien ha estado obstruyendo el funcionamiento, despidiendo funcionarios, poniendo trabas y persiguiendo políticamente. Nos parece irrisorio que el contralor haya dicho eso cuando quien ha puesto las principales trabas para avanzar en la defensa y promoción de los derechos humanos ha sido su propio director.

Pero en la práctica son ustedes los que impiden que los funcionarios del INDH puedan venir a trabajar y cumplir sus funciones.

El espacio siempre ha estado abierto para entregar los informes que necesiten desde este espacio, ellos tienen otra sede para funcionar y además cuando nosotros llegamos ellos estaban trabajando de forma telemática.

¿Les parece bien que la manera de plantear sus demandas sea a través de una toma ilegal?

Me parece lamentable que tengamos que llegar a este punto para que recién Micco entregue alguna respuesta al respecto. Que solamente sea capaz de hacer algo ante la ocupación de su sede es totalmente negligente, absurdo y es una actitud que responde una vez más a lo que él ha hecho durante todos estos meses desde que es director del INDH que es obstruir el trabajo de los derechos humanos y no permitir que haya una real protección y defensa de estos.

¿No hacen un mea culpa al forzar a que ocurra el desalojo? Ustedes saben que si no se van, los van a desalojar los Carabineros y aún así deciden no terminar con la toma.

Quien ha forzado esta situación ha sido Micco al no querer aceptar ningún punto del petitorio, puntos que son básicos, legítimos y que responden a las atribuciones del INDH. SI llegamos a este punto no es porque nosotros no hemos querido ceder, es porque Micco no ha querido ceder.

¿No se sienten responsables entonces de obligar a que ocurra el desalojo?

Al contrario, aquí el responsable es Micco.

Cuando llegue Carabineros a desalojar, ¿Van a oponer resistencia?

Nosotros nos mantendremos en este espacio. Si va a venir un desalojo todos saben que vamos a estar aquí hasta que nos saquen.

¿No crees que están dando origen a una situación de alta complejidad? Carabineros los desalojará haciendo uso legítimo de la fuerza y todos sabemos lo que podría ocurrir.

Deja de ser legítimo al momento en que ellos deciden ignorar que aquí estamos por demandas que prácticamente son de vida o muerte

Tu decías que el desalojo es algo que siempre ha querido Micco. Pero han pasado ocho meses y él no lo ha solicitado, ha optado por el diálogo y mientras aún tenga plazo todo indica de que seguirá optando por ese camino.

Diálogo que nunca fue fructuoso. Al momento de ofrecer diálogo él no lo hizo con disposición a acceder a algún punto del petitorio.