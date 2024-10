¿Qué hacer con Eduardo Frei? El reposicionamiento del expresidente que agita las aguas en la DC

El domingo por la noche, algunos militantes de la Democracia Cristiana (DC) no podían creer lo que veían: un militante del partido volvía a aparecer en la encuesta Cadem, después de meses de ausencia. Se trata del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien se posicionó como el tercer político mejor evaluado del país, por detrás de los alcaldes Evelyn Matthei y Rodolfo Carter. Si bien parte de la militancia se alegró -pues consideran que su figura logra reposicionar a la colectividad, que hace grandes esfuerzos por no caer en la irrelevancia-, otros no quedaron contentos.

Y es que horas antes de la publicación de la encuesta, el consejo nacional -y en particular el lote de los “chascones”- debatió sobre algunas actitudes que ha tenido el exmandatario de cara a las elecciones de octubre de este año. La más controversial de todas: el gesto que tuvo con el candidato de la derecha a alcalde por Huechuraba: Maximiliano Luksic.

“Mientras nuestro partido está enfrentando una campaña nacional, con todas las dificultades financieras y administrativas, nos encontramos nuevamente con una actitud política del expresidente del partido y de la República, que no se condice con las responsabilidades y honores (con) que la DC lo ha coronado. No creo necesario recordar la seguidilla de licencias para desconocer los acuerdos institucionales, que están concluyendo con una indignante posición de respaldo en sur a un candidato independiente de derecha en desmadro del actual alcalde DC”, planteó ayer el consejero Hernán Díaz en el chat del consejo.

Hacía referencia a que, a comienzos de septiembre, el exmandatario asistió a una actividad de campaña de Jaime Bertín en Osorno, en desmedro del actual jefe comunal y militante DC Emeterio Carrillo, quien busca la reelección. Una situación que provocó que un par de militantes solicitaran al tribunal supremo del partido que se pronuncie.

“Como guinda de la torta, opta por hacer público también su apoyo a una persona, absolutamente ajena a nuestros ideales y que representa a la UDI”, escribió Díaz, en referencia a Luksic. Por ambas situaciones, el consejero nacional solicitó que el partido tenga una posición pública, clara y transparente, de rechazo absoluto a su reiterada rebeldía partidaria, con el consiguiente daño y confusión política”.

La también consejera nacional Jaqueline Saintard respondió que “no podemos estar ajenos o no asumir que suceden otros hechos. Me parece atendible lo planteado por Hernán Díaz. Este es sin duda un hecho político y debemos resolver cómo proceder”.

En consideración de que faltan menos de dos semanas para las elecciones de gobernadores, alcaldes, concejales y consejeros regionales, el equipo de campaña del partido ha tomado acciones y comenzó a desarrollar un plan de contención para evitar que se insista en llevar a Frei -quien hoy saldrá de viaje por un mes- al tribunal supremo, al menos antes de los comicios. Y es que son conscientes que entrar en un conflicto de este tipo podría afectarles electoralmente.

Tras conocerse el resultado de la encuesta Cadem, y en consideración de que algunos militantes lo celebraron en el mismo grupo, rápidamente Díaz escribió que “cualquiera (sea) la ubicación en una encuesta, a ningún camarada se le puede aceptar que en política actúe sin respetar los acuerdos partidarios (...). Nadie es más grande en el partido que el partido mismo”.

La presidente regional de Aysén, Paz Foitzich, puso sobre la mesa que este tipo de conductas del expresidente no son nuevas. “Fui candidata a senadora con la segunda mayoría regional. Nuestra lista perdió por 122 votos. Eduardo Frei apoyó a la lista de (Camilo) Escalona, donde estaba el Partido Socialista, el PPD y el Partido Radical en contra de la lista DC. Solicitamos el pronunciamiento del tribunal supremo, nunca pasó nada”, dijo ante los demás consejeros.

Por su parte, el presidente del partido en la Región Metropolitana, Rodrigo Albornoz, respaldó a Frei en el chat y sugirió que “debemos ponderar adecuadamente la relevancia del específico caso que se ha planteado con el presidente Frei, solo en dos comunas de 350 (ha) contrapuesto a la valoración popular eventual que está demostrando esta encuesta de un liderazgo DC”.

En esa misma línea, el resultado de la encuesta fue bien recibido por los diputados falangistas. El vicepresidente de la Cámara Eric Aedo señaló a este medio que “es una muy buena noticia que personas moderadas, con sentido de desarrollo económico, de futuro, estén en Cadem y tengan una valoración positiva”. Además, aseveró que el posicionamiento del exmandatario “habla y da un mensaje al interior de la DC, hacia dónde debe moverse el partido, qué es lo que valora hoy día la población. Lo que sucede con Frei no solo es positivo, sino que indica hacia dónde debe caminar la DC”.

9 SEPTIEMBRE 2024 DIPUTADO ERIC AEDO. FOTO: DEDVI MISSENE

En tanto, el jefe de la bancada de diputados, Héctor Barría, señaló que “Frei aparece en las encuestas y refleja lo que busca la ciudadanía: liderazgos moderados, con experiencia, con capacidad resolutiva”. Y aprovechó de señalar que el resultado de la encuesta “dinamita algunas candidaturas que nunca han prendido. Recordemos que quien ha tratado de posicionarse como candidata del centro político es Ximena Rincón (hoy presidenta de Demócratas), quien se viene presentando como candidata presidencial desde hace 14 años”.