¿Qué señal dar? La encrucijada de Boric ante las trabadas negociaciones constitucionales

Hace 2 horas Tiempo de lectura: 7 minutos

30 de Noviembre del 2022/SANTIAGO Gabriel Boric, Presidente de la República durante la inauguración de la estatua del ex Presidente Patricio Aylwin, que se encuentra en el frontis del Palacio de La Moneda. FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE/AGENCIAUNO

Hablar o no hablar. Qué decir y qué no decir. Ese es el dilema que enfrenta el Presidente en un momento clave del acuerdo constituyente. Con la mesa negociadora entrampada en resolver el mecanismo del nuevo órgano redactor, el Socialismo Democrático y expresidentes presionan para que el líder de la alianza de gobierno ordene a Apruebo Dignidad y abra el camino hacia un órgano mixto. El tenor de su mensaje y su contenido podría remover el tablero y encauzar un acuerdo, pero no dejará a todos contentos. “Si va a ratificar la posición de Apruebo Dignidad, no servirá de mucho”, dice uno de los negociadores del Socialismo Democrático.