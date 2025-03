¿Quiénes están detrás de los incendios?: Fiscalía investiga siniestros en la Macrozona Sur

Un total de 96 incendios forestales son los que este lunes se han reportado a nivel nacional, de los cuales 44 se mantienen en combate según las estadísticas de la Corporación Nacional Forestal (Conaf). De estas emergencias aún activas, en cifras del mismo organismo, el 65% de estas se registra en las regiones de Biobío y La Araucanía.

Ambas regiones durante el fin de semana registraron la mayor peligrosidad producto de las llamas, donde incluso una escuela en Traiguén resultó destruida a causa de las llamas. Ese incendio, precisamente, es una de las tantas denuncias que maneja el Ministerio Público a raíz de estos incendios forestales y por las que se abrieron investigaciones para descartar o confirmar si existe intencionalidad en el origen del fuego.

Foto: Corma

Hasta el cierre de esta edición, la mayor parte de los incendios forestales originados durante este fin de semana se registra en la Región del Biobío, donde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) ha decretado alerta roja a nivel regional. En esa región, cinco comunas mantienen incendios activos, siendo las mayores emergencias en Hualqui, donde incluso se registran dos focos de incendio. Siniestros de similares características también se reportan en Tirúa -con dos focos-, Santa Juana, Mulchén y Tucapel.

En la Región de La Araucanía, por su parte, se registra el incendio de mayor afectación, precisamente en la comuna de Traiguén, donde según las estadísticas de Conaf ya se han quemado 2 mil hectáreas. En la misma región, el siguiente incendio más grande -con 1.200 hectáreas consumidas- es en Padre Las Casas, así como también hay siniestros en Ercilla, Saavedra, Victoria, Galvarino y Gorbea.

Las primeras diligencias

Hasta ahora, y pese a la pérdida de algunas viviendas, el mayor daño se ha registrado en la destrucción del Liceo Agrícola y Forestal Suizo la Providencia, en la comuna de Traiguén. Según fuentes de La Tercera, este siniestro es una de las tres denuncias que ingresaron a la Fiscalía por los incendios ocurridos en la región.

Las otras dos denuncias corresponden a incendios menores que han afectado a la región y que, según conocedores de las indagatorias, dan cuenta de la dinámica de este tipo de casos en la zona durante este fin de semana. Y es que hasta ahora -y de manera preliminar- en La Araucanía estaría descartada la presunta intencionalidad del fuego, sino que más bien estarían vinculados a quemas no controladas o no autorizadas. Ejemplo de eso es lo ocurrido en Lumaco, donde una persona dio cuenta a Carabineros y la Fiscalía que su vecino estaba quemando basura, lo que produjo un incendio.

Foto: X @MTTLaAraucania

Pese a eso, y como ocurre en cualquier causa de incendio en la región, la investigación quedó a cargo del Sistema de Análisis Criminal y de Focos Investigativos (Sacfi), quienes indagarán lo ocurrido y para lo cual ya decretaron las primeras diligencias a la Brigada de Delitos Ambientales de la PDI.

A nivel regional, desde el fin de semana y hasta ahora, se ha detenido a cinco personas por parte de Carabineros, tres el sábado y dos el domingo. Se trata de tres hombres y una mujer, quienes fueron apresados por incumplir la Ley de Bosques, es decir, encender fuego sin contar con la debida autorización, lo que podría derivar en un incendio. Estos casos se registraron en las comunas de Victoria, Collipulli y Pitrufquén. El quinto, un sujeto extranjero, fue detenido por realizar una fogata al costado de la Ruta 5 Sur en Collipulli.

¿Intencionalidad en el Biobío?

Diferentes fueron los incendios que se reportaron en Biobío durante el fin de semana. Según explicaron desde la Fiscalía regional, luego de que Carabineros diera cuenta de cada uno de esos siniestros, se decretó -como corresponde- la apertura de investigaciones por parte de la Fiscalía de Flagrancia, la que ordenó las primeras diligencias, las que comenzarán a ejecutarse apenas estén controladas las emergencias.

A medida que avancen las diligencias, explican desde el ente persecutor, estas causas quedarían radicadas en las fiscalías locales donde hayan ocurrido las emergencias. Consultados sobre una presunta intencionalidad en estos casos, la Fiscalía descartó pronunciarse al respecto.

Por ahora está descartado que cualquiera de estos siniestros esté vinculado a un acto reivindicatorio o en respuesta a la detención, el pasado viernes, de Tomás Antihuen por el triple homicidio de Carabineros el 27 de abril del año pasado en Cañete. Fuentes de La Tercera afirman que, pese a la crueldad del crimen, los actos de los hermanos Antihuen están más bien vinculados a la criminalidad organizada.

La tesis de las quemas

Quienes han planteado otra tesis, sin embargo, son los diputados de la UDI, los que han apuntado a que presuntamente la Conaf no habría prohibido las quemas durante el fin de semana pese a los pronósticos de viento que existían en la zona.

El delegado presidencial de Malleco, Leopoldo Rosales, apuntó a las quemas agrícolas no autorizadas como el posible origen de los incendios. Entrevistado por 24 Horas, afirmó que se habían autorizado en la región quemas durante el viernes “fundamentalmente porque la humedad atmosférica era bastante alta, por lo tanto permitía quemar. Sin embargo, a raíz de las condiciones atmosféricas, yo diría fundamentalmente a partir del día sábado y domingo, se decretó una paralización absoluta de las quemas porque las condiciones del viento, fundamentalmente el viento, hacía muy peligroso las quemas, y eso fue lo que ocurrió”.

Foto: Corma

“Cuando se han autorizado las quemas, las quemas, en definitiva, se han controlado y no han generado mayores problemas, salvo un incidente que hubo en la ruta 5. Pero en general no había problema. El incendio de ayer se ocasionó fundamentalmente por quemas, en definitiva, que no estaban autorizadas, y eso hay que decirlo”, agregó Rosales.

El delegado, además, planteó que “las quemas efectuadas en los días anteriores no se apagaron completamente y, por lo tanto, hubo un rebrote de esas quemas producto del intenso viento que había”.

El alcalde de Traiguén, Luis Álvarez, por su parte, cuestionó la autorización de quemas en los días previos a la emergencia de este fin de semana: “¿Por qué se autorizaron las quemas si las condiciones del tiempo estaban tan malas?”, agregando que “pero la gente es la que tiene la culpa, no tiene la culpa el gobierno ni nadie. Son ellos los que siguieron quemando y quemando y quemando”.