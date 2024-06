Republicanos no cumplen su amenaza, por ahora: subsecretario Montero pudo asistir a comisión en reemplazo de ministra Fernández

Casi a la misma hora en que el diputado José Carlos Meza (Partido Republicano) ratificaba, en un punto de prensa en hall de la Cámara, la decisión de su bancada para impedir que funcionarios de gobierno “de segundo orden” puedan exponer en espacios del Congreso, el subsecretario de Defensa, Ricardo Montero (PS), iniciaba su comparecencia en una instancia fiscalizadora de la corporación a pocos metros de distancia.

La determinación de endurecer el tono contra el Ejecutivo se había adoptado tras la cuenta pública del Presidente Gabriel Boric, quien en su discurso anunció una reactivación de la agenda valórica con el envío de un proyecto sobre aborto y el reimpulso de la ley de eutanasia.

“Esto no es solamente una respuesta al proyecto de aborto legal. Es porque vemos que el gobierno está completamente desconectado. Frente a su intento de ideologización, que no tiene piso político, es que nosotros queremos empujar al gobierno con las herramientas legales, constitucionales y reglamentarias, para obligarlo a trabajar por aquello que a los chilenos le importa. No significa que nos convirtamos diputados obtusos, hay proyectos que requieren del concurso de subsecretarios y eso se ve reflejado en las citaciones, pero ocurre muchas veces en que hemos citado, por ejemplo, en la Comisión de Gobierno Interior, a la ministra Carolina Tohá y ni siquiera llega ella, ni siquiera llegan los subsecretarios, llegan funcionarios de segundo y tercer orden”, dijo Meza en la Cámara.

“Los diputados republicanos informamos que en adelante cortamos relaciones con el gobierno y nos opondremos a la presencia de subsecretarios en comisiones legislativas, mientras esto no se revierta. Presidente @GabrielBoric. Hoy la prioridad debe ser la crisis económica y social que vivimos. No su agenda asesina contra la vida de niños”, escribió el fin de semana en redes sociales el diputado Luis Sánchez (republicano), quien integra las comisiones de Defensa y Constitución.

Pese a estas amenazas, Montero pudo comparecer esta mañana en la comisión investigadora de la Cámara por eventuales deficiencias del Sistema de Inteligencia para alertar operaciones de bandas de crimen organizado, de la que el mismo Meza es integrante y donde la derecha es mayoría.

Aunque no estaba invitado a exponer (condición que fue la que pusieron los republicanos para eventualmente oponerse), pues venía en reemplazo de la ministra de Defensa, Maya Fernández (PS), el subsecretario pudo dirigir algunas palabras sin que nadie objetara su presencia.

De hecho, al inicio de la sesión, estaba presente el diputado Cristóbal Urruticoechea (exmilitante republicano), quien acudió transitoriamente en reemplazo de Meza, quien llegó minutos más tarde.

No obstante, la comisión investigadora, que preside el diputado RN, Miguel Becker, no pudo continuar debido a que no se logró el quórum de 9 legisladores para declarar secreta la sesión a petición del propio subsecretario de Defensa, quien concurrió acompañado de jefes de inteligencia de las FF.AA.

Incluso, Becker tuvo que suspender la comisión, que si bien tenía quórum para seguir sesionando, la cantidad de presentes no le permitía levantar la publicidad (que por regla es obligatoria). Al final solo llegaron 8 de los 9 diputados necesarios para declarar el encuentro secreto. Entre los ausentes, había tres del oficialismo. Por lo tanto, si Montero no pudo profundizar su exposición no fue por la resistencia de los republicanos, sino por la inasistencia de cinco legisladores, en su mayoría de la propia coalición gubernamental.

A pesar del traspié de la estrategia republicana, ello no implica que la decisión de oponerse a la presencia de “funcionarios de segundo orden” en instancias del Congreso no vaya a ejecutarse.

De hecho, esta tarde, está invitado el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve (PS) a la Comisión de Seguridad de la Cámara a exponer sobre el proyecto que endurece las penas por homicidios, donde podría haber alguna manifestación de repudio a su presencia.

Sin embargo, esta estrategia de los republicanos no es compartida por las bancadas de la UDI, Evópoli y RN.