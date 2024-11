Cómo la jugada de Boric de suspender el cambio de gabinete enredó otra vez a la derecha

“No hay cambio de gabinete”. Esas fueron las palabras con las que el Presidente Gabriel Boric notificó a la oposición que no cederá a las presiones para un cambio estructural de su gabinete y que no tiene en sus planes remover a la ministra del Interior, Carolina Tohá ni a la titular de la Mujer Antonia Orellana, pese a las críticas que ambas han tenido por su rol en el caso Monsalve.

La sorpresiva notificación del Presidente sorprendió a la oposición que esperaba tener más días para estudiar una ofensiva mayor contra la ministra Tohá en caso de que permaneciera en el equipo de gobierno.

Hasta la semana pasada varios en el sector planteaban que la idea de coordinar una acusación constitucional dependía directamente de que Tohá saliera del cargo en un nuevo cambio de gabinete. En ese contexto, el anuncio del Mandatario obligó a las bancadas a reajustar ese diseño.

El movimiento de La Moneda obliga a la oposición que adelanten sus tiempos y presenten la acusación cuando aún no se sabe si están los votos. Ese tema, explican en el sector, no es menor considerando que hace unas semanas ya se rechazó un libelo contra la ministra y una nueva derrota podría servir de respiro para el gobierno en medio del caso Monsalve.

Por lo mismo, en privado, no solo se llama a mantener la calma sino que, derechamente, algunos plantean que sería un error presentar eventualmente un escrito.

“Nosotros tenemos claro que no vamos a caer a estas presiones que de alguna forma empieza a hacer el Presidente de la República. Hemos dicho que lo vamos a hacer de forma absolutamente responsable. Hoy día partimos la sesión pidiendo justamente que se conforme la comisión investigadora, que es lo que más nos preocupa en este minuto y también tenemos que ver si están los votos”, dijo la diputada y jefa de bancada de RN, Ximena Ossandón, sobre la posibilidad de presentar la acusación.

Al respecto, explicó también que “en este minuto nosotros hemos trazado un camino que fue pensado con todas las diferentes oposiciones la semana pasada y de ese camino no vamos a salir, aunque el Presidente nos trate de poner todas las trampas que él quiera poner”.

9 SEPTIEMBRE 2024 BANCADA DE CHILE VAMOS REALIZA PUNTO DE PRENSA EN RELACION A ANUNCIOS EN RELACION CON LA SITUACION QUE INVOLUCRA A MINISTROS DE LA CORTE SUPREMA. FOTO: DEDVI MISSENE

En la UDI, según fuentes del partido, en la directiva también miran con desconfianza levantar una nueva acusación. Según explican, no solo es una mala herramienta, sino que también le daría una salida al gobierno para enfrentar uno de sus peores momentos. Postura que aseguran será manifestada con los jefes de bancada de oposición cuando se reúnan durante este martes.

Al respecto, el presidente del partido, Guillermo Ramírez, indicó que “si se presenta una acusación constitucional va a tener menos votos a favor que los que tuvo la última acusación constitucional contra la ministra Tohá. De manera bastante transversal en la oposición, hay diputados de distintas bancadas que piensan que el principal responsable es el Presidente Boric respecto de las decisiones políticas que se tomaron y que, por lo tanto, no procedería una acusación contra la ministra Tohá”.

“Me cuesta pensar que hayan diputados de la bancada que sean que estén dispuestos a presentar una acusación que con mucha probabilidad naufragaría y no sería exitosa”, apuntó Ramírez.

Así, en parte de Chile Vamos miran con atención los movimientos de las otras bancadas, sobre todo la del Partido Republicano y el Partidos Social Cristiano (PSC), donde se ha mostrado mayor facilidad para levantar este tipo de ofensivas.

En la imagen, la bancada del Partido Republicano

De hecho, según fuentes de la bancada de republicanos, la idea es que hoy día se empiece a estudiar derechamente la posibilidad de presentar una nueva acusación y, para eso, ya se estarían preparando las primeras coordinaciones con los abogados de las bancadas para definir si existen antecedentes jurídicos que la sostengan. En la colectividad, eso si, explican que no van a presentarla hasta que se ordenen como oposición. Esto, con el objetivo de evitar un nuevo fracaso.

“Nosotros ya presentamos una acusación constitucional. Creo que nuestra posición al respecto quedó meridianamente clara. Nosotros le exigiríamos la renuncia a la ministra Tohá hoy día mismo. Nosotros votaríamos a favor una acusación constitucional, no hoy día, ayer. Pero son otros los que tienen que hoy día aclarar si es que vamos a poder avanzar con esta acusación constitucional o no, porque yo creo que hoy día no tiene mucho sentido que avancemos con una acusación constitucional si es que no están comprometidos todos los votos de distintos sectores de oposición para que esto avance. Y esos votos que eventualmente podrían no estar no son los nuestros”, aseguró el jefe de bancada de republicanos, Luis Fernando Sanchéz.

En esa línea, hizo una llamado a ordenarse como sector. “La invitación que le quiero hacer es a quienes están en la duda, que ojalá puedan salir de la duda, que ojalá puedan entender que aquí tenemos un Presidente terco, un Presidente obstinado, que no está acostumbrado a reconocer ningún error y que por lo tanto es importante desde el Congreso, en el rol que tenemos como otro poder del Estado, llamarle la atención y la forma hoy día de llamarle la atención es decirle que su ministra del Interior debe salir del cargo. Y eso, la vía para hacerlo es por la Acusación Constitucional. Nosotros no la vamos a presentar mientras no se definan quienes hoy día están en la duda”.