Comisión de Hacienda del Senado aprueba en general proyecto de subsidio al dividendo

El proyecto que busca reducir los dividendos de créditos hipotecarios ya comenzó su segundo trámite legislativo en el Senado. Partiendo en la Comisión de Hacienda de la dicha cámara, este miércoles los senadores aprobaron por unanimidad la idea de legislar.

El proyecto de ley que busca establecer un subsidio a la tasa de interés hipotecaria para la adquisición de viviendas nuevas fue despachado de la cámara de diputados la penúltima semana de marzo. Ahora los senadores deberán discutir el proyecto en particular.

La subsecretaría de Hacienda, Heidi Berner, quien está a cargo de la gestión de la iniciativa expresó que “la celeridad que le estamos dando a la tramitación de este proyecto obedece a que claramente tenemos un sector que no se está reactivando, pues no se están cerrando promesas de compraventa. Y si no se reduce el stock de viviendas, no se pueden iniciar nuevos proyectos y tampoco se reactivan la industria proveedora de insumos ni los empleos en este rubro”, dijo.

Esto, en el marco de la crisis del mercado inmobiliario donde el ritmo de venta sigue bastante bajo, con un sobrestock de viviendas disponibles para la entrega inmediata.

El proyecto impulsado por el Ministerio de Hacienda y el de Vivienda, en conjunto a la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) y la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (Abif), propone un subsidio a la tasa de interés para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. Este será de hasta sesenta puntos base (60pb) destinado a compraventas celebradas desde el 1 enero del 2025 hasta 24 meses después de la promulgación de la ley o hasta que se alcance los 50 mil subsidios.

Entre otras cosas apunta también a complementar el plan de emergencia habitacional impulsado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), a través del Decreto Supremo N°15 y otros beneficios, estableciendo que del total de subsidios 6.000 serán para primeras viviendas de hasta UF3.000 que cumplan con los requisitos de dicho decreto.