Salida ‘simbólica’ de Constitución: la decisión que tomó RD sobre la diputada Catalina Pérez

Una sanción simbólica. En la mañana de este lunes el comité de Revolución Democrática decidió qué hacer con la participación en la interna de la diputada Catalina Pérez, a quien el tribunal supremo de su colectividad decidió amonestar con la suspensión de su militancia por un año el pasado martes 18 de julio. Esto luego de que la expareja de la parlamentaria, Daniel Andrade, y su exasesor, Carlos Contreras, protagonizaran el caso que dio inicio a la polémica por el lío de platas entre la fundación Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta.

RD resolvió que Pérez saliera formalmente de la comisión de Constitución, un espacio fundamental para las fuerzas del Gobierno del Presidente Gabriel Boric y el cumplimiento de sus reformas estructurales.

Sin embargo, el castigo será solo formal. Se espera que un parlamentario -cuyo nombre aún no está definido en RD- reemplace a Pérez en ese espacio, pero que no participe de forma activa y sea sustituido por la propia diputada por Antofagasta mientras dure su suspensión.

Con esto, el partido se asegura que si Pérez, en un caso hipotético, llega a renunciar a la colectividad, “el cupo en la comisión de Constitución no se vaya con ella, sino que se quede en RD”, aseguran conocedores de la decisión. La parlamentaria tendrá ese espacio, aseguran en la tienda del FA, mientras ella “se porte bien con el partido”. Vale decir, que vote en concordancia con su sector.

Diputada Catalina Pérez alzó la voz tras el escandalo.

Otros castigos

Otra medida tomada en RD es que la diputada no integre espacios de tomas de decisiones del grupo. Un ejemplo es que si en un almuerzo del sector se tratan materias fundamentales, ella no podrá participar. El caso es similar a lo que ocurre hoy con el parlamentario Félix González (Partido Ecologista Verde, PEV), quien no es militante de ninguno de los partidos ni movimientos del Frente Amplio, pero que sí integra la bancada.

Además, Pérez tampoco podrá participar de los puntos de prensa del sector. Esto quedó manifestado esta martes, en la vocería en la que la bancada del Frente Amplio blindó al ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson.

La postura del FA es ir en la misma línea que Revolución Democrática. Así lo explicó la diputada de Comunes y jefa de bancada, Camila Rojas: “La medida que tome RD, que todavía no está la sentencia del tribunal supremo, pero que ha trascendido que es una suspensión, nosotros la vamos a emular. Es decir, vamos a tomar la misma determinación como bancada. (...) La suspensión no es algo que esté en el reglamento de la Cámara, sin embargo, nuestro acuerdo es que la diputada Catalina Pérez mientras esté suspendida no va a ser parte de las decisiones políticas que nosotros tomemos. Eso es conocido por la diputada Catalina Pérez y ella ha mostrado su acuerdo”.

De momento está en duda la toma de otras decisiones respecto de la extimonel de RD. La expectación está en la redacción que realice el tribunal supremo de RD de la sanción de su militancia por un año, que debería ser informado en los próximos días y que originalmente se conocería el pasado fin de semana.

Lo cierto es que Pérez el lunes reactivó sus funciones como parlamentaria. De hecho, sigue compartiendo espacio en el tercer piso del Congreso con sus pares de Revolución Democrática, específicamente compartiendo oficina con el diputado de RD por Los Lagos, Jaime Sáez. En sus primeras horas tras su licencia de 20 días, la extimonel del partido frenteamplista se ha visto acompañado por sus más cercanos colaboradores, con quienes tomó la decisión de regresar a Valparaíso este lunes para votar por la nueva testera de la Cámara de Diputados y Diputadas.

Además, este martes sesionó la comisión de Ética, en donde estaba en tabla resolver un proceso sancionatorio contra Pérez “por un eventual tráfico de influencias”. En el espacio se habrían afinado los detalles de un castigo que ya se habría acordado respecto de la multa con el 15% de su dieta.