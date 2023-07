Gira oficialista por Asia: la invitación del PC chino para profundizar la “cooperación amistosa”

Diez días durará la gira de representantes de partidos oficialistas por China, que iniciará a las 11:55 horas de este martes, cuando se contempla que lleguen hasta el aeropuerto los asistentes de cada una de las colectividades.

Se trata de una actividad recurrente que es impulsada por el Partido Comunista chino, pero que por culpa del Covid-19 dejó de realizarse hace unos años. Consultados al respecto por La Tercera, la Embajada de China en Chile aseguró: “El Departamento Internacional del Comité Central del PCCh ha decidido invitar a los partidos políticos chilenos de la izquierda a China para reanudar este intercambio cara a cara sobre temas como la construcción del partido y cómo los partidos políticos pueden contribuir al desarrollo socioeconómico del país”.

“El PCCh está dispuesto a profundizar los intercambios y la cooperación amistosa con los partidos políticos chilenos y promover el desarrollo de las relaciones binacionales a través del intercambio interpartidista”, complementa la respuesta de dos carillas.

En la gira, por ejemplo, el PC de Chile estará representado por su encargado de relaciones internacionales, Claudio de Negri. Otros asistentes serán Leonardo Soto (PS), Marco Velarde (Comunes), Yerko Cortés (Convergencia Social), Daniela Barra (PPD), entre otros. Ellos partirán este martes, harán escala en París, Francia, y luego llegarán hasta China para visitar al menos dos ciudades: Beijing y Shanghai.

Sin embargo, esta será solo una de las dos delegaciones que irán hasta el país asiático. El otro grupo representará al Congreso y estará integrado por el presidente de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, Tomás de Rementería (PS); el líder de la misma instancia en el Senado, Francisco Chahuán, además de las diputadas del Partido Comunista, Karol Cariola y Carmen Hertz.

Ad portas de la segunda gira asiática de Boric

En Cancillería ya están trabajando en la próxima gira asiática del Presidente Gabriel Boric. En noviembre de 2022, el Mandatario se trasladó hasta Tailandia para representar a Chile en la Cumbre APEC, que estuvo marcada por la fallida estrategia de las side letters en el marco del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP). En aquella ocasión Xi Jinping lo invitó a China, visita que se concretará en octubre.

La última vez que un Presidente chileno visitó China fue en abril de 2019, cuando el entonces Mandatario, Sebastián Piñera, causó polémica luego de que se incluyera a sus hijos en la lista de invitados, Cristóbal y Sebastián.

El escenario será una prueba de fuego para el Presidente Boric, quien puso como eje de su discurso la defensa de los derechos humanos en su última gira por Europa, en donde visitó Bélgica, Francia, España y Suiza.

“Entiendo que la declaración conjunta está trabada hoy día porque algunos no quieren decir que la guerra es contra Ucrania. Estimados colegas: hoy día es Ucrania, pero mañana podría ser cualquiera de nosotros. En esto no dudemos por complacencias que se puedan tener en uno u otro momento con cualquier líder. Da lo mismo si cae bien o cae mal el Presidente de un país. Lo importante es el respeto al derecho internacional y acá se ha violado claramente, no por las dos partes, por una parte que es invasora y que es Rusia. Y creo que es importante que lo digamos claramente para poder avanzar en acuerdos”, dijo Boric el pasado martes 18 de julio.

Esta declaración le valió un enfrentamiento diplomático con Brasil, cuyo Presidente, Lula da Silva, aludió a que sus comentarios se entendían a que, “posiblemente, la falta de costumbre de participar en estas reuniones hace que un joven sea más ansioso, más apresurado. Pero así es como suceden las cosas”.