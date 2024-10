Senado queda en pie forzado ante segunda acusación constitucional contra Ángela Vivanco

En una encrucijada se encuentra el Senado ad portas de la posible votación que tendrá que encarar el próximo lunes respecto de la segunda acusación constitucional contra la exjueza de la Corte Suprema, Ángela Vivanco.

La Cámara Alta recién este miércoles acaba de aprobar un libelo acusatorio contra la exvocera del máximo tribunal del país. Sin embargo, días después, los senadores deben resolver si en este segundo proceso, basado en los mismos hechos del primer libelo, corresponde declarar nuevamente la culpabilidad de Vivanco o no.

El dilema jurídico al que se enfrentan los senadores radica en que resulta prácticamente inútil o inconducente -como han transmitido algunos senadores- votar esta segunda acusación, puesto que ya fue encontrada culpable en el juicio constitucional que se dio entre martes y miércoles en la Cámara Alta. Tras ese proceso se aprobó la inhabilidad para que la removida jueza no vuelva a ejercer cargos públicos por los próximos cinco años.

Sin embargo, si se llegase a votar y aprobar de igual manera, coloca un precedente jurídico complejo ante un eventual caso internacional que los abogados defensores de Vivanco ya anunciaron que presentarán. En el Derecho, hay dos principios jurídicos, resguardados por tratados internacionales: la “cosa juzgada” y el “no bis in idem” (no dos veces por lo mismo), que garantizan que un ciudadano no sea perseguido ni sancionado dos veces por el mismo ilícito.

La otra alternativa (rechazar) tampoco resuelve el problema jurídico. En el caso de que se vote en contra -en base a los argumentos de que ya fue sancionada- los abogados de la exministra de la Suprema pueden tomar ese nuevo veredicto de la Cámara Alta -que actúa como jurado y solo puede declarar la culpabilidad o exculpar a la exmagistrada- como una valiosa prueba para decir que, en base a hechos similares, hay sentencias distintas y contradictorias, una sancionando y otra eximiendo.

Estos escenarios generan un cuadro complicado, que puede comprometer al Estado de Chile en la arena jurídica internacional, ya que ni la Constitución ni la Ley del Congreso dan vías de salida a esta encrucijada. Incluso, la Carta Fundamental es tajante al obligar a los senadores a votar: “El Senado resolverá como jurado y se limitará a declarar si el acusado es o no culpable del delito, infracción o abuso de poder que se le imputa”.

Por lo mismo, es que hay una fuerte molestia por parte de los senadores con los diputados, dado que aprobaron de forma casi unánime esta segunda acusación conscientes de que este miércoles el Senado iba a votar el primer libelo con un pronóstico, casi seguro, de que iba a ser acogido transversalmente.

Informe jurídico

Por el momento, la sesión del lunes se mantiene. Por ello, a las 12.00 del día del próximo lunes llegarán hasta la sala del Senado los abogados defensores de Vivanco -Juan Carlos Manríquez y Cristóbal Osorio-, además de los diputados acusadores Daniel Melo (PS), Lorena Fries (FA) y Lorena Pizarro (PC), que firmaron este nuevo escrito.

En el intertanto, sin embargo, los senadores están a la espera de un informe jurídico que se le encargó a la secretaría de la Comisión de Constitución -a cargo del abogado Rodrigo Pineda- para evaluar escenarios y resolver la procedencia respecto de este segundo libelo acusatorio. Testigos de estas gestiones aseguran que el documento podría llegar mañana a manos de la mesa.

Luego de la maratónica sesión que tuvo ayer la Cámara Alta, el presidente de la corporación, José García (RN), detalló los caminos a seguir de aquí al lunes.

“Respecto del acuerdo de los comités, hemos quedado convocados para el lunes en la sala aquí en Valparaíso a las 12.00, vamos a conocer el informe jurídico que está elaborando la secretaría, porque la mayoría de los comités cree que esta segunda acusación constitucional contra la ministra Ángela Vivanco tiene que completar su trámite en el Senado, no necesariamente votando la acusación”, aseguró García.

Y añadió: “Tenemos que buscar una fórmula de aquí al lunes que nos permita resolverlo sin votar la segunda acusación, porque la ministra ya fue removida por la Corte Suprema, ya está sancionada por el Senado, va a tener la inhabilidad por cinco años, por lo tanto no puede haber otra sanción por sobre ellas”.

Valparaíso, 7 de agosto de 2024 José García Ruminot durante la sesión del Senado. Sebastián Cisternas/Aton Chile

Las gestiones de los senadores

Entre los senadores, según transmiten desde la Cámara Alta, hubo tres legisladores que se activaron para intentar frenar esta segunda votación, los demócratas Matías Walker -quien además es vicepresidente del Senado- y Ximena Rincón, además de Rojo Edwards.

Consultado por este medio, Walker aseguró que la sesión de lunes “en principio se mantiene formalmente, pero se le pidió un informe en derecho a la secretaría de la Comisión de Constitución del Senado porque podríamos estar en presencia de una cuestión del non bis in ídem, toda vez que no se pueda sancionar dos veces por el mismo hecho al acusado, que es un principio general del derecho”.

Además, explicó Walker, “se puede estimar que hay un decaimiento de la acción y de una falta de objeto al no tener sentido, pues la ministra Vivanco fue removida de la Corte Suprema, destituida de su cargo por parte del Senado, inhabilitada por cinco años para ejercer cargos públicos, entonces no podría sancionarse dos veces por el mismo hecho”.

“Todavía no entiendo por qué la Cámara de Diputados insistió en esto”, remató el vicepresidente del Senado.

03/09/2024 MATÍAS WALKER, VICEPRESIDENTE DEL SENADO. MARIO TÉLLEZ / LA TERCERA

El senador Edwards, en tanto, señaló que “el Senado no debe votar la destitución de una misma persona dos veces. Eso sería ensañamiento, no justicia. Si lo hiciéramos, la misma persona sería destituida tres veces en tres semanas. Debemos recordar que ya lo hizo la Corte Suprema y la destituimos nosotros ayer”.

Junto con ello, agregó Edwards, “no podríamos votar en contra, ya que, en ese caso, estaríamos rechazando los mismos argumentos por los cuales la encontramos culpable ayer”.

“Si se realiza la sesión este lunes, creo que se debería votar un informe en derecho argumentando, alternativamente, la aplicación del principio non bis in ídem, o algo así como el decaimiento administrativo”, consideró el senador.