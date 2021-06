Silvia Silva, la carta que el PS sondeó para la Convención Constitucional pero que terminó a la cabeza de la CUT

Mujer, de región, con estilo inclusivo. Esas son las características más mencionadas de la nueva presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Silvia Silva, selección que ayer sorprendió a varios y causó una que otra cara larga.

El viernes pasado se conocieron los resultados de las elecciones de la CUT, donde la lista asociada al Partido Socialista figuró con mayor cantidad de votos, logrando obtener 27 consejeros, mientras que la lista A de la anterior presidenta desde 2012, Bárbara Figueroa (PC), obtuvo 12 electos. La renovación incluía a 60 nuevos consejeros, quienes luego definirían los nombres de la nueva directiva para el período 2021-2025.

Ayer los delegados optaron por Silva para la presidencia, aun cuando se especulaba que los dos candidatos más votados podrían liderar a la multisindical: Juan Moreno y José Manuel Díaz, quienes quedaron como primer vicepresidente y gerente de gestión, respectivamente. Bárbara Figueroa fue designada en la vicepresidencia de relaciones internacionales.

La designación de Silva, indican dentro de la CUT, no es baladí. Primero porque representa a uno de los gremios más grandes, la Ajunji, que reúne a unos 10 mil trabajadores de los jardines infantiles. Y segundo, porque la multisindical se está preparando para iniciar una nueva etapa de cara a la Convención Constitucional.

Como no lograron que ninguno de los representantes de la CUT saliera electo como constituyente, saben que hoy más que nunca necesitan tender puentes con el heterogéneo grupo que redactará la nueva Carta Magna para que se consagre en destacado el derecho al trabajo. Y ahí sobresalen los rasgos del liderazgo de Silva que sus cercanos resaltan de inmediato: pausada, de voz tranquila, sencilla, con un lenguaje menos politizado que su antecesora comunista Bárbara Figueroa.

Silva es del Partido Socialista, pero sólo hace tres años, mientras que lleva ocho años como dirigenta del gremio, seis a nivel nacional.

En el PS está muy bien catalogada, tanto que el senador Carlos Montes la sondeó para que fuera como candidata a constituyente, pero al final hubo algunos ripios con la inscripción y no llegaron a buen puerto.

“Es una muy buena decisión de la CUT, que sea mujer y de región. Ella tiene un estilo nuevo, un lenguaje distinto que debiera servir para llegar hacia todos aquellos trabajadores que se siente alejados de la CUT”, indica Montes.

En el Congreso también la ubican, porque en nombre de la Ajunji en compañía del directorio golpeaba las puertas de los parlamentarios cuando se analizaba el presupuesto anual, solicitando mejoras o igualdad de beneficios dado que la educación parvularia está entre las menos favorecidas del sector público.

En esas conversaciones ha encontrado una conexión con la presidenta del Senado, Yasna Provoste -que ha integrado la Comisión de Educación-, y por esta razón ella fue una de las primeras en aplaudir su elección: “Un sindicalismo fuerte y respetado es clave para la reconstrucción de un nuevo Chile. Saludo afectuoso a Silvia”.

También Silva conoce al ministro de Educación, Raúl Figueroa, porque es parte del Consejo Asesor de Educación, y porque han conversado sobre el regreso a clases en que la Ajunji estaba a favor del retorno a las aulas a partir de la Fase 3 del plan Paso a Paso.

Para ello, recuerdan desde la asociación, realizaron como directiva un despliegue territorial para conocer las condiciones de los jardines y que se resguardara la salud de los trabajadores.

“Es una dirigente comprometida y disponible para mantene r la conexión con las bases, escucha y propone con fuerza la defensa de los trabajadores”, manifiesta el presidente de la ANEF, José Pérez, quien destaca el amplio respaldo que Silva obtuvo al ser elegida como presidenta nacional de la Junji.

Su mano derecha en la CUT será Juan Moreno, el líder del sindicato del área privada más grande del país, de Walmart, con 13 mil asociados, advierte cuál es el objetivo de esta nueva directiva: “como Central debemos vincularnos con todos los actores, especialmente con los convencionales constituyentes, porque nuestro objetivo es que se garantice el valor del trabajo en la nueva Constitución”.

No obstante, esta nueva elección no dejó a todos contentos, y así lo revela el tuit del histórico dirigente sindical de la DC, exsecretario general, Nolberto Díaz: “Impulsamos elecciones universales p/terminar con fraude de los “padrones abultados” y los sindicatos “fantasmas”, NO para q tramposos obliguen a trabajadores a votar bajo amenaza de multa y menos para q dirigentes voten por ellos suplantando la identidad de los trabajadores. Corta”.