Mario Aguilar, Luis Mesina y Bárbara Figueroa: tres caras de la Mesa de Unidad Social que quedaron fuera de la convención

Mario Aguilar, expresidente del Colegio de profesores; Luis Mesina, vocero de la Coordinadora No + AFP, y Bárbara Figueroa, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), fueron voceros de la Mesa de Unidad Social, colectivo conformado por más de 200 agrupaciones, que posestallido social ganó notoriedad por los llamados a huelga general que detonaron un intento de acercamiento por parte del gobierno para contener las movilizaciones. Una de esas citas clave fue el 28 de noviembre de 2019.

Ese día los tres llegaron a la La Moneda para reunirse con el entonces ministro del Interior Gonzalo Blumel. Aguilar apareció con un parche en el ojo aludiendo a las víctimas de trauma ocular, Luis Mesina con una camiseta amarilla en la que se leía No + AFP y Bárbara Figueroa con un pañuelo rojo con las iniciales “CUT”. Iban con un petitorio de propuestas con el fin de superar la crisis que con el correr de las semanas se diluyó.

Aprobada la Convención Constituyente las tres figuras apostaron por un lugar en la Convención Constitucional -todos rechazaron el acuerdo del 15 de noviembre que posibilitó el plebiscito-, sin embargo, ninguno fue electo en las pasadas elecciones del 15 y 16 de mayo.

El Colegio de Profesores entregó su respaldo a 18 candidaturas. Ninguna salió. Y, sin duda, la principal apuesta era Aguilar, que competía en la Lista Independientes y Movimientos Sociales por el distrito 8 (Estación Central-Quilicura). Consiguió 12.132 votos, lo que equivale a un 2,68% de los votos de su distrito y quedó fuera.

El exdirigente del magisterio asegura que le faltó un 0,3% de los votos para quedar en el séptimo lugar. Le jugó en contra que en el distrito hubiera un cupo reservado para pueblos originarios.

Hoy Aguilar dice que se trató de “una campaña con condiciones desiguales en relación a los partidos, en recursos, en exposición mediática y en aportes del Estado”. También apunta al efecto de las cuarentenas que restringieron la movilidad y al hecho de que contrajo el Covid en plena campaña. “En la puerta a puerta nos fue muy bien, eso explica nuestra alta votación. Si nos hubiésemos podido desplegar más, creo que habríamos alcanzado una buena votación, pero nos debilitaron las cuarentenas”, reafirma.

Aunque no logró un puesto en el Palacio Pereira, dice que tiene esperanza en que los independientes que están vinculados a movimientos sociales defiendan estos derechos. “Los independientes de movimientos sociales no tienen amarres, con partidos, con grupos empresariales, no recibieron financiamiento de ningún grupo de poder y generalmente se deben a su base social”, asegura.

También subraya que hay 20 docentes electos y que como Colegio de Profesores ya van a empezar a tomar contacto con ellos.

¿Al Parlamento?

Ahora la apuesta del histórico dirigente del Colegio de Profesores es evaluar una eventual carrera al Parlamento, así al menos lo ha reconocido públicamente. “Me comprometí a darle una vuelta”, ha dicho.

Mesina afectado por la Lista del Pueblo

La Coordinadora No + APF apoyó oficialmente 16 candidaturas de distintas listas, de éstas, dos consiguieron ganar la elección. Se trata de Elsa Labraña en el distrito 17 (Constitución-Vichuquén) y Aurora Delgado en el 24 (Corral-Valdivia), ambas voceras de la agrupación.

Pero Mesina, la principal cara del colectivo, no lo logró. Compitió en el distrito 10 (La Granja-Santiago) con la Lista Movimientos Sociales: Unidad de Independientes, y obtuvo 9.252 votos, es decir un 2,18% de los sufragios del distrito.

Tal como Aguilar, Mesina asegura que su campaña se concentró fundamentalmente en el terreno. Recorrió la comuna de La Granja, allí se reunió con personas de San Gregorio, y en San Joaquín fue a barrios como El Pinar y La Castrina. Lugares que describe como “poblaciones emblemáticas de la zona sur que reflejan la realidad de nuestro país”.

Uno de sus errores, dice, fue el “desatender” sectores como Providencia y Ñuñoa, ya que “la proporción de votación que tienen esas comunas es absolutamente distinta a las otras”.

Afirma que otro factor que influyó en la derrota fue la irrupción de la Lista del Pueblo, ya que “no estaba considerada inicialmente”. Explica que el descontento en general con las instituciones pudo haber salpicado a parte de los movimientos sociales con más años. Sin embargo, aclara que muchos electos de la Lista del Pueblo comparten las ideas de No + AFP, como es el derecho a la previsión social.

“Después de la guerra todos son generales”, dice, y explica que si los movimientos sociales a lo largo del país se hubieran unido como lo hizo la Lista del Pueblo, “probablemente habríamos tenido un impacto mediático en la franja”.

Mario Villanueva, coordinador nacional de No + AFP, asegura que en la candidatura de Mesina les faltó más trabajo en redes sociales y recursos, “las donaciones no tienen comparación con lo que recibieron los candidatos de la derecha”, explica. Por otro lado, sostiene que los dejaron fuera de muchos de los medios de comunicación del país. Asegura que como organización van a reunirse con los candidatos que comulguen con su ideología para “ofrecerles asesoría”.

De 22 candidatos de la CUT, ninguno logró un puesto

“Chile tiene una tremenda oportunidad de poder reescribir la Constitución (…). Si esa oportunidad no la aprovechamos poniendo al ser humano al centro, que en nuestra concepción tiene rostro de trabajador o trabajadora, estamos perdidos”, decía Bárbara Figueroa cuando empezaba su campaña a través de una entrevista con La Tercera el 19 de febrero.

Figueroa fue una de las 22 apuestas de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) para estar en la redacción de la Constitución. Sin embargo, la presidenta de la CUT que iba en la Lista del Apruebo como militante del PC por el distrito 12 (La Florida-San José de Maipo), obtuvo una votación de 10.142 sufragios, lo que quiere decir que concentró un 2,73% de los votos del distrito. Cifra con la que no logró hacerse con un puesto.

Ninguna de las candidaturas que apoyaba la CUT fue elegida. Frente a ese escenario, el secretario general de la CUT, Nolberto Díaz, en entrevista con La Tercera el 17 de mayo, un día tras las elecciones, lamentó la derrota, pero aseguró la existencia de muchos constituyentes “pro trabajadores, por negociación ramal y pro sindicatos”. Sostuvo que “hay muchos intelectuales, abogados, periodistas, constitucionalistas que no es que caminen hacia la izquierda, sino que conocen el régimen democrático europeo, donde los sindicatos son importantes”.

Figueroa se encuentra hoy en medio de las elecciones de la CUT, donde a través de una lista postula a ser parte de los consejeros nacionales que más tarde elegirán el directorio de la organización sindical, que podría encabezar de nuevo. A esto se suma la participación que ha tenido en medio de la tramitación de ley de reajuste del sueldo mínimo en el Congreso, que en este momento se encuentra en la Cámara de Diputados luego de haber sido rechazada el miércoles 26 de mayo por la Comisión de Trabajo, actividades que no la han dejado parar para referirse a su fracaso electoral.

Un día después de la votación vinculó los resultados de las elecciones con su lucha actual a través de su cuenta de Twitter: “El abrumador resultado electoral de ayer (si de verdad se asume así), debe ser determinante en votación de parlamentarios/as, frente a un tema tan urgente para trabajadores y sus familias. Nuestra propuesta seguirá siendo salario mínimo que permita superar la línea de la pobreza”.

Cinco candidatas de la Coordinadora 8M alcanzaron la victoria

La Coordinadora 8M, organización feminista que fue parte de la Mesa de Unidad Social, respaldó a 16 candidatas de distintas listas a lo largo del país. Cinco de ellas fueron electas, Alondra Carrillo, Camila Zárate, Dayyana González, Janis Meneses y Elisa Giustinianovich.

Alondra Carrillo, quien compitió en el distrito 12 (Puente Alto-La Pintana) a través de la Lista Voces Constituyentes, fue la que concentró un mayor número de votos de las ganadoras respaldadas por la coordinadora, con 22.986 sufragios.

Fue una de las representantes de la Coordinadora 8M en la Mesa de Unidad Social. Cuenta que una vez iniciado el estallido social en 2019, la posición fue “convocar a la huelga general y transcurridos pocos días, exigir la renuncia de Sebastián Piñera”. Sin embargo, en enero de 2020 decidieron retirarse de Unidad Social por diferencias políticas, como “el rol subordinado en que el espacio situaba al feminismo”.

Entre sus principales objetivos en esta convención está el “poner en el centro la vida de mujeres, niñas y disidencias. Empujando de esta manera el derecho a una vida libre de violencia, el derecho a la libre determinación sobre nuestros cuerpos, vidas y vínculos, y el reconocimiento y socialización del trabajo reproductivo”. Además, asegura que buscará “superar el Estado subsidiario, consagrando un Estado solidario”, y entregar garantías de libertad para los “presos y presas políticos”.