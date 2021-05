Nolberto Díaz (CUT): “Lamentamos que no hayan podido salir electos dirigentes sindicales (…) estamos contentos por la irrupción de los movimientos sociales”

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) presentó 22 candidatos a la Convención Constituyente, entre ellos, su propia presidenta, Bárbara Figueroa. Sin embargo, no lograron obtener ningún cupo. Pese a ese resultado, en la multisindical sacan cuentas alegres, ya que afirman que se ratifican las ideas que ellos han expresado por décadas.

En esa línea, su secretario general, Nolberto Díaz, sostiene que “hoy la Sofofa y la CPC son minoría y el movimiento sindical mayoría”.

La CUT presentó 22 candidatos para la Convención Constitucional, sin embargo, no lograron conseguir ningún cupo, ¿qué lectura hace de las elecciones?

Nosotros lamentamos que no hayan podido salir electos dirigentes sindicales, pero estamos muy contentos con los resultados de las elecciones en general, porque se ratifican las ideas por las que nosotros hemos peleado por bastante tiempo, y que por muchos años fueron calificadas como descabelladas o irrelevantes. Se abre un nuevo ciclo político, estamos muy contentos y saludamos la irrupción de los movimientos sociales, independientes y de los sectores más progresistas. No tenemos otra palabra que no sea felicidad.

Ahora, con respecto a los candidatos de la CUT, ¿qué cree que faltó para posicionarlos mejor?

Siempre la tarea del movimiento sindical es muy difícil, sobre todo en estas batallas de carácter electoral, y si bien lamentamos que no hayamos podido elegir a uno de ellos como constituyente, reitero que estamos muy contentos con los resultados y la irrupción de los movimientos sociales.

¿Cómo evalúa que los partidos tradicionales hayan sido los más castigados en estas elecciones?

Eso prueba que teníamos razón, que nunca quisieron escucharnos. Ellos durante décadas silenciaron al movimiento sindical y recibieron el justo y merecido castigo por haber silenciado por tanto tiempo al movimiento sindical y social. Me alegra el fracaso de los partidos tradicionales de la Concertación.

Pero dentro de la CUT y su directiva hay varios que son militantes de esos partidos tradicionales, usted incluso es de la DC, ¿cómo lee la situación que vive su partido?

Lo primero que tiene que pasar es que Fuad Chahín y su directiva renuncien. Y luego ponerse a disposición de una primaria presidencial amplia y ciudadana. La directiva de Chahín transformó a la DC en el balón de oxígeno del gobierno de Sebastián Piñera. Convirtieron al partido de la reforma agraria en el partido del orden.

¿Ve que habrá un giro a la izquierda dada la conformación de los convencionales?

Espero que el modelo económico se mueva hacia el sentido común. Que nos devuelvan las sanitarias, las eléctricas, el litio y que los empresarios dejen de quedarse con los bienes que son de todos los chilenos. Eso es entrar al país en el sentido común, es ponerlo del lado de los países desarrollados. Yo espero que se avance hacia un Estado socialdemócrata donde el agua sea pública, el transporte sea público.

Hubo una alta mayoría de independientes, ¿cuál es la expectativa que tiene de ellos?

Espero que los independientes vuelva al país hacia el equilibrio, y ese equilibrio tiene que ver con el sentido común y en Chile eso se perdió. En la dictadura y también en los 30 años de democracia.

¿Más allá de que no hayan sacado electos a la convención, ve que el mundo sindical está representado en ella?

Hay muchos independientes que claramente son protrabajadores, pronegociación ramal, prosindicatos. Hay muchos intelectuales, abogados, periodistas, constitucionalistas que no es que caminen hacia la izquierda, sino que conocen el régimen democrático europeo, donde los sindicatos son importantes. Tengo la esperanza que vamos a empujar muchos cambios que han sido negado durante estos 30 años. Hoy la Sofofa y la CPC son minoría, el movimiento sindical mayoría.