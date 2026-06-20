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    Unicef afirma que 265 niños palestinos han muerto en Gaza desde inicio de alto el fuego

    “Durante un período que supuestamente se caracterizó por la moderación y la protección, un niño ha muerto, en promedio, cada día durante más de ocho meses", afirmó el portavoz del organismo, James Elder.

    Por 
    Lya Rosen
    Niños palestinos vistos en un refugio temporal cerca de la playa, en el oeste de la Ciudad de Gaza. Foto: Xinhua. Rizek Abdeljawad

    Este viernes, la agencia de la ONU para la infancia, Unicef, afirmó que un niño palestino ha muerto en promedio al día en Gaza, desde que se anunció el llamado alto al fuego con Israel.

    “Durante un período que supuestamente se caracterizó por la moderación y la protección, un niño ha muerto, en promedio, cada día durante más de ocho meses ”, declaró James Elder, portavoz del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, añadiendo que “es una cifra absurda y devastadora”.

    De acuerdo con el organismo, las fuerzas israelíes han matado al menos a 265 niños palestinos desde octubre de 2025, cuando se declaró el cese de las hostilidades, calificando la tregua de “ilusión cruel y mortal” mientras Israel continúa atacando el enclave gazatí.

    En una reunión informativa con periodistas en Ginebra, realizada por videoconferencia desde Amán, Elder señaló que los niños “no fueron asesinados en una zona de guerra”, sino que en sus hogares, escuelas, mientras jugaban al fútbol o pescaban.

    De la misma forma, el funcionario afirmó que las continuas muertes ponen de manifiesto la falsedad de un alto el fuego que no ha protegido a los pequeños palestinos de los disparos israelíes.

    “Mientras el mundo sigue hablando de alto al fuego, las familias en Gaza siguen enterrando a sus hijos e hijas”, apuntó.

    Para luego detallar que “esta semana: un niño de 2 años fue asesinado a tiros por las fuerzas israelíes; un niño de 13 años fue asesinado a tiros dentro de su tienda de campaña; un niño de 5 años y su padre murieron en un ataque israelí, y la lista continúa”.

    Según Unicef, más de 400 niños también han resultado heridos desde octubre, muchos de ellos con lesiones muy graves.

    “El sufrimiento no termina con los fallecidos. Más de 400 niños han resultado heridos, muchos de ellos con lesiones catastróficas”, argumentó al respecto Elder.

    “Si estornudas cerca de la Línea Naranja, es muy probable que te disparen”, señaló, refiriéndose al “avance progresivo” de las llamadas “Líneas Amarillas” y “Líneas Naranjas” de ocupación israelíes, como consignó Al Jazeera.

    Asimismo, el vocero advirtió que cientos de niños necesitan urgentemente ser evacuados por motivos médicos, mientras que las restricciones israelíes a los medicamentos esenciales están aumentando el riesgo de infecciones, complicaciones y amputaciones entre los niños heridos.

    De acuerdo con Elder, la inseguridad que generan estas fronteras cambiantes y la “absoluta falta de rendición de cuentas” son la razón del elevado número de asesinatos, siendo las fuerzas israelíes responsables de “la inmensa mayoría, más del 90 por ciento”.

    La ONU y sus socios han advertido reiteradamente que el conflicto ha tenido un impacto humanitario catastrófico desde que estalló la guerra en octubre de 2023, en respuesta a los ataques terroristas liderados por Hamás contra Israel.

    Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), también dependiente del organismo internacional, ningún hospital está plenamente operativo en Gaza, mientras que Unicef advierte que el acceso al agua sigue siendo una incertidumbre diaria para 1,1 millones de niños.

    Más sobre:UnicefONUGazaIsraelNiñosPalestinaJames ElderMuertosHeridosMundo

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