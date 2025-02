Sube la presión de la derecha contra Marcel y los roles de Matthei y Kast en la ofensiva

A través de mensajes de WhatsApp y llamados telefónicos, los diputados de la UDI -Juan Antonio Coloma y Felipe Donoso- tuvieron una “coordinación constante” con la candidata presidencial del partido, Evelyn Matthei.

El objetivo, según quienes conocieron esos diálogos, fue estudiar en profundidad el estado de las finanzas públicas, a propósito del déficit fiscal de 2024. Las cifras económicas del país son una de las principales preocupaciones para Matthei, quien apuesta a suceder a Gabriel Boric como máxima autoridad del país el próximo año, teniendo como una de sus principales banderas de campaña las finanzas públicas.

Las últimas cifras, por ejemplo, arrojaron que el déficit fiscal alcanzó el 2,9% del PIB, lo que superó las proyecciones de 1,9% en la Ley de Presupuesto. Estos resultados fueron lamentados por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien reconoció que “tenemos una diferencia y un incumplimiento que es importante y no lo vamos a minimizar, porque involucra una diferencia del orden de un punto del producto respecto de las metas que se habían fijado para el año”.

18 DICIEMBRE 2024 MINISTRO DE HACIENDA, MARIO MARCEL, REAJUSTE AL SECTOR PUBLICO. FOTO: DEDVI MISSENE

En ese contexto, Matthei ha tenido un intercambio de documentos con los diputados de su partido -como los informes financieros de la Ley de Presupuesto de 2025- para tener un panorama completo y actualizado de los recursos fiscales. “Hay una preocupación importante de la candidata para tener claridad sobre el estado de la hacienda pública”, aseguró Donoso.

A raíz de esas conversaciones es que surgió la idea de solicitar esta comisión especial investigadora -que deberá votarse durante los primeros días de marzo, cuando el Congreso vuelva del receso legislativo- y empezar a presionar al Ministerio de Hacienda para pedir las responsabilidades políticas.

Aunque desde la UDI descartan que la activación de esta herramienta sea una solicitud o haya sido instada por Matthei, en el partido aseguran que la presión que empezó a ejercer la exalcaldesa por medio de sus redes sociales -principalmente X- produjo que los diputados de la tienda decidieran echar a andar alguna facultad parlamentaria para redoblar esa presión al gobierno.

La presión con miras a la presidencial

El tema, de hecho, esperan conversarlo el próximo lunes entre Matthei y los jefes de bancada de la coalición, cuando la exalcaldesa regrese de sus vacaciones.

En ese sentido, aseguran en el gremialismo, es que existe la lectura de que sería muy complejo echar a andar un programa de gobierno sin tener claridad de la real situación de la finanzas públicas.

Esta preocupación es transparentada tanto por Coloma como por Donoso. “Vamos a tener un Estado sobreendeudado para un próximo gobierno por el buenismo y falta de rigurosidad de este equipo económico”, dijo Coloma.

Donoso, en tanto, agregó que “como plantea Evelyn Matthei, sabemos que tenemos que hacer recortes fiscales que pueden ser dolorosos, pero importantes para mantener la fe pública del Estado de Chile, y también para proyectar un futuro gobierno”.

En Chile Vamos aseguran que el tema presupuestario será uno de los principales en la campaña presidencial y, por lo mismo, reconocen que deben aprovecharlo durante la contienda electoral.

Así, no es coincidencia que dos de los principales abanderados presidenciales de la oposición -Matthei y José Antonio Kast- ya estén desplegados por el tema y hayan apuntado contra la administración del Presidente Boric en los últimos días.

El lunes, por ejemplo, en su cuenta de X, la candidata de la UDI y RN compartió un hilo en el que ahondó en la necesidad de reducir el déficit fiscal. “Este gobierno ha sobreejecutado gasto corriente y subejecutado gasto de capital (inversiones) de manera sistemática. Por todo esto, es urgente que primero sinceren todas las cifras de ingresos y gastos, y que luego inicien un ajuste fiscal inmediato y permanente por 1 punto del PIB durante 2025 (3.000 millones de dólares)”, sostuvo.

En esa línea, recalcó que “este gobierno sistemáticamente ha sobreestimado los ingresos y subestimado los gastos”.

Un día antes, en la misma red social, aseguró estar preocupada “por el malgasto de dinero fiscal. En estos tiempos, más que nunca, es urgente que pongamos en orden las finanzas del país”.

Este miércoles, en tanto, volvió a cuestionar a Hacienda a través de la misma red social.

La alcaldesa Evelyn Matthei inaugura obra del destacado artista nacional Mario Irarrázaval. Foto: Javier Salvo / Aton Chile.

Según explican en el entorno de Matthei, economía es uno de los temas donde la exalcaldesa pondrá énfasis durante la campaña y uno de los que ha estudiado durante su receso de febrero. De hecho, no se descarta que en marzo se presenten algunas de las políticas en esa materia. Aunque en el equipo de la candidata no han resuelto aún cuándo se dará a conocer el documento programático que centraliza el historiador Juan Luis Ossa, en Chile Vamos aseguran que una opción es que presente un plan económico antes del programa.

En ese contexto, Chile Vamos mira como una buena opción que la idea de “un gasto fiscal responsable” sea tomado como una de las principales banderas de la campaña. Lo anterior, sobre todo porque -proyectan- el tema generará un problema de proporciones para el próximo gobierno.

En esa línea, en RN transmiten que están evaluando cómo capitalizar la crisis política que se desató en Hacienda para la campaña presidencial de Matthei. Así, aseguran en el partido que “hay que ir preparando el camino” para explicar temas complejos desde el punto de vista técnico a los ciudadanos que no entienden a cabalidad las implicancias de, por ejemplo, un déficit fiscal.

Además, algunos agregan que la polémica por los traspasos de la Corfo permitirán apuntar justamente contra uno de los ministros más fuertes de Boric. Al respecto, enfatizan en que pese a que está descartado que haya algún tipo de ilegalidad, no es primera vez que Marcel está en el ojo del huracán por su gestión en el Ministerio de Hacienda, pues a principios de febrero enfrentó fuertes cuestionamientos tras darse a conocer el déficit fiscal de 2024.

De todas formas, en Chile Vamos y republicanos desechan la posibilidad de una acusación constitucional contra el titular de Hacienda, pero recalcan que hoy se tienen que asumir las responsabilidades políticas y que, en esa línea, la idea es empezar a pedir la salida de la directora de la Dipres, Javiera Martínez.

¿Y Kast?

Al igual que Matthei, el líder de los republicanos, José Antonio Kast, también ha potenciado sus críticas hacia el gobierno por el manejo económico. De hecho, ese también es uno de los principales ejes de su campaña y que, por lo mismo, también se ha encargado de enrostrárselo a la exalcaldesa, con quien compite por el electorado del sector.

Incluso, durante el lunes, el fundador de la colectividad no dudó en responder la propuesta de Matthei de hacer algunos recortes presupuestarios. “Es fácil prometer soluciones, pero a la hora de votar el liderazgo no existe. Hace cuatro meses los republicanos propusimos rebajar el presupuesto en US$ 5 mil millones. Los diputados de Chile Vamos no estuvieron disponibles”, escribió en la red social.

Allí mismo, aseguró este martes que el “el gobierno está vaciando el patrimonio fiscal del Estado para tapar su mal manejo de las finanzas públicas. Los ministros del Consejo de la Corfo tendrán que explicar muy bien esta oculta y millonaria operación. El ministro Marcel es un peligro para las finanzas públicas”.

Santiago 23 de enero 2025. El candidato presidencial del Partido Republicano, Jose Antonio Kast, realiza un discurso en el cierre del Congreso Republicano. Javier Torres/Aton Chile

Más tarde, el fundador de los republicanos agregó que “lo hemos dicho y lo reitero, el ministro Marcel y la directora de Presupuestos son un peligro para las finanzas públicas de Chile. Hay que investigar a fondo y exigir las responsabilidades. Es hora de que ChV entienda que con personas que mienten no se puede llegar a acuerdos”.

En línea, durante la tarde los parlamentarios de la colectividad también arremetieron contra Marcel y anunciaron una comisión investigadora en su contra, la que se espera se termine fusionando con la levantada por la UDI, opción que ya se ha discutido entre los parlamentarios.

Según explican, la apuesta es que el gobierno transparente cómo ha incurrido en gastos y así, dicen, dejar en evidencia su responsabilidad en el actual déficit fiscal.

“Esta información es gravísima y da cuenta del estado crítico en que están las arcas fiscales que resguarda el ministro Marcel. Los errores y decisiones ocultas del Ministerio de Hacienda confirman que el ministro Marcel es un peligro para las finanzas públicos y el patrimonio del Estado”, apuntó el diputado Agustín Romero.