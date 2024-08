Suprema rechaza que Fiscalía continúe con una parte de la imputación a fiscal acusado de entregar información a narcotraficante

En septiembre del 2023 el Ministerio Público concluyó el sumario administrativo en contra de quien fuera el fiscal jefe de Puerto Natales, Cristián Muñoz, en la Región de Magallanes. En ese entonces, el organismo decidió desvincular al persecutor por su presunta vinculación con un imputado por tráfico de drogas, a quien habría entregado información.

Pero la situación de Muñoz no terminaría ahí, ya que en junio de este año la Fiscalía Regional de Aysén, decidió detener y formalizar al otrora fiscal jefe de Puerto Natales, imputándole los delitos de cohecho y revelación de secreto. Desde entonces la causa ha tenido una serie de instancias judicial, siendo la última de estas ante la Corte Suprema, la que frenó -en parte- la acción del Ministerio Público, la que fue encabezada por el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma.

Éste último persecutor, según informó ayer T13 está siendo investigado por lo mismo que acusó a Muñoz. Tras hallarse un audio en el celular del penalista Luis Hermosilla se abrió una cauca para indagarlo como autor de revelación de secreto de una causa de narcotráfico. Esto, ya que habría entregado información de una causa por Ley 20.000. Al interior del Ministerio Público, dicen: “Ni Netflix se atrevió a tanto”, en alusión a que de cazador de esta conducta, pasó a “cazado” por la denuncia que realizó el reportaje televisivo.

Lo que resolvió la justicia

El fallo del máximo tribunal es sobre la querella de capítulos presentada por la Fiscalía en contra de Muñoz. Y es que, como se trata de un funcionario del sistema de justicia, el ente persecutor debe presentar ese líbelo para poder acusarlo de delitos e investigarlo por acciones que habría cometido durante sus funciones. La medida busca proteger a fiscales y jueces de imputaciones por su trabajo.

En el caso de la querella de capítulos, la Fiscalía Regional de Magallanes -la que investigó el caso en la región vecina- era sobre los delitos de cohecho y relevación de secreto. Lo anterior, porque según el Ministerio Público, el expersecutor habría recibido en parte de pago un auto para avanzar en una causa, así como también se le imputaba haber “avisado” sobre el allanamiento en contra de un narcotraficante de la zona.

Se frena la investigación...en parte

En junio pasado, tras su detención, el exfiscal fue formalizado en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas y quedó con arraigo nacional y arresto domiciliario total. Sin embargo, el tribunal de alzada de la región revocó la decisión y decretó la prisión preventiva del abogado, quien fue trasladado hasta la Cárcel Anexo Capitán Yáber en Santiago a cumplir la medida. Cautelar que fue revertida en julio, cuando la Corte Suprema decretó su libertad inmediata el expersecutor.

Paralelo a eso, la defensa de Muñoz, encabezada por la abogada Maritza Navarrete, presentó una apelación a la querella de capítulos con la cual la Fiscalía busca acusar el exfuncionario del mismo organismo. Apelación que fue rechazada por el tribunal de alzada y que llevó a la defensa a recurrir al máximo tribunal para que revisara la situación.

En esta apelación ante la Suprema, la defensa apuntaba a que no existían antecedentes para imputar esos hechos, detallando que el exfiscal no recibió un pago -a través de la entrega de un auto- ni que reveló información al delincuente.

Ante eso, el máximo tribunal decidió rechazar la solicitud de la defensa para que se declarara inadmisible la querella de capítulos por el delito de cohecho. El fallo de la Suprema determinó que se daba por cumplido el estándar de aquello y que se puede continuar indagando dicho delito, el cual debe ser probado ante el tribunal.

Sin embargo, la Corte Suprema sí dio un triunfo al otrora persecutor: decidió revertir la parte sobre el delito de revelación de secreto, al determinar que en la querella de capítulos de la Fiscalía “no revisten de mérito bastante, ni de ellos emergen indicios serios ni graves de la ocurrencia de los presupuestos materiales de la referida infracción”.

La anterior, porque una de las pruebas de la Fiscalía es que Muñoz le envió un mensaje a su arrendatario, quien a su vez era socio del narcotraficante. En este texto, el expersecutor le dice que un día no puede hacer algo porque estaban en la región los especialistas en drogas de la PDI. Mensaje que a juicio de la Suprema “únicamente da cuenta de una conversación del capitulado con su arrendador, quien a la época de la referida misiva, no era blanco de interés de ninguna investigación en desarrollo, y de la literalidad del referido mensaje no se desprende la alusión a una diligencia investigativa determinada, sino únicamente una referencia genérica en cuanto a que el capitulado no estaría disponible para reunirse con su interlocutor”.

“Resulta un antecedente que no reviste de mérito suficiente sobre la ocurrencia del ilícito de revelación de secretos que se atribuye al entonces fiscal Muñoz, desde que el Ministerio Público no ha enunciado un hecho del que surjan indicios mínimamente serios y de gravedad de los que se infiera la existencia de una vinculación” entre el exfiscal y el narcotraficante, concluye el fallo de la Suprema.

La posición de la defensa

Consultada al respecto, la abogada Maritza Navarrete afirma que están “muy conformes con la sentencia de la Corte Suprema ya que estableció que uno de los delitos que se le imputan a mi representado no tiene ningún sustento serio, que es el delito de una supuesta revelación de secretos de la ley de drogas, imputación que además se le revistió de desprestigio a quien fue fiscal del Ministerio Público”.

Sobre el delito de cohecho, la defensa afirma que “sólo lo mantiene por una razón de forma y no de fondo, pues señala que eso debe ser resuelto en un juicio, aún cuando hubo un voto disidente que estuvo por rechazar totalmente la querella de capítulos. Ahora esperarnos que el tribunal de juicio oral conociendo de las pruebas del caso, absuélvanlos cargos de cohecho y de esta forma el exfiscal Cristian Muñoz sea restablecido en su inocencia”.