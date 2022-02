Todos quieren ser Conservador: La guerra judicial en la Corte de Santiago por el apetecido cargo que paga $150 millones al mes

Fue una discusión que crispó los ánimos. Y es que el proceso para nombrar al nuevo Conservador del Registro de Hipotecas y Gravámenes de Santiago no ha sido fácil.

Desde agosto del año pasado, cuando falleció el abogado Edmundo Rojas García, quien ocupó el cargo por más de 50 años, una decena de notarios y profesionales vinculados al derecho están en carrera para sucederlo. La remuneración para este rol clave dentro del Poder Judicial hace que sea una de las posiciones más apetecidas en el Estado.

Según entendidos, el sueldo es cercano a los $150 millones mensuales. Por eso es que en el pleno veraniego que se llevó a cabo este jueves 10 en la Corte de Apelaciones capitalina la idea que triunfó de no hacer audiencias públicas para elaborar la terna desde donde saldrá el o la flamante triunfadora no dejó contentos a todos.

Quienes difieren de lo resuelto apuntan a que no están los tiempos para hacer elecciones entre cuatro paredes y que un cargo como ese merece en el proceso la mayor transparencia posible, sobre todo porque es el Gobierno quien finalmente tiene la última palabra. De los tres candidatos que elija el tribunal de alzada, será el Ministerio de Justicia, hoy liderado por Hernán Larraín, quien determine quien será elegido por los próximos años como conservador. Según el acta del pleno que fue liderado por el presidente de la Corte de Apelaciones, el juez Alejandro Madrid, el proceso se prorrogó para un mes más.

“Que para los efectos del presente concurso no se llevará a cabo la realización de una audiencia pública. Que se dispondrá la confección de la terna del concurso en la fecha que indique el señor presidente de esta Corte, durante primera quincena del mes de marzo del año en curso”, se lee en el acuerdo. Acto seguido siete ministros (titulares y suplentes) dieron cuenta de su oposición a lo obrado por la mayoría de los jueces presentes.

“Acordada la no realización de audiencia pública con el voto en contra de los ministros señor Omar Astudillo, señoras Marisol Rojas Moya, Maritza Villadangos y Lilian Leyton, señor Tomás Gray, señoras María Merino y Doris Ocampo –suplente del ministro señor Guillermo de la Barra-, quienes estuvieron por hacer audiencia pública y escuchar en ella a los quince concursantes al cargo de Conservador del Registro de Hipotecas y Gravámenes de Santiago, preseleccionados por la Corporación Administrativa del Poder Judicial conforme al puntaje obtenido de acuerdo a sus antecedentes y al resultado de los exámenes rendidos ante dicha entidad”, sostuvieron.

Junto con esto dieron a conocer los motivos por los cuáles ellos hubieran preferido mayor transparencia en esta elección. En primer lugar, explicaron, a su juicio “la conformación de ternas son principios rectores del procedimiento la objetividad, la independencia del ente selector y adjudicador, la igualdad de expectativas y de oportunidad de las personas interesadas durante la convocatoria, la no discriminación y la transparencia, en el interés de disminuir la discrecionalidad y de profundizar los parámetros imparciales que deben guiar dicho proceso en cada una de sus etapas”.

Asimismo, apuntan los disidentes, “que para nadie es desconocido el enorme interés que despierta y ha despertado el nombramiento en el cargo de Conservador del Registro de Hipotecas y Gravámenes de Santiago, dado que tampoco es secreta la relevancia de las tareas que comprende dicha función, ni el monto de las ganancias asociadas al ejercicio de ese oficio. Aparte de lo dicho, se debe tomar en cuenta que el cargo a proveer es de carácter único en esta jurisdicción y como tal se justifica proceder del modo que se viene refiriendo”

En esa misma línea argumentativa expresan que no entienden la decisión de mayoría, ni que está justificada respecto a normas que regulan estos nombramientos. “Pudiendo efectuar esta Corte una actuación que ofrezca a los quince concursantes que resulten preseleccionados, conforme estatuye el artículo Decimoquinto del citado Auto Acordado y, por cierto, a la sociedad toda, alguna mínima garantía, especialmente de respeto a los principios de objetividad y transparencia, entienden estos disidentes que resulta altamente conveniente realizar en este concurso del Escalafón Secundario, la audiencia pública a que alude el artículo Decimoséptimo del Acta N° 105-21 y las propias bases que lo regulan. En contraposición a lo dicho, no advierten de contrario ningún motivo razonable que aconseje no llevarla a cabo”, concluyeron.

El favorito

Actualmente hay 15 abogados en carrera. Muchos vinculados al mundo judicial, especialmente al notarial. La lista, confeccionada por los puntajes que ellos han obtenido en pruebas de conocimiento previas, es liderada por Luis Enrique Fischer quienes -aseguran en la Corte Suprema- sería el favorito para arribar al cargo de conservador de Hipotecas y Gravámenes y así, completar el trío con el de Bienes Raíces, Luis Maldonado y quien dirige el Registro de Prohibiciones e Interdicciones de Enajenar, el abogado Kamel Saquel. Está primero en la nómina que fue conformada por la Corporación Administrativa del Poder Judicial y contaría incluso con la venia de la mayoría de la corte capitalina y también es visto con buenos ojos desde el Ministerio de Justicia, apunta una fuente de La Moneda.

Fischer (nombrado en 1980) quien actualmente es notario en Viña del Mar es del grupo de los tres aspirantes más antiguos que se están candidateando al cargo. Lo sigue el conservador de La Serena Jaime Osvaldo Morandé (1985) y la abogada Mariana Abuter (1995) quien durante dos décadas se ha desempeñado conservadora en Lota y hoy es notaria en Concepción. El liderato de Fischer en la nómina de postulantes se debe a que en agosto del año pasado, pocos días antes que falleciera Edmundo Rojas el notario de la V Región postuló a una pequeña notaría en San Miguel y ocupa dicho puntaje de evaluación para el proceso actual.

En carrera están también Sergio Yaber, conservador Puente Alto; Fernando Rafael Manterola, conservador de Arica; Carlos Alberto Miranda, notario de Concepción; Andres Rieutord, notario en Providencia; Camila Jorquera, conservadora de Talca; Enrique Monasterio, conservador de Castro; Yamil Najle, conservador de Cauquenes; Luis Ignacio Manquehual, notario en Santiago; Tomas Jarpa, conservador de Copiapó; Juan Andrés Riveros, notario de Valparaíso; Wladimir Alejandro Schramm, notario en Santiago y Claudio Francisco Nehme, notario de Chañaral.

Las esquirlas por este nombramiento van a seguir, dicen fuentes del Palacio de Tribunales y es que incluso el nombramiento del conservador subrogante generó tensiones en el tribunal de alzada cuando el actual conservador de Santiago Luis Maldonado propuso al juez Alejandro Madrid que nombrara a su hijo de forma interina, según detalló un reportaje de Radio Biobío. Finalmente el presidente de la Corte de Santiago optó por una persona de confianza y nominó al notario Francisco Leiva, quien ejercerá el cargo hasta que la trama por este apetecido cargo llegue a su final. La gran disyuntiva será si será el actual gobierno el que lo resuelva o se esperará a la administración del presidente electo Gabriel Boric.