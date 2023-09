“¿Tú eres juez? Ten cuidado. Sabemos donde vives”: las amenazas del crimen organizado que tiene a 14 jueces con resguardo policial

Hace tres semanas que las alarmas se encendieron en la Asociación Nacional de Magistrados. Por las características del trabajo que día a día realizan, enfrentando audiencias de control de detención y disponiendo medidas cautelares, los profesionales son conscientes de que muchas veces sus determinaciones no dejan conformes a todos. Sin embargo, lo común era que eso no fuera más allá de ataques verbales que reflejaban molestia de familiares, pero en el último tiempo, esa barrera se rompió.

Fue en medio de una indagación por secuestros efectuados en la Región Metropolitana por imputados vinculados al Tren de Aragua que se detectaron escuchas telefónicas que advertían que la integridad de un juez del 7° Juzgado de Garantía estaba en peligro.

De acuerdo con fuentes del caso, un sujeto comentó que se estaba elaborando un plan para atentar contra el magistrado. La intención, según fuentes consultadas por La Tercera, era atacarlo a él y a su grupo familiar.

De inmediato el juez determinó interponer la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, donde existe un equipo especializado de persecutores que indagan estos casos, bajo la dirección del investigador regional Héctor Barros.

Pero si bien este sería el caso más complejo por el que han atravesado jueces, no es el único que ha preocupado a la Asociación de Magistrados. Esto, porque en enero pasado otro de los suyos fue intimidado, aunque en dicha oportunidad no hubo interposición de denuncias formales.

En ese momento, como indican personeros contactados por este medio, un juez de Colina fue abordado por un desconocido en un estacionamiento. “¿Tú eres juez? Ten cuidado. Sabemos donde vives”, le lanzó el individuo para luego retirarse del lugar.

Si bien en esa ocasión el magistrado en cuestión no quiso emprender acciones, el caso hoy sirve como un insumo más para que la directiva del gremio determinara tomar medidas y pedir la colaboración de las entidades correspondientes. Se trata de la primera vez que se amenaza tan directamente a jueces por imputados vinculados al crimen organizado.

Por lo mismo, interpuesta la denuncia, se tomó la determinación de que los 14 jueces que forman parte del 7° Juzgado de Garantía de Santiago quedaran sujetos a ciertos resguardos por parte de la PDI. A todos, como pudo confirmar La Tercera, se les entregó una suerte de “botón de pánico” que les permite alertar en tiempo real de cualquier situación de riesgo a detectives de la policía civil.

Asimismo, en casos específicos, se tomaron medidas adicionales, para también conocer de sus rutinas y las de sus familias, y entregarles lineamientos respecto de cómo evitar exponerse demasiado.

Como comentan integrantes del juzgado, en todo caso, “todo el tribunal está preocupado para tomar las debidas medidas” y siguen atentos instrucciones de parte de quienes siguen monitoreando la situación.

Autoridades en alerta

Frente a la situación, Mariela Hernández, presidenta de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, sostuvo: “Nosotros siempre hemos hecho presente la situación de los tribunales en general, la carencia de resguardo por parte de las instituciones que correspondan, Gendarmería puntualmente, puesto que salvo en aquellas tribunales donde existen imputados privados de libertad y las Cortes de Apelación y la Corte Suprema, son los únicos tribunales que cuentan con este tipo de seguridad, los demás tribunales tienen seguridad privada”.

Con todo, fue tajante en que esto no los detendrá. “No tengo duda alguna de que estos hechos no amedrentan, aquí no hay una presión hacia los jueces y las juezas. La justicia se va a impartir al caso concreto, se va a aplicar la ley y como también se señaló también por parte de esta asociación, a nosotros los jueces estos hechos no significan ningún tipo de presión ni tampoco de amedrentamiento. No nos va a temblar la mano al momento de aplicar la ley”.

Desde el gobierno, además, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, aseguró en Radio Pauta que están siguiendo la evolución de la situación, puesto que ya confirmaron que existe “información plausible de que hay amenazas”. Por lo mismo, adelantó que se está trabajando en coordinación con las policías, “con los servicios de inteligencia, con las instituciones involucradas y por supuesto, se hacen perfilamientos de riesgo, se toman medidas preventivas, se toman medidas de seguridad e investigación”.

Por su parte, el ministro de Justicia, Luis Cordero, manifestó que “los antecedentes que se han revelado demuestran no sólo la gravedad de los hechos, sino los refuerzos redoblados que todos tenemos que adoptar por la protección de todos los que intervienen el sistema de enjuiciamiento criminal”.

Agregó, en el mismo sentido, que “el país ya ha tomado medidas en el pasado, la primera es que hemos aumentado la penalidad de quiene-s puedan atentar contra fiscales, jueces y defensores, la segunda es que también se ha acordado una ley con herramientas de investigación sofisticada y robusta”. En los mismos términos, indicó que esto constituye un “llamado de atención” para todos.