TVN a lo Briones: Directorio donará 30% de su dieta a fundaciones, en medio de nuevo recorte de sueldos

TVN comenzó el 2020 con el pie derecho, dejando atrás un año para el olvido. Luego de una extensa negociación, el gobierno accedió a entregar el aval del Estado para que renegocie pasivos por $70 mil millones, en un esfuerzo más por sacar adelante al canal que hace seis años mantiene números rojos.

En efecto, el año pasado el canal público aumentó en 22,8% sus pérdidas en comparación con 2018, pasando de $9.922 millones a $12.182 millones, golpeado por la caída en sus ingresos publicitarios durante el último trimestre debido al estallido social.

La crisis financiera lo obligó a revisar todos sus procesos. Ajustó su dotación y hasta entregó un mandato a una corredora de propiedades para evaluar la venta o arriendo de parte de su emblemático edificio corporativo de Bellavista 0990 en Providencia.

El viernes pasado, el director ejecutivo de TVN, Francisco Guijón, envió un correo electrónico a los jefes de área del canal con una tabla del rango de sueldos que deberán ser ajustados a la baja debido a la nueva realidad de la estación. Se trata de la segunda parte del plan de salvataje económico que comenzó con una reducción de los sueldos más altos (rostros) y, luego, un ajuste a los ejecutivos buscando eficiencias en costos y ahorros.

En esa línea, y como una muestra de austeridad, hace dos semanas el directorio de manera unánime acordó reducir en sus dietas, concretando una idea que surgió luego del estallido social.

“Nuestras dietas están establecidas por ley, por lo que acordamos que cada uno donaría un 30% a la institución que estime, de manera individual y privada, como una forma de hacernos parte de los esfuerzos que hemos pedido a los ejecutivos. Lamentablemente esto se filtró, no es buena idea contar lo que se dona”, explicó Anita Holuigue, presidenta del directorio de TVN. Misma cifra que propuso el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, el 23 de marzo en un correo que envió a sus pares del gabinete, solicitándoles una rebaja voluntaria en sus sueldos como señal ante la difícil situación económica que se desprendería de la crisis sanitaria por el coronavirus.

El ex director Jaime Gazmuri; la actual presidenta del directorio, Anita Holuigue; y el director Rodrigo Cid, representante de los trabajadores.

En efecto, entre 2018 y 2019 los sueldos de los ejecutivos de la señal sufrieron un recorte. Si en 2018, en promedio, un ejecutivo ganaba $9.4 millones brutos mensuales, el año pasado TVN pagó a sus 23 ejecutivos una remuneración bruta total de $2.340 millones, lo que equivale a un sueldo bruto mensual promedio de $8.5 millones. $900 mil pesos menos.

¿Cuál sería el monto que podrían recibir fundaciones? Según el último reporte financiero de TVN, el directorio recibió una dieta total de $81.2 millones durante 2019. Por ende, las donaciones rondarían los $24.3 millones a fines de 2020, en caso de mantener el mismo monto de asignaciones.

“Rebajar la dieta es una suerte de demagogia”

Pero la idea original era más ambiciosa. A fines de noviembre del año pasado, en una sesión ordinaria del directorio, Rodrigo Cid, periodista y director en representación de los trabajadores, propuso a la mesa buscar una fórmula para reducir en 50% sus remuneraciones, en señal ante el profundo plan de ajuste y en medio de masivos despidos. La idea no convenció a la totalidad de los directores.

Algunos eran partidarios de acoger la propuesta, pero otros se mostraban escépticos sobre su conveniencia. En medio de la discusión uno de ellos tomó la palabra y se mantuvo firme hasta el final: el socialista Jaime Gazmuri -hoy ex director de TVN- explicó los motivos de su negativa.

"En algún minuto se discutió eso y no fui partidario. La remuneración de los directores de Televisión Nacional es la más baja de las empresas públicas. No me parece que sea un sueldo excesivo para un directorio que tiene responsabilidades muy importantes. Rebajar la dieta es una suerte de demagogia. No corresponde una baja, sobre todo si se quiere que los directores no sean solamente ricos. Creo que es un pago muy justo, pero si alguien quiere donar su sueldo, que lo haga”, explicó Gazmuri a La Tercera PM.

En estricto apego a la ley, los directores no pueden renunciar a su dieta que está establecida por la ley Nº 21.085 de TVN. Este cuerpo legal consigna en su artículo 11 que será fijada por el Ministerio de Hacienda y será revisada por éste con una periodicidad no superior a dos años. Según el Decreto 842 promulgado el 5 de julio de 2011, en el caso de TVN cada director recibe un monto fijo de 8 UTM mensuales ($401.768), el que será incrementado a 24 UTM ($1.205.304) para el presidente del directorio. Además de 8 UTM por asistencia a Comités de Directorio para tratar asuntos específicos.

Aportes del Estado y otro crédito con el BCI

En el último reporte anual de TVN, la señal también reveló que en dos ocasiones durante 2020 el Estado ha efectuado aportes de capital El primero de ellos ocurrió el 24 de enero, luego de que el Ministerio de Hacienda autorizara una inyección por $2.000 millones. Tres semanas después, el 12 de febrero, Hacienda autorizó un aporte extraordinario por $2.254 millones. Ambos aportes se efectuaron en línea con el Presupuesto del Sector Público.

Además, explicó que el pasado 23 de marzo, la Contraloría General de la República hizo toma razón del decreto N°48, por un primer crédito con Banco BCI de $48.500 millones. Ello en línea con un estrategia de refinanciamiento de sus pasivos.