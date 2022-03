Umit Bektas, fotógrafo en Ucrania: “Cuando entrevistamos a Zelensky era seguro de sí mismo y relajado”

Desde noviembre, cuando la tensión entre el gobierno ruso, de Vladimir Putin y el ucraniano, de Volodomyr Zelensky todavía parecían controlables, la agencia Reuters en la que trabaja desde hace 15 años le alertó que ante una posible escalada militar debía trasladarse a la zona. Y así fue como con el transcurso de los días se confirmó el peor escenario y el 11 de febrero, Umit Bektas, un fotógrafo y periodista turco, de 49 años, voló desde Estambul hasta Kiev. En tan solo 90 minutos llegó a su destino, realidad que hoy parece distante para miles de personas que intentan huir del país que mantiene una zona de exclusión aérea dado los bombardeos.

En las últimas tres semanas, Bektas ha recorrido la capital ucraniana cercada por fuerzas rusas, intentando capturar los rostros que deja la guerra. Esta semana, estuvo frente a frente con uno de los protagonistas del conflicto, el Presidente de Ucrania, Volodomyr Zelensky.

El fotógrafo y periodista turco, Umit Bektas, aterrizó el 11 de febrero en Kiev.

En una breve conversación con La Tercera dada la ofensiva, desde Kiev señala que “antes de llegar a la entrevista con el Presidente Zelensky pensé que la reunión sería en un lugar secreto o búnker, pero por el contrario nos encontramos en la entrada del Palacio gubernamental. Esperaba ver a un hombre nervioso, pero Zelensky estaba seguro de sí mismo y relajado”, sostiene Bektas.

En paralelo, el periodista turco utiliza sus redes sociales para entregar información a los colegas que puedan llegar a la zona de guerra. Entre las advertencias, señala que el mayor problema del país es el combustible, estar en las rutas oficiales durante la cobertura o en caso de evacuación puede ser un riesgo de vida, no viajar de noche a menos que sea estrictamente necesario, dado que restaurantes y tiendas en Kiev no funcionan hay que asegurar provisiones para tres días y aunque hay internet si la infraestructura recibe un ataque se perderá la conexión, por lo que es vital un teléfono satelital.

¿Cómo fue fotografiar al presidente Zelensky y cómo relataría el proceso de seguridad que tuvieron que pasar dada las amenazas?

La reunión tuvo lugar después de que el Ministerio de Defensa ruso anunciara que atacarían ciertos edificios gubernamentales dentro de Kiev. Fue en el Palacio Presidencial en la zona denominada ‘Distrito de Gobierno’. El Parlamento y muchos edificios gubernamentales están allí. Así que la zona está fuertemente protegida. Después de llegar a una zona de control designada, nos llevaron al palacio. La entrevista fue en la planta baja del edificio, donde había sacos de arena en los pasillos y muchos soldados de guardia. La entrevista duró aproximadamente 45 minutos. Antes de llegar, pensé que la reunión se llevaría a cabo en un lugar secreto o en un búnker. Por el contrario nos encontramos detrás de la puerta de entrada del palacio. Esperaba ver a un hombre nervioso, pero Zelensky estaba seguro de sí mismo y relajado. Estaba haciendo bromas y era muy educado con su entorno. Respondió a todas nuestras preguntas. Fue una entrevista larga, donde nos contó que dada la escalada de violencia no podía ver a sus hijos todos los días.

El Presidente ucraniano, Volodomyr Zelensky posa para el fotógrafo turco, Umit Bektas.

¿Cómo describirías la situación en Ucrania durante los primeros días de ataques?

Para ser honesto, cuando llegué aquí por primera vez, a pesar de que la tensión política estaba en su apogeo, la probabilidad de conflicto parecía baja, por lo que la gente seguía con su vida cotidiana. Pero después de que comenzó la invasión rusa de Ucrania, el país se convirtió en algo completamente diferente. Las calles llenas de gente estaban vacías. Tiendas y gasolineras cerradas. Se formaron puestos de control y barricadas. La oscuridad de la guerra se posó sobre la luz de Kiev. Después de que las bombas comenzaron a caer cerca de la ciudad, la gente huyó o se refugió en búnkeres.

Una mujer con un bebé se sienta en el suelo en uno de los refugios del Hospital Infantil de Okhmadet, mientras continúa la invasión rusa de Ucrania, en Kiev.

¿Cómo es estar en zona de conflicto? ¿Cuáles son los protocolos de seguridad que debes tomar para salir a la calle?

Me estoy quedando en un hotel que está en el centro de la ciudad. Los trabajadores de Reuters desplegados en entornos hostiles como estos, reciben una formación especial para ello. Aprendemos muchas cosas en estos entrenamientos incluyendo primeros auxilios. Si vas a trabajar en una zona de guerra, definitivamente necesitas un chaleco antibalas, un casco y teléfonos satelitales. En zonas de alto peligro como Kiev, también estamos acompañados por consejeros de seguridad. Viajamos en vehículos blindados. En resumen, tomamos todas las precauciones necesarias que podemos tomar y las aplicamos con seriedad. Por ejemplo, después de que un lugar es bombardeado, para evitar ataques consecutivos a la misma zona, no vamos allí por un tiempo.

¿Hay alguna imagen del conflicto que te haya marcado?

Incluso si se dijo en algunos momentos que las fuerzas rusas no atacarían a los civiles, muchos civiles han muerto a causa de los bombardeos rusos. La imagen que no puedo borrar y que me quedará después de mi trabajo aquí son definitivamente lo que vi en el hospital infantil, niños en el piso de los pasillos del sótano para evitar ataques con bombas. Fue extremadamente triste de ver. Los niños no deberían sufrir esta violencia.