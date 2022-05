Vadim Shishimarin, el soldado ruso de 21 años que se convirtió en el primer enjuiciado por crímenes de guerra en Ucrania

Este miércoles, en una sala de audiencias de Kiev, un soldado ruso de solo 21 años se convirtió en el primero en ser enjuiciado por crímenes de guerra durante la invasión a Ucrania. El sargento Vadim Shishimarin respondió “sí”, cuando se le preguntó esta mañana si era culpable de dispararle a Oleksandr Shelypov, un civil de 62 años, en la cabeza, en la localidad de Chupakhivka, en el noreste del país, durante la primera semana de la guerra.

El sargento de la división de tanques Kantemirovskaya se encontraba bajo custodia, luego de ser capturado por las Fuerzas Armadas ucranianas durante marzo. Por el asesinato, Shishimarin podría enfrentar cadena perpetua. El soldado proviene de Ust Illyinsk en la región sureste de Irkutsk en Rusia.

El caso es el primero de este tipo en realizarse, y la Fiscalía de Ucrania ya tiene identificados a otros miembros del Ejército ruso a los que se acusa de crímenes de guerra. Entre ellos, otros dos soldados a los que se responsabiliza de disparar o asesinar civiles, y a uno de matar a un hombre y luego violar a su esposa.

El soldado ruso Vadim Shishimarin en la caseta de la defensa durante una audiencia en su contra en Kiev. Foto: Reuters

El prisionero había sido llevado a la sala esposado y custodiado por dos guardias fuertemente armados. Durante el juicio, Shishimarin mantuvo su cabeza gacha, y a solo metros de él, estaba la viuda del hombre que había matado. Se le preguntó dos veces si aceptaba su culpa, y en las dos dijo que sí, en la pequeña caja de vidrio y metal en la que lo tenían resguardado.

El crimen había ocurrido el 28 de febrero, cuatro días después de la entrada de los rusos en Ucrania. En la región de Sumy, al noroeste del país, cinco soldados -entre ellos Shishimarin- habían robado un auto y se estaban yendo de la localidad de Chupakhivka, cuando vieron a Shelypov caminando, sujetando una bicicleta y hablando por celular. El joven soldado confesó, luego de ser capturado, que le habían dado la orden de dispararle al hombre, ya que se temía que llamara a las tropas ucranianas para reportar la locación de los rusos.

Shishimarin disparó un rifle Kalashnikov y, según el fiscal, Shelypov “murió en el lugar, a una docena de metros de su casa”. Iryna Venediktova, la fiscal general de Ucrania, declaró al respecto: “Shishimarin está físicamente en Ucrania. Estamos empezando un juicio, no in absenta, sino que directamente con la persona que mató a un civil, y ese es un crimen de guerra”.

Kateryna Shelypova, viuda del hombre asesinado por Vadim Shishimarin, durante la audiencia por el caso del soldado ruso. Foto: Reuters

La viuda de Oleksandr, Kateryna Shelypova, estuvo presente en el juicio en el momento en que Shishimarin confesó su culpabilidad. En un momento del procedimiento, se le vio con las palmas juntas orando.

Shelypova ya había dado entrevistas en la televisión ucraniana, respecto al caso de Shishimarin y el asesinato de su esposo. “¿Qué puedo decir? Es un niño, es joven y me da lástima por él”, declaró la semana pasada para ITV. A pesar de eso, se refirió a las acciones de los soldados rusos como “imperdonables”, y dijo que han “traído mucho dolor para nosotros”. “No les pedimos que viniesen”, agregó en esa entrevista.

Un poco antes del juicio, Shelypova reveló que su esposo había trabajado para el KGB, e incluso había sido escolta del presidente soviético Leonid Brezhnev cuando este visitó Crimea. La mujer comentó que su esposo estaba orgulloso de haber servido para la elite rusa, pero que al final fue asesinado por un soldado ruso solo por haber sacado su celular mientras Shishimarin y sus compañeros conducían un auto.

El fiscal Andriy Syniuk habla a los medios luego de la audiencia por el caso del soldado Vadim Shishimarin, en Kiev. Foto: Reuters

Los Servicios de Seguridad Ucranianos (SBU) hicieron público un video el 4 de mayo, en que Shishimarin hablaba frente a la cámara y describía brevemente como le había disparado a Shelypov. El SBU describió el video como “una de las primeras confesiones de los invasores enemigos”. “Se me ordenó disparar”, dice Shishimarin en el video, vestido con un buzo azul y gris. “Le dispare una vez a él, y cayó, y seguimos”.

Días después del asesinato, la columna en la que estaba Shishimarin fue rodeada por soldados ucranianos, mientras intentaban llevar a los heridos rusos de vuelta a su país. En un video publicado el 19 de marzo por el YouTuber y activista Volodymyr Zolkin, conocido por entrevistar prisioneros de guerra rusos, Shishimarin contó su historia.

En un momento, Shishimarin habla con su padre en el video, y dice que sus captores lo están tratando bien. Luego, el padre de Shishimarin habla con Zolkin: “Es solo un soldado. No creo que supiera a donde estaba yendo. Ustedes dicen que invadió, y a nosotros nos dicen que estaba defendiendo nuestro país. Él no sabía. A él le dijeron una cosa. Ustedes escuchan una cosa y nosotros otra”. El video termina con Shishimarin llamando a los rusos a no unirse a la guerra, y a protestar en contra de ella.

En su primera reacción tras el juicio al soldado, Rusia dijo que aún no tiene detalles sobre el caso de Shishimarin en Ucrania, y considera que los cargos son “inaceptables”, “escandalosos” y “fantásticos”, según el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

“Todavía no tenemos información sobre este caso. Y la capacidad de brindar asistencia también es muy limitada debido a la ausencia de nuestra misión diplomática (en Ucrania). Pero una vez más, repito, no tengo ninguna información sobre este caso”, dijo Peskov en su conferencia de prensa diaria el miércoles.

Cuando se le preguntó sobre la posición del Kremlin sobre los cargos de crímenes de guerra supuestamente cometidos por el Ejército ruso en Ucrania, Peskov aseguró que las acusaciones eran “inaceptables” y afirmó que la mayoría eran “incidentes montados”, según consigna CNN.

Al ser el primer caso por crímenes de guerra en Ucrania, el juicio a Shishimarin está siendo observado de cerca, apunta The Associated Press. Los investigadores han estado reuniendo evidencias de posibles crímenes de este tipo para presentarlas ante la Corte Penal Internacional de La Haya.

La Fiscalía ucraniana indicó que Venediktova ha dicho que está estudiando más de 10.700 posibles crímenes de guerra en los que estarían involucrados más de 600 sospechosos, incluyendo soldados y funcionarios gubernamentales rusos.

El soldado ruso Vadim Shishimarin, de 21 años, se sienta dentro de la jaula de los acusados durante una audiencia judicial, en Kiev. Foto: Reuters

Muchas de las supuestas atrocidades salieron a la luz el mes pasado luego de que las tropas de Moscú pusieran fin a su intento de tomar Kiev y se retiraran de los alrededores de la capital, lo que dejó al descubierto fosas comunes, y calles y jardines sembrados de cadáveres en diversas localidades, incluida Bucha.

Volodymyr Yavorskyy, coordinador del Centro para las Libertades Civiles de Kiev, dijo que los activistas darán seguimiento al juicio del soldado ruso para asegurar que se respeten sus derechos jurídicos. Puede ser difícil, comentó, mantener la neutralidad del proceso judicial en tiempo de guerra.

“Es sorprendente que un sospechoso de crímenes de guerra haya sido encontrado y que se le enjuicie. Los cargos de este tipo suelen hacerse en ausencia”, señaló. “Es un caso inusual en el que en poco tiempo logramos hallar a un soldado que infringió las reglas internacionales de guerra”.