Víctor Torres, el apuntado por las controvertidas cuotas de devoluciones de las isapres

Después de más de un año de intenso debate, la esperada ley corta ya entró en vigor, y durante los últimos días los afiliados de las isapres comenzaron a conocer las devoluciones que recibirán. Sin embargo, lejos de traer tranquilidad, el plan de reembolsos ha generado más molestias que alivios, especialmente cuando en algunos casos los montos apenas alcanzan los $1.000 mensuales, despertando críticas y dudas sobre la efectividad de la medida.

Además de los bajos montos, el problema de los plazos también ha generado indignación. A algunos acreedores se les ha informado que sus devoluciones podrían extenderse por más de una década. Esto solo avivó el malestar y elevó rápidamente la temperatura del debate, desatando roces entre el Ejecutivo y los parlamentarios, quienes se han culpado mutuamente por el resultado.

Sin embargo, varios han señalado como responsable al superintendente de Salud, Víctor Torres, quien, en una entrevista con Tele13 Radio, expresó su sorpresa ante las críticas, calificando la situación como una discusión que “se ha tornado extraña”.

“Yo entiendo, empatizo y evidentemente que comprendo la molestia. Lo que me sorprende es que terminan personalizando esta situación en quien ha tenido que aplicar una ley, no en quien la creó ni tampoco quien originalmente planteó una idea determinada de cómo resolver. Somos parte todos de esta discusión, a nosotros nos pidieron insumos técnicos. Yo fui parte de esa conversación y no estoy rehuyendo”, comentó el superintendente.

Pero ayer quedó aun más claro: la Comisión de Salud del Senado, que tenía programada una sesión para discutir la Ley de Fármacos II, decidió desviar la atención y citar al superintendente de Salud para interrogarlo sobre cómo se definieron los planes de devolución que hoy tienen molestos a tantos usuarios.

“La idea es invitar al superintendente para saber por qué se aceptaron esos planes de pagos. La legislación daba los espacios, pero quien definía cómo se pagaba, cómo serían los ajustes y los montos de prima extraordinaria era la Superintendencia de salud”, había adelantado la jornada de este lunes el senador UDI Sergio Gahona.

Y tal como como habían anticipado, los parlamentarios le pidieron explicaciones al regulador y también lo cuestionaron porque el grupo de expertos que revisó los planes de pago propuso en agosto una fórmula para evitar la molestia que ahora se ha generado por cuotas tan bajas como $400. Sin embargo, en ese momento desde la Superintendencia de Salud habían explicado que no era posible tomar esta medida por un tema legal, pero otras voces aseguran que el Ejecutivo tenía más margen de acción del que afirmó.

La defensa de Torres

En ese contexto, el superintendente partió explicando que “nosotros dijimos que no podíamos incluirlo y tampoco podíamos decir que se incumplieron los planes de pago porque no se incluyó esta recomendación. Sin embargo, sí estábamos de acuerdo con el criterio y así operó. Hay una isapre que propuso tener pagos mínimos y el resto analizar la posibilidad en la medida en que su situación financiera lo permitiera. Hay que entender que esto es un proceso dinámico, no que lo que se anunció ahora es inmutable en el tiempo”.

Y continuó explicando que “nosotros tenemos aquí la posibilidad de poder hacernos cargo de varias cosas, entre otras, precisamente de todas aquellas variaciones que puedan presentar las isapres para poder favorecer o mejorar las condiciones de cumplimiento”, indicó. Añadiendo que pretende citar a las aseguradoras a una reunión por lobby para hablar de esto.

“Entonces, en términos generales, hoy día, claro, nos vemos ante una situación que uno comprende, que uno empatiza, yo estoy seguro que todos los que estamos acá en ningún momento quisimos que se generara una situación de esta envergadura, y en ese sentido uno comprende la molestia que puede existir sobre todo en la ciudadanía”, señaló Torres.

Con todo, las explicaciones estuvieron lejos de dejar tranquilos a los integrantes de la comisión, quienes incluso están analizando la posibilidad de invitar este lunes a los integrantes del Consejo Consultivo -César Cárcamo, Paula Benavides, Claudio Sapelli, Patricio Fernández y Cristóbal Cuadrado- para ahondar en las medidas que tomó la autoridad.

“Vamos a ahondar en la versión del Consejo Consultivo, porque yo no me quedo satisfecho con lo que aquí ha dicho la autoridad”, dijo el senador Juan Luis Castro (PS), quien agregó que “aquí la responsabilidad la tienen ellos, porque ellos visaron, aprobaron, revisaron cada uno de los planes de devolución que hoy en día está llegando a la gente. Y yo me pregunto si de aquí a la Navidad a la gente le van a empezar a dar las chauchas. Hablémoslo en castellano: esto se va a judicializar. Y eso significa mucha gente indignada. No es lo que yo deseo ni busco, pero creo si no se resuelve ahora... Ese es el emplazamiento que le hemos hecho, que no tiene que ser un problema de tiempo y pasos muy breves”.

“Cuando legislamos establecimos un marco de acuerdo que permitía entregarle todas las atribuciones, porque lo que hace la sentencia de la Corte Suprema es mandatar al propio superintendente a establecer los procedimientos de devolución. Entonces, cuando nos enteramos de los montos, nos damos cuenta que es una vergüenza”, coincidió el senador Francisco Chahuán (RN).

Por otro lado, la diputada e integrante de la Comisión de Salud Ana María Gazmuri (Acción Humanista) expresó: “Tras esta previsible polémica, no me sorprende que los cuestionamientos recaigan sobre la figura del superintendente, ya que es él quien aprueba los planes. Sin embargo, Torres explicó que esto forma parte de un proceso dinámico, es decir, la situación puede cambiar, pero también se requiere un mayor esfuerzo de las isapres. La superintendencia tiene que ajustarse al marco legal y tiene facultades para aprobar o rechazar los planes de devolución que presentan las isapres, pero no puede modificarlos. Las isapres se aprovecharon de lo que quedó en la ley: devolución en 13 años. Que hayan optado por la solución más mezquina para sus afiliados es responsabilidad de las mismas isapres”.