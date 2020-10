Vidal remueve las aguas del PPD: Muñoz se reactiva; Girardi, el “gran elector”, y las apuestas de parlamentarios

Luego de que el exministro Francisco Vidal confirmara que competirá como candidato presidencial, el timonel del PPD, Heraldo Muñoz activó sus redes internas en el partido. A través de llamados telefónicos, el excanciller -y hasta ayer principal figura presidencial del PPD- se contactó con algunos diputados y senadores, con el fin de asegurar los apoyos con los que ya cuenta al interior de la colectividad.

Según conocedores de esas conversaciones, las gestiones de Muñoz se habrían dado ante la arremetida del exsecretario de Estado, quien aseguró ayer a La Tercera que competirá en la elección presidencial. “La lanzaré después del domingo, porque no quiero confundir que la primera tarea es el Apruebo”, aseguró a este medio.

Así, pese a que en el partido se esperaba que el exvocero de gobierno se sumara a la carrera presidencial -quien ya lo había deslizado anteriormente-, la noticia tomó por sorpresa a la mayor parte de la directiva, e incluso a algunos de los dirigentes cercanos al exministro.

En ese sentido, en el PPD dicen que ahora entró una carta “competitiva” que le podría hacer un contrapeso al actual timonel. De hecho, según fuentes del PPD, en esas conversaciones que ha sostenido Muñoz con algunos parlamentarios, le han recomendado adelantar el lanzamiento de su candidatura presidencial ante la arremetida de Vidal. “Heraldo pensaba que tenía el camino despejado”, dice un dirigente del partido.

En el PPD dicen que el resultado de una competencia entre Vidal y Muñoz es incierto, especialmente si el partido define sostener una primaria abierta para zanjar a su candidato. Ese escenario, dicen desde el círculo de Heraldo Muñoz, podría ser complejo para el timonel, debido a los altos niveles de conocimiento de Vidal y su despliegue comunicacional. Pese a esto, en distintos sectores del partido sostienen que durante la presidencia de Muñoz su figura se ha consolidado en la interna, por lo que esperan que el extimonel sea quien resulte triunfador.

De esta manera, en la colectividad sostienen que una contienda de esta naturaleza dividiría a la lista que llevó a Muñoz y a Vidal a ganar la directiva del PPD con el 58% de los votos, situación que obligaría a ambos a buscar apoyos en los sectores que hoy siguen a los senadores Felipe Harboe y Ricardo Lagos Weber. Ese lote, por su parte, representa un 25% de los votos de la última elección interna.

Pese a esto, algunos sectores del PPD aseguran que hoy existiría una suerte de “compromiso” en el caso de que la colectividad defina zanjar a su candidato a través de encuestas. Según explican las mismas fuentes, en ese caso -que se definirá en el consejo del 5 de diciembre- Vidal habría transmitido que, de encontrarse en “igualdad de condiciones” con Muñoz, la prioridad la tendría el excanciller.

Consultado al respecto, Vidal sostuvo que “yo soy partidario de las primarias abiertas, si eso es inviable, la alternativa es la encuesta. Ahora, el que gana la encuesta es el candidato”.

Las apuestas de los parlamentarios

Asimismo, tras conocerse la candidatura de Vidal, algunos dirigentes del PPD ya comenzaron a zanjar a quién apoyarán en la competencia interna. Así, entre quienes ya han transparentado su preferencia, Muñoz contaría con un mayor respaldo entre los parlamentarios. “Voy a estar vitrineando, por ahora he estado más cercana a la candidatura de Heraldo Muñoz”, sostuvo esta mañana la presidenta del Senado, Adriana Muñoz en Radio Pauta.

Así como la senadora, sus pares Jaime Quintana y Ximena Órdenes también estarían con el excanciller. En tanto, ayer el tema fue abordado por la bancada de diputados del partido, donde algunos como Ricardo Celis, Raúl Soto y Tucapel Jiménez habrían manifestado su apoyo a Muñoz, mientras que el diputado Rodrigo González se habría inclinado por Vidal. Otros, como Andrea Parra, aún estarían con dudas.

“Es muy positivo y valorable que haya más de un liderazgo dentro del PPD y que puedan zanjarse de manera democrática para tener un candidato único no sólo del partido sino que ojalá se toda la centroizquierda. Valoro la irrupción del exministro Vidal y por supuesto también la aspiración de Heraldo Muñoz. Yo tenía un compromiso previo de apoyar a Heraldo y lo voy a cumplir”, sostuvo Soto, quien es el jefe de bancada de la colectividad.

“No he tomado una decisión. Heraldo y Pancho son líderes muy potentes con estilos muy diferentes (...) sin duda su decisión (de Vidal) cambia el panorama interno, además confieso que me gusta su estilo pragmático y su enganche con la ciudadanía”, señaló a su vez la diputada Parra.

En tanto, según dicen en el partido, Vidal contaría con más apoyos entre los presidentes regionales, alcaldes y concejales del PPD y, de hecho, según fuentes de la colectividad ya estaría activando sus “redes” en el mundo territorial. “Ocho presidente regionales me dijeron que me apoyaban. Dos apoyan a Felipe Harboe, dos me dijeron que estaban con Heraldo, dos no me logré comunicar. Y dos están en reflexión”, dijo Vidal.

Los otros “candidatos”

Pero la irrupción del exministro también removió las aguas en otros sectores de la colectividad. Así, la duda de si los senadores Felipe Harboe y Ricardo Lagos Weber finalmente decidirán asumir un desafío presidencial se instalaron con más fuerza. Este último, de hecho, fue consultado precisamente por ese punto en una radio regional y no descartó una eventual candidatura. “Está por definirse”, dijo, aunque advirtió que “hay que construir todavía una propuesta, un contenido y lo primordial para mí es el plebiscito y la constituyente, el tema presidencial lo vamos a ver más adelante. Espero que se designen los mejores candidatos con la mayor participación ciudadana posible”.

En tanto, el senador Felipe Harboe sostuvo que “ya será el momento de tomar otras definiciones. Lo importante es que el partido haya escuchado a la gente y no repita los mismos errores del pasado” y añadió que “necesitamos un candidato o candidata que sea elegido en una primaria abierta, ciudadana, que escuche y que no sea el resultado de una pequeña cocina entre cuatro paredes o entre los controladores del partido”.

Asimismo, en una eventual primaria o competencia interna, también participará el exdiputado Jorge Tarud, quien ya ha confirmado su candidatura. “Los tiempos de las designaciones entre 4 paredes se terminaron,y cuando algunos dicen ‘que decida la gente’, la única forma es con una primaria abierta a los ciudadanos y así el candidato será legitimado. Si el partido tiene dos candidatos o más se inscriben estos en las primarias legales del Servel y se evitan conflictos innecesarios. El PPD debe dar el ejemplo de participación democrática,el pasado reciente con las candidaturas presidenciales probó ser un fracaso”.

A quienes también el partido no descartan como posibilidad de que todos los candidatos del PPD vayan directo a una primaria con todos quienes tengan aspiraciones dentro de Unidad Constituyente (PPD-PS-PR-DC-PRO-Ciudadanos), aunque también recalcan que sería un mecanismo más complejo de realizar.

El factor Guido Girardi

Fue clave para que Heraldo Muñoz llegara a presidir el partido y hoy algunos lo apuntan como el “gran elector” para la definición sobre quién será el candidato presidencial de la colectividad. El senador Guido Girardi, quizá la figura más influyente de la tienda de Santo Domingo, evita jugársela hoy por algún nombre, y asegura que más relevante que los rostros son los contenidos.

“Lo más importante es tener un proyecto de futuro, ideas y contenidos, eso es más importante que el nombre”, señala a La Tercera PM.

Y si bien en el círculo del senador y de Muñoz aseguran que Girardi ha dado muestras de apoyo al excanciller, también sostienen que el legislador esperará a ver cómo evolucionan las candidaturas y qué es lo mejor para el partido para definir un respaldo público.

Así, quienes conocen de la idea del senador aseguran que este esperará a constatar cómo Vidal, Muñoz u otros se posicionan, por ejemplo, en las encuestas públicas para ir definiendo una posición clara y abierta. Mientras, el senador está trabajando en una propuesta de contenidos para que exista la mayor unidad programática posible, al menos, dentro de “Unidad Constituyente”, el pacto que hoy integran junto al PS,PR, DC, PRO y Ciudadanos.