Columna de Marcela Monge I.: La frágil memoria

Por Marcela Monge I., profesora asistente Pediatría PUC. Jefe de áreas pediátricas hospitalarias UC-Christus.

En apenas tres años nuestro país transitó desde el oscuro panorama de la pandemia a celebrar este 9 de mayo el primer día de muerte cero por Covid-19. Esta buena noticia no es casualidad sino el resultado de una sumatoria de medidas y voluntades individuales y públicas provenientes de distintos sectores que hicieron posible llegar a este día sin mortalidad.

Pero la memoria es frágil y los días de encierro estricto, los centros hospitalarios al borde colapso y el pánico a enfermar se van difuminando progresivamente. Todo lo ganado debe cuidarse con esmero, ejemplos de reaparición de virus y retrocesos en morbimortalidad en distintos países hay por doquier.

Debemos tener claro que lo que terminó es la emergencia sanitaria por Covid-19, sin embargo, el virus sigue circulando, llegó para quedarse, será endémico y se sumará a los numerosos virus respiratorios que principalmente en invierno comprometen a los más vulnerables de nuestra población.

Herramientas de prevención implementadas en pandemia ya no son exigidas, mas no deberían ser abandonadas en su totalidad sino utilizadas de acuerdo al momento personal y epidemiológico existente. Lavarse las manos, ocupar mascarilla en caso de síntomas respiratorios y vacunarse periódicamente ayudan en el control no sólo del virus SARS-CoV-2 sino también de otros agentes de alta transmisibilidad. La cultura de la prevención, el autocuidado y la solidaridad debería ser la herencia positiva dejada por la pandemia, vivimos en comunidad, nos necesitamos, me cuido y por ende protejo al resto. En ese mismo sentido destacar la cultura de vacunación chilena que debemos proteger y mantener. Patologías graves como meningitis bacteriana, sarampión y otras han disminuido drásticamente gracias a su uso. Las vacunas han cambiado la epidemiología del mundo y de nuestro país salvando numerosas vidas.

Dentro de todas las buenas noticias respecto al Covid-19 Chile no exigirá en sus fronteras certificados de vacunas o PCR de ingreso para los viajeros. Seremos nosotros con nuestras conductas responsables los llamados a limitar este y otros virus por el bien de nosotros y todos quienes nos rodean.