Columna de María José Naudon: Monos peludos

Por María José Naudon, abogada

Larga ha sido la polémica sobre los “monos peludos” y la situación parece no disiparse. La primera cuestión fue desentrañar el significado. “Salieron los monos”, remite al desorden y el caos. Nadie que haya visto primates en acción podría dudarlo. Lo de peludos, fue más difícil. La interpretación más acertada parece ser aquella que hace alusión a la edad. Visto así, la expresión podría entenderse como: “Ya están grandecitos…pónganse serios”.

La fórmula utilizada por Natalia Piergentili desacierta en la forma, pero no en el fondo. El problema de la autocrítica existe. El de las identidades existe. Y el de no convocar mayorías también. El riesgo de las políticas identitarias, y este es un fenómeno largamente estudiado en el mundo, no está en defender causas justas, sino en que estas no tienen arraigo en el pueblo por el que supuestamente se lucha.

Visto así, Piergentili se hace eco de un diagnóstico acertado, pero, en lo concreto, deja abierta otra cuestión: ¿El problema es del Frente Amplio que enarbola un discurso de nicho o, por el contrario, es de Piergentili que pretende que estos no sea lo que son? De una u otra manera, el conflicto reside en que gobernar en coalición es bailar juntos y aquí a nadie le gusta la pareja de baile.

Dos cuestiones podrían replicársele a la presidenta del PPD. Lo primero, que su sector tampoco parece haber realizado una autocrítica muy acuciosa en vistas a los resultados electorales; lo segundo que la “maldición del mono” parece haberse trasladado al PPD, expresándose en declaraciones que ponen a la ministra Carolina Tohá en una situación que ya no es solo “enojosa”, sino, definitivamente, incómoda. Vale la pena preguntarse si eso de ponerse serios vendría bien puertas adentro.

Por último, interesa observar que tras este episodio se esconde también una hipersensibilidad que transforma desaguisados en verdaderas tragedias, dando lugar a un mar de disculpas, justificaciones y explicaciones que contaminan la política y la enturbian.