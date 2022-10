Columna de Michael Burleigh: Sunak, Star Wars y los juguetes caros

Por Michael Burleigh, historiador británico. Ganador del premio Samuel Johnson por su libro The Third Reich: A New History

En el año en que Reino Unido tiene tres primeros ministros destaca el ex banquero de Goldman Sachs, Rishi Sunak. Se trata del primer ministro más joven de los tiempos modernos (42 años) y también un hindú de herencia india. Con 1,70 metros de altura, podría ser calificado de pequeño.

La unción de Sunak por los parlamentarios conservadores coincidió con el festival de la luz que conquista la oscuridad llamado Diwali. Los británicos de herencia india estaban entusiasmados con este resultado. También lo estaba el primer ministro indio, Narendra Modi, sobre todo porque el suegro de Sunak es el propietario multimillonario de Infosys, un gigante tecnológico indio. Gracias al matrimonio de Sunak con Akshata Murty, Sunak es también el político más rico de Gran Bretaña, con una fortuna (733 millones de libras esterlinas) casi el doble de la del rey Carlos III, que no es pobre.

Nada de esto es atractivo para los británicos de una disposición más nativista que consideran a Sunak como un “globalista”. La derecha del partido también lo considera un “socialista”.

Hay muy pocas cosas que los británicos comunes puedan entender sobre Sunak, dejando de lado el racismo. Como a muchos banqueros, le gustan los juguetes caros, incluido un “tazón inteligente” de 180 libras para su café. Consume grandes cantidades de Coca Cola ya que es abstemio. Su único interés cultural conocido es Star Wars, por el que se entusiasma con un tedio increíble. Afirma amar a su distrito electoral rural de Yorkshire, al que ha representado durante siete años, pero también tiene cuatro casas, incluido un penthouse de lujo en Santa Mónica.

Quizás Sunak sea el hombre que recupere la confianza del mercado en la economía de Reino Unido, las que (incluyendo las pensiones privadas) colapsaron durante las desastrosas siete semanas como primera ministra de Liz Truss. Ella fue la catastrófica elección de los miembros del Partido Conservador, a quienes se les pidió imprudentemente que eligieran a un primer ministro en funciones en lugar de a un líder de la oposición. Gracias a su negligente “política” económica, ahora hay un enorme déficit de 50 mil millones de libras en las finanzas públicas de Reino Unido, que deberá llenarse con una combinación de aumentos de impuestos (que ya se encuentran en el nivel más alto de los últimos 70 años) y recortes de gastos. Ambos serán resentidos por los miembros de su propio partido hasta el punto en que podríamos llegar a cuatro primeros ministros para Navidad.