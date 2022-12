Crítica gastronómica de Don Tinto: Happening, siempre piola

Tras un día eterno que remató con una reunión en el colegio, nada mejor que terminar la jornada -aprovechando que el día siguiente era feriado- comiendo un buen pedazo de carne a la parrilla. Con ese objetivo en mente fue que me dirigí al tradicional restaurante Happening de Apoquindo, donde a pesar que su comedor principal estaba prácticamente lleno, rápidamente me ubicaron en una mesa pegada a un ventanal.

Para beber mientras estudiaba la carta -que cada vez está más amplia, con platos no parrilleros más carnes maduradas y algunos pescados- pedí una copa de espumante Luigi Bosca ($5.400), la que pronto llegó a la mesa junto a una panera con trozos de un baguette realmente exquisito más -para untar- pocillos de aceite de oliva, chimichurri y una salsa picante. Para empezar me decidí por una morcilla ($4.000) y una empanada de carne sugerida por el garzón ($3.200). Qué puedo decir. La morcilla venía apenas marcada en su tripa y por dentro era simplemente una pasta exquisita, con ese gusto entre carnoso y metálico que tiene toda buena morcilla. ¿La empanada? Para ponerse de pie. En clave argentina, con carne picada a cuchillo, algo de pimiento rojo y cebollín que se notaba entró crudo a la mezcla. Y, obviamente, frita. La mejor empanada que me como en años y que me recordó a las de la Parrilla Peña en Buenos Aires.

Para seguir, y también por sugerencia del garzón, dejé de lado la opción del vacío y acepté el corte del día, que en este caso era una punta de ganso ($18.500) en punto tres cuartos. Además, pedí una ensalada verde ($4.000) y una copa de Matetic Corralillo Syrah ($5.400). La ensalada llegó tal cual fue descrita. Apio, lechuga y rúcula; aliñada perfecta con aceite de oliva, sal y limón. ¿La carne? En su punto y servida junto a un pocillo de sal gruesa. Pero la verdad es que no fue necesario ponerle nada más. Era, como se dice, pura mantequilla. Más que blanda, sedosa, y con un sabor increíble. Además, un trozo generoso que se tuvo que terminar en casa al día siguiente. En resumen, una jornada redonda.

Ya han pasado 22 años desde que partió el Happening en Santiago y me parece que no es exagerado decir que sigue siendo la mejor parrilla de la ciudad. Y algo no menor, siempre piola, sin aspavientos, mientras otros en el rubro aseguran haber descubierto cortes y poco menos que el fuego. Aquí hay comida de primera calidad, atención perfecta y una regularidad que ya la quisiéramos en otros boliches. Nada más, pero tampoco nada menos.

CONSUMO TOTAL:

$40.500

DIRECCIÓN:

Apoquindo 3090, teléfono 223621092, Las Condes.

HORARIO:

Lunes 13 a 16:30 hrs. Martes a sábado 13 a 23 hrs.

ESTACIONAMIENTO:

No tiene.

PÚBLICO:

Todo público.

EVALUACIÓN:

✮✮✮✮✮

Calificaciones:

✮✮✮✮✮ Sobresaliente / ✮✮✮✮ Excelente / ✮✮✮ Satisfactorio / ✮✮ Mucho que mejorar / ✮ Para no volver