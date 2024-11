Crítica gastronómica de Don Tinto: Huggo Comedor, un buen comienzo

Por Álvaro Peralta Sáinz, cronista gastronómico

Por lo general no visito restaurantes nuevos para hacer reseñas, pero hace unos días un amigo que se pone muy ansioso por conocer boliches recién estrenados me sugirió que nos juntáramos en este comedor -hermano del excelente Guappo Bistró de Pocuro con Tobalaba- que abrió hace solo algunas semanas y que ofrece servicio de desayuno y almuerzo, aunque -para variar- aún no tiene patente de alcohol.

Como nos juntamos con mi amigo a eso de las 10 de la mañana, comenzamos a mirar las opciones de desayuno de la carta. Para beber él pidió un Jugo de Huesillo ($2.900) y yo un Café Frío ($2.300), porque a esa hora ya hacía calor tanto adentro como afuera del local.

Para comer decidimos pedir para compartir su muy comentada Churrasca con Huevos de Campo ($4.000). Primero llegaron los líquidos y aproveché de probar el jugo de mi amigo y debo decir que estaba espectacular. Bien frío y bien dulce. Además, con todo ese sabor a huesillo que uno esperaría encontrar. Ideal para alguien que anda con la caña mala, como mi acompañante esa mañana. ¿El café? No estaba mal, pero si dicen tener Cafetería de Especialidad uno esperaría un Cold Brew (café infusionado en frío) y no un café americano con un par de hielos.

Después probamos la churrasca, que si bien no tenía ese ahumado característico de la preparación original, que se hace en una parrilla al carbón, estaba buena. Levemente grasosa, como debe ser, y con un generoso relleno de unos suaves huevos revueltos en mantequilla. Una vez más, perfecto para alguien que tuvo una noche ruda, como mi amigo.

Para seguir decidimos compartir un sándwich que nos habían recomendado desde que llegamos a Huggo. Se trata del Sanguchito de Conserva de Pescado ($7.500), el cual -nos indicaron- ese día se preparaba con bonito más una lactonesa de ajos y se servía en un pan de la casa. La verdad es que su preparación lleva un paso más allá al tradicional sándwich de miga y lo convierte en algo que vale la pena probar más de una vez. Primero por el pan, un molde levemente dulce que venía recién horneado y que por sí solo ya merecía la pena ser probado. A esto hay que sumar una pasta húmeda, sabrosa y sedosa que se formaba entre el pescado y la lactonesa y que dentro del pan iba muy pero muy bien. En resumen, un gran sándwich para comer en cualquier momento.

Bastante bien -y con opciones que salen de lo común- se desayuna en este lugar. Habrá que esperar por la patente de alcoholes para probar sus preparaciones de almuerzo como corresponde. Pero hasta el momento, el local promete.

CONSUMO TOTAL: $16.700

DIRECCIÓN: Dr. Luis Middleton 1698, Providencia.

HORARIO: Lunes a viernes 8 a 20 hrs. Sábado 9 a 17 hrs.

ESTACIONAMIENTO: No tiene.

PÚBLICO: Todo público.

EVALUACIÓN: ✮✮✮

Calificaciones: ✮✮✮✮✮ Sobresaliente / ✮✮✮✮ Excelente / ✮✮✮ Satisfactorio / ✮✮ Mucho que mejorar / ✮ Para no volver