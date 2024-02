Crítica gastronómica de Don Tinto: La Terraza, otros tiempos

Por Álvaro Peralta Sáinz, cronista gastronómico

La semana pasada fui a ver unos documentales de Lotty Rosenfeld a la Cineteca Nacional y a mi salida, a eso de las nueve de la noche, pasó lo que cada vez más ocurre en Santiago: estaba todo absolutamente cerrado. Mi idea original era pasar a alguna fuente de soda cercana a tomar y comer algo para así aprovechar de ver un partido de fútbol que se jugaba a esa hora y me interesaba. Pero nada, el llamado centro cívico de la capital estaba desierto.

Así las cosas, no me quedó otra que caminar hasta Plaza Baquedano e instalarme en la barra de La Terraza. Atento al fútbol pedí un Schop Escudo ($3.490), que llegó inmediatamente, y un Italiano ($3.890) con la salchicha bien dorada, así que algo tardó. Pero valió la pena, porque estaba buenísimo. La salchicha venía tal cual se pidió, el pan era esponjoso y resistente a un relleno contundente de tomate, palta y una deliciosa mayonesa. Una raya de mostaza, otra de ají y la verdad es que se anduvo cerca de la perfección.

Pero como el partido aún no terminaba y como en este trabajo siempre es bueno probar algo más, pedí un Barros Luco ($7.490). Como estaba ubicado estratégicamente en la barra pude ver cómo preparaban el sándwich. Mucha carne, mucho aceite y poco queso; fue mi impresión. Y cuando llegó a mí el Barros Luco lo confirmé. Era un cerro de carne seca y algo salada, apenas algunas rebanadas de queso fundido y un pan que obviamente no era capaz de contener todo eso. Al final, costaba mucho comerlo y -la verdad- no resultaba agradable. Un amigo siempre dice que no existe el Barros Luco malo y yo creo que simplemente hace mucho que no visita este local. Para mi consuelo aún quedaban algunos minutos de partido y algo de Schop.

Mientras disfrutaba del triunfo de mi equipo no pude ignorar la nueva decoración de este local, menos fuente de soda que antes y ahora con algunos toques kitsch con esos letreros como de micros pre Transantiago. También noté que el Spritz tiene buena salida, lo mismo con el sándwich favorito del Presidente Boric: Barros Luco más palta, tomate y mayonesa.

La verdad es que hace mucho que no visitaba La Terraza y parece que prefería la de antes. Esa de antes que ciertos grupos la “descubrieran”, antes que la saquearan y antes que cerrara recién a la medianoche. ¿Qué más puedo decir? Que afortunadamente el Italiano hizo que la visita valiera la pena y que la mitad de Barros Luco que me llevé a casa igual se consumió, pero en modo bajón y a altas horas de la madrugada. Como en La Terraza de antes.

CONSUMO TOTAL: $14.870

DIRECCIÓN: Vicuña Mackenna 24, teléfono 222229789, Providencia

HORARIO: Lunes a sábado 11:30 a medianoche. Domingo 11.30 a 17 hrs.

ESTACIONAMIENTO: No tiene.

PÚBLICO: Todo público.

EVALUACIÓN: ✮✮✮

Calificaciones: ✮✮✮✮✮ Sobresaliente / ✮✮✮✮ Excelente / ✮✮✮ Satisfactorio / ✮✮ Mucho que mejorar / ✮ Para no volver